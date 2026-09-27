Hội chợ Thương mại-Du lịch Bắc Sơn 2026: Điểm hẹn giao thương, quảng bá sản phẩm

Nhân kỷ niệm 86 năm Ngày Khởi nghĩa Bắc Sơn (27/9/1940-27/9/2026), từ ngày 22/9 đến ngày 1/10/2026, Ủy ban Nhân dân xã Bắc Sơn phối hợp với Công ty Cổ phần Thương mại Đạt Nghĩa (tỉnh Bắc Ninh) tổ chức Hội chợ Thương mại-Du lịch xã Bắc Sơn năm 2026 tại sân vận động trung tâm xã.

Với gần 100 gian hàng, hội chợ là dịp để các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh giới thiệu sản phẩm, mở rộng kết nối thị trường, đồng thời quảng bá những sản vật đặc trưng của Bắc Sơn và các địa phương lân cận tới người dân, du khách.

Không gian giao thương đa dạng

Ngay từ những ngày đầu diễn ra, hội chợ đã tạo nên không khí mua sắm, giao lưu sôi động tại trung tâm xã Bắc Sơn. Các doanh nghiệp, tiểu thương, hợp tác xã trong và ngoài tỉnh mang đến nhiều nhóm hàng hóa phong phú, từ các mặt hàng thiết yếu phục vụ đời sống đến những sản phẩm phục vụ sản xuất.

Tại hội chợ, người dân và du khách có thể tìm thấy nhiều nhóm sản phẩm như hàng tiêu dùng, đồ gia dụng, dệt may, da giày, thủ công mỹ nghệ, thực phẩm, máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp, vật liệu xây dựng cùng các sản phẩm truyền thống của nhiều địa phương.

Trong đó, khu vực giới thiệu nông sản, đặc sản của xã Bắc Sơn và các địa phương lân cận là một trong những điểm nhấn. Những sản phẩm gắn với đời sống sản xuất của người dân địa phương được đưa tới hội chợ không chỉ nhằm phục vụ nhu cầu mua sắm mà còn góp phần giới thiệu đặc trưng sản vật của vùng đất Bắc Sơn.

Đối với các hợp tác xã, hộ sản xuất và cơ sở kinh doanh, hội chợ là cơ hội để trực tiếp đưa sản phẩm đến người tiêu dùng, lắng nghe phản hồi về chất lượng, mẫu mã, giá cả, qua đó có thêm thông tin để hoàn thiện sản phẩm và tìm kiếm hướng phát triển thị trường.

Người dân tham quan mua sắm tại Hội chợ Thương mại-Du lịch xã Bắc Sơn năm 2026. (Ảnh: Báo Lạng Sơn)

Đối với người dân, đây cũng là dịp để tiếp cận nhiều loại hàng hóa trong cùng một không gian, lựa chọn các sản phẩm phù hợp với nhu cầu sinh hoạt và sản xuất.

Hội chợ mở cửa từ 8 giờ đến 22 giờ hằng ngày. Cùng với hoạt động trưng bày, giới thiệu và mua bán hàng hóa, các chương trình biểu diễn nghệ thuật được tổ chức, tạo thêm không gian vui chơi, giải trí, thu hút người dân và du khách đến tham quan.

Từ hoạt động thương mại đến quảng bá sản vật Bắc Sơn

Hội chợ Thương mại-Du lịch xã Bắc Sơn không đơn thuần là một hoạt động mua bán trong thời gian ngắn mà ngày càng được định hướng trở thành không gian kết nối thương mại, quảng bá sản phẩm và giới thiệu hình ảnh địa phương.

Năm 2025, hội chợ được tổ chức trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 85 năm Ngày Khởi nghĩa Bắc Sơn, thu hút trên 80 gian hàng. Đáng chú ý, các xã trên địa bàn đã tham gia giới thiệu sản phẩm nông nghiệp, đặc sản địa phương, tạo nên không gian trưng bày tương đối phong phú.

Qua hoạt động năm 2025, nhiều sản phẩm nông nghiệp, thực phẩm, hàng thủ công và sản phẩm phục vụ đời sống được đưa đến gần hơn với người tiêu dùng. Hội chợ cũng mở ra cơ hội để các doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh tìm kiếm khách hàng, đối tác, từng bước mở rộng thị trường.

Kế thừa kết quả đó, hội chợ năm 2026 được tổ chức với quy mô gần 100 gian hàng, tiếp tục mở rộng sự tham gia của các doanh nghiệp, tiểu thương, hợp tác xã trong và ngoài tỉnh. Sự đa dạng về chủ thể tham gia cũng góp phần làm phong phú các nhóm sản phẩm, tạo thêm cơ hội giao lưu và kết nối cung-cầu.

Việc duy trì tổ chức hội chợ qua các năm cho thấy hoạt động xúc tiến thương mại ngày càng được quan tâm tại địa phương. Thông qua một sự kiện tập trung, các sản phẩm địa phương có thêm cơ hội tiếp cận trực tiếp với người tiêu dùng, trong khi các cơ sở sản xuất có điều kiện tìm hiểu nhu cầu thị trường và quảng bá thương hiệu.

Gắn thương mại với du lịch

Một nét đáng chú ý của hội chợ là việc kết hợp hoạt động thương mại với quảng bá du lịch. Bắc Sơn là vùng đất có truyền thống lịch sử, văn hóa đặc sắc, gắn liền với Khởi nghĩa Bắc Sơn và nhiều giá trị văn hóa, cảnh quan của vùng trung du, miền núi phía Bắc.

Người dân tham quan mua sắm tại Hội chợ Thương mại-Du lịch xã Bắc Sơn năm 2026. (Ảnh: Báo Lạng Sơn)

Trong bối cảnh đó, mỗi sản phẩm được giới thiệu tại hội chợ không chỉ mang giá trị hàng hóa mà còn có thể trở thành một phương thức quảng bá về vùng đất sản xuất ra sản phẩm. Từ nông sản, thực phẩm đến các sản phẩm thủ công, mỗi mặt hàng đều gắn với hoạt động sản xuất và đời sống của người dân địa phương.

Việc đưa các sản phẩm đặc trưng đến với du khách vì thế góp phần tạo sự kết nối giữa tiêu dùng sản phẩm và trải nghiệm địa phương. Khi du khách biết đến một sản phẩm đặc trưng, đó cũng là thêm một cách để hình ảnh địa phương được ghi nhớ và lan tỏa.

Các chương trình biểu diễn nghệ thuật diễn ra trong thời gian hội chợ càng tạo thêm không khí giao lưu, qua đó biến khu vực tổ chức thành một điểm sinh hoạt văn hóa, thương mại và giải trí trong những ngày diễn ra sự kiện.

Mở rộng thị trường cho sản phẩm địa phương

Một trong những mục tiêu quan trọng của Hội chợ Thương mại-Du lịch xã Bắc Sơn năm 2026 là tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam;” tạo điều kiện để các doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất quảng bá thương hiệu, giới thiệu sản phẩm, kết nối tiêu thụ và mở rộng thị trường.

Đây cũng là cơ hội để các sản phẩm nông nghiệp, đặc sản của Bắc Sơn và các địa phương lân cận tiếp cận trực tiếp với người tiêu dùng, từng bước nâng cao khả năng nhận diện sản phẩm và mở rộng thị trường tiêu thụ.

Đối với các cơ sở sản xuất quy mô nhỏ, những hoạt động xúc tiến thương mại trực tiếp như hội chợ có ý nghĩa thiết thực. Không chỉ bán hàng, các chủ thể sản xuất còn có thể giới thiệu câu chuyện về sản phẩm, tiếp nhận ý kiến khách hàng và tìm kiếm những mối liên kết mới.

Về lâu dài, việc duy trì các hoạt động xúc tiến thương mại gắn với quảng bá du lịch có thể góp phần tạo thêm động lực cho sản xuất hàng hóa tại địa phương, khuyến khích các cơ sở quan tâm hơn đến chất lượng, mẫu mã, thương hiệu và thị trường đầu ra.

Với quy mô gần 100 gian hàng, thời gian tổ chức kéo dài 10 ngày cùng các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, Hội chợ Thương mại-Du lịch xã Bắc Sơn năm 2026 không chỉ đáp ứng nhu cầu mua sắm, tham quan, vui chơi của người dân và du khách mà còn góp phần tạo không gian giao thương, quảng bá sản phẩm và kết nối thị trường.

Qua đó, hội chợ tiếp tục khẳng định vai trò là một hoạt động xúc tiến thương mại gắn với quảng bá sản vật, hình ảnh và tiềm năng du lịch của Bắc Sơn, góp phần đưa những sản phẩm được tạo ra từ lao động của người dân địa phương đến gần hơn với thị trường và người tiêu dùng./.

Khai mạc Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt Nam lần thứ 35-Vietnam Expo 2026 Vietnam Expo 2026 là không gian kết nối trực tiếp giữa doanh nghiệp Việt Nam với các nhà nhập khẩu, nhà phân phối, nhà đầu tư quốc tế, mở ra nhiều cơ hội hợp tác thực chất, tăng cường kết nối quốc tế.