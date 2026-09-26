Nghệ An rà soát hoạt động khai thác, ưu tiên nguồn cát sỏi cho nội tỉnh

Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An, qua kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản tại khu vực hạ lưu sông Lam, lực lượng chức năng ghi nhận một số doanh nghiệp vẫn còn vi phạm quy định trong khai thác cát, sỏi.

Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu tăng cường quản lý, sử dụng hiệu quả tài nguyên, đồng thời ưu tiên nguồn vật liệu khai thác trên địa bàn phục vụ các công trình, dự án trong tỉnh.

Cụ thể, Đoàn công tác đã kiểm tra hoạt động tại các mỏ cát của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Toàn Cầu tại xã Lam Thành; Hợp tác xã Vận tải Hưng Lam tại xã Hưng Nguyên Nam; Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Hồng Long Nam Đàn tại xã Kim Liên; Hợp tác xã Lam Sơn Đại Thành trên địa bàn các xã Thiên Nhẫn, Vạn An và Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Hòa Hùng Anh tại các xã Kim Liên, Vạn An.



Qua kiểm tra, cơ bản các doanh nghiệp, hợp tác xã đã lắp đặt, vận hành trạm cân, camera giám sát và kết nối dữ liệu với cơ quan quản lý nhà nước, phục vụ theo dõi, kiểm tra hoạt động khai thác liên tục theo quy định.



Tuy nhiên, đoàn công tác nhận thấy tại một số mỏ còn bất cập giữa thời hạn giấy phép, trữ lượng và công suất khai thác. Một số giấy phép có thời hạn tới 30 năm nhưng công suất khai thác thực tế còn thấp.

Sau đợt kiểm tra, các cơ quan chức năng sẽ rà soát cụ thể thời hạn cấp phép, trữ lượng và công suất của từng mỏ; nghiên cứu phương án rút ngắn thời gian cấp phép phù hợp, đồng thời nâng công suất khai thác theo đúng quy định, qua đó khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên và đáp ứng nhu cầu vật liệu xây dựng trên địa bàn.



Đối với mỏ cát của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Toàn Cầu tại xã Lam Thành, đoàn công tác ghi nhận doanh nghiệp chưa có bến, bãi tập kết trên địa bàn và yêu cầu doanh nghiệp thực hiện đúng quy định; trường hợp không xây dựng bến, bãi theo sẽ bị xem xét dừng hoạt động khai thác.



Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An cũng yêu cầu cấp ủy, chính quyền địa phương gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả quản lý tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn.

Đặc biệt, nguồn cát, sỏi khai thác cần được ưu tiên cung ứng cho thị trường trong tỉnh, nhất là phục vụ các công trình, dự án trọng điểm đang triển khai.



Trước đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An đã có văn bản tăng cường quản lý hoạt động khai thác khoáng sản.

Ủy ban Nhân dân tỉnh thành lập 4 tổ công tác kiểm tra nhằm đánh giá thực chất công tác quản lý nhà nước, hoạt động khai thác, tập kết, kinh doanh khoáng sản; kịp thời chấn chỉnh tồn tại, nâng cao hiệu quả quản lý tài nguyên và bảo đảm nguồn vật liệu phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh./.





Nghệ An: Nạn khai thác cát “chui” diễn ra tràn lan tại xã miền núi Quế Phong Nhiều năm qua, tại xã Quế Phong (Nghệ An) người dân vẫn lén lút khai thác cát theo phương thức thủ công trên các dòng suối, gây ảnh hưởng môi trường và khó kiểm soát.