Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư số 78/2026/TT-BGDĐT ngày 25/9/2026 sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Chương trình giáo dục thường xuyên cấp Trung học cơ sở ban hành kèm theo Thông tư số 36/2021/TT-BGDĐT và một số nội dung của Chương trình giáo dục thường xuyên cấp Trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 12/2022/TT-BGDĐT.

Thông tư chủ yếu sửa đổi, bổ sung các nội dung có tính chất cập nhật liên quan đến tên gọi, địa danh và đơn vị hành chính trong 4 môn học. Ở cấp trung học cơ sở, nội dung sửa đổi, bổ sung tập trung vào môn Lịch sử và Địa lý.

Ở cấp trung học phổ thông, các nội dung được điều chỉnh thuộc 3 môn: Lịch sử, Địa lý, Giáo dục kinh tế và Pháp luật.

Các nội dung sửa đổi, bổ sung không làm thay đổi mục tiêu, cấu trúc, yêu cầu cần đạt và định hướng cơ bản của Chương trình; không đặt ra chính sách mới, không phát sinh thủ tục hành chính, không làm thay đổi quyền và nghĩa vụ của người học.

Một nội dung đáng chú ý là Thông tư cập nhật, điều chỉnh một số kiến thức và yêu cầu cần đạt trong phân môn Lịch sử cấp trung học cơ sở, môn Lịch sử cấp trung học phổ thông.

Ở cấp trung học cơ sở, yêu cầu cần đạt về năng lực lịch sử được điều chỉnh theo hướng làm rõ khả năng tìm hiểu lịch sử, nhận thức và tư duy lịch sử, vận dụng kiến thức, kỹ năng đã học.

Một số nội dung về lịch sử Việt Nam cũng được sắp xếp, cập nhật, trong đó có quá trình thống nhất đất nước về mặt nhà nước, đấu tranh bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ chủ quyền biển đảo và công cuộc đổi mới đất nước.

Ở cấp trung học phổ thông, yêu cầu cần đạt về năng lực lịch sử được điều chỉnh, nội dung Hiến pháp năm 2013 sửa đổi, bổ sung năm 2025 được cập nhật vào chương trình Lịch sử (Chuyên đề học tập lớp 11).

Chương trình cũng điều chỉnh nội dung về lịch sử bảo vệ chủ quyền, quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam ở Biển Đông; cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ quốc ở vùng biên giới Tây Nam, cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền quốc gia ở vùng biên giới phía Bắc và ở Biển Đông.

Bên cạnh cập nhật nội dung, một số yêu cầu cần đạt được điều chỉnh cách diễn đạt, sắp xếp lại để phù hợp với nội dung của từng chủ đề và mạch kiến thức.

Đối với môn Địa lý, điểm đáng chú ý là việc cập nhật, sắp xếp lại một số nội dung về Địa lý Việt Nam, Địa lý các vùng kinh tế-xã hội và Địa lý địa phương. Theo đó, nội dung về các vùng kinh tế-xã hội được điều chỉnh, trong đó có Trung du và miền núi phía Bắc; Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên; Đồng bằng sông Hồng, Bắc Trung Bộ, Đông Nam Bộ.

Nội dung về Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên được sắp xếp lại theo hướng xem xét trong tổng thể một vùng, gắn với các thế mạnh, hạn chế, phát triển các ngành kinh tế và ý nghĩa của phát triển kinh tế-xã hội đối với quốc phòng, an ninh.

Một số nội dung liên quan đến biển, đảo cũng được cập nhật, chú trọng mối quan hệ giữa phát triển kinh tế biển đảo với bảo vệ tài nguyên, môi trường và giữ vững chủ quyền, các quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam ở Biển Đông.

Nội dung thực hành tìm hiểu Địa lý địa phương được điều chỉnh phù hợp với đơn vị hành chính tỉnh, thành phố; một số nội dung, yêu cầu cần đạt và cách sử dụng bản đồ trong dạy học Địa lý cũng được cập nhật.

Nội dung môn Giáo dục kinh tế và Pháp luật cập nhật, chỉnh sửa liên quan đến sửa đổi Hiến pháp, thực hiện chính quyền địa phương hai cấp.

Đối với môn Giáo dục kinh tế và Pháp luật cấp trung học phổ thông, Thông tư cập nhật, điều chỉnh một số nội dung và yêu cầu cần đạt về hoạt động kinh tế, thị trường, ngân sách nhà nước và thuế, sản xuất kinh doanh, hệ thống chính trị, Hiến pháp, lạm phát, thất nghiệp và văn hóa tiêu dùng.

Trong đó, nội dung Hiến pháp được cập nhật theo Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 sửa đổi, bổ sung năm 2025, bao gồm các nội dung cơ bản về chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ, môi trường; quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân.

Thông tư cũng bổ sung nội dung dân sự vào chủ đề về một số quyền và nghĩa vụ của công dân ở lớp 12; điều chỉnh một số yêu cầu cần đạt và động từ mô tả mức độ biết, hiểu, vận dụng./.

Bộ GD-ĐT lên chương trình hành động xây dựng văn hóa trung thực trong giáo dục Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, một trong những điểm nhấn của chương trình hành động là đưa tinh thần “dạy thật, học thật, thi thật, đánh giá thật” thành yêu cầu xuyên suốt trong quản lý, giảng dạy, học tập, thi cử và đánh giá.