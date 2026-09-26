Dấu ấn Việt Nam tại “sân chơi” thương mại lớn ở Ấn Độ

Ngày 25/9, Hội chợ Thương mại Quốc tế bang Uttar Pradesh (UPITS) năm 2026 đã chính thức khai mạc tại India Expo Centre & Mart, quy tụ hơn 2.400 đơn vị triển lãm từ 7 quốc gia, nhằm tìm kiếm nguồn cung ứng, kết nối giao thương và các cơ hội hợp tác.

Đây là triển lãm uy tín và lớn nhất bang Uttar Pradesh, một bang có nền kinh tế năng động với GDP cao thứ 3 ở Ấn Độ và dân số hơn 246 triệu người, đông nhất cả nước.

Theo phóng viên TTXVN đưa tin tại sự kiện, UPITS năm nay hướng tới kết nối các nhà sản xuất, xuất khẩu, doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa (MSME), các nhà đầu tư và đối tác thương mại quốc tế, qua đó củng cố vai trò của bang Uttar Pradesh như một trung tâm sản xuất và cung ứng quốc tế. Tham gia hội chợ năm nay còn có 6 nước đối tác, gồm Việt Nam, Nhật Bản, Nga, Singapore, Áo và Belarus.

Hội chợ diễn ra trong 5 ngày, từ 25-29/9, dự kiến thu hút hơn 550 nhà mua hàng quốc tế và khoảng 15.000 đối tác trao đổi theo hình thức B2B, cùng hơn 450.000 khách tham quan đại chúng.

Việt Nam là một trong 6 nước đối tác tham gia Hội chợ UPITS năm nay. (Ảnh: Vũ Hà/TTXVN)

Tham gia UPITS 2026 với tư cách nước đối tác, Đại sứ quán Việt Nam và Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ triển khai chuỗi hoạt động nhằm xúc tiến kinh tế, thương mại, đầu tư, đổi mới sáng tạo, du lịch, hàng không, văn hóa, ẩm thực và thời trang, qua đó quảng bá hình ảnh Việt Nam và tạo thêm các kết nối thực chất giữa cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam với bang Uttar Pradesh nói riêng, thị trường Ấn Độ nói chung.

Chia sẻ với phóng viên TTXVN tại sự kiện, Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ Trịnh Minh Mạnh cho biết: “So với các nước đối tác khác của bang Uttar Pradesh, Việt Nam tham gia với lực lượng rất đông đảo: hơn 30 doanh nghiệp và cả các người mẫu, nhà thiết kế, đầu bếp..., qua đó mang tới Hội chợ Thương mại Quốc tế Uttar Pradesh những "màu sắc" đa dạng của Việt Nam, từ văn hóa, thương mại đến đầu tư. Ngoài nội dung về thương mại, Đoàn Việt Nam còn mang đến cơ hội khai phá đầu tư ở bang Uttar Pradesh giàu tiềm năng để mở rộng hợp tác cho các doanh nghiệp ở trong nước.”

Trong không gian rộng khoảng 100m2, Khu gian hàng Việt Nam xuất hiện nổi bật giữa Hội chợ với 4 khu vực nhóm hàng, gồm khu vực trái cây, sản phẩm nông nghiệp và ẩm thực chế biến; khu vực hàng công nghiệp, tiêu dùng, da giày, dệt may; khu vực quảng bá du lịch, hàng không, ẩm thực Việt Nam; và khu vực các mặt hàng khác.

Nhiều doanh nghiệp Ấn Độ, thậm chí cả các doanh nghiệp nước ngoài tham gia Hội chợ, đã tới tìm hiểu các mặt hàng, dịch vụ cũng như cơ hội hợp tác với các đối tác Việt Nam. Ông Davender Singh - Giám đốc điều hành Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Công nghiệp Singari - bày tỏ: “Gian hàng của các bạn thật sự cuốn hút tôi. Tôi đến đây để tìm kiếm các cơ hội kết nối và hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp. Tôi rất hy vọng có thể tìm thấy đối tác từ phía Việt Nam.”

Theo Tham tán thương mại Việt Nam tại Ấn Độ Bùi Trung Thướng, trong thời gian qua, Đại sứ quán và Cơ quan Thương vụ đã làm việc rất tích cực để tìm ra những điểm mới trong quan hệ giữa hai nước.

"Mục tiêu đặt ra khi tham gia Hội chợ lần này là thúc đẩy kết nối trong 5 lĩnh vực, bao gồm thương mại và đầu tư, hợp tác về hàng không, du lịch, ẩm thực và văn hóa. Hy vọng qua chương trình này, quan hệ giữa Việt Nam và Ấn Độ nói chung, giữa các địa phương của hai nước nói riêng sẽ được tăng cường hơn nữa, tạo nền tảng cho các doanh nghiệp và các nhà đầu tư của Việt Nam mạnh dạn đầu tư sang Ấn Độ,” ông Bùi Trung Thướng cho biết.

Gian hàng Việt Nam lúc nào cũng thu hút nhiều khách đến tham quan, tìm hiểu sản phẩm và cơ hội hợp tác. (Ảnh: Vũ Hà/TTXVN)

Ngoài không gian trưng bày các sản phẩm và dịch vụ của doanh nghiệp Việt Nam, Đoàn Việt Nam còn phối hợp tổ chức các phiên trao đổi theo hình thức diễn đàn doanh nghiệp với chủ đề “Kết nối doanh nghiệp, thúc đẩy đổi mới” nhằm tăng cường quan hệ đối tác giữa các doanh nghiệp hai nước. Nội dung các diễn đàn thể hiện 2 thông điệp xuyên suốt là “Kết nối thị trường, kiến tạo cơ hội” và “Mở lối hành trình, nhân rộng niềm vui.”

Cũng trong khuôn khổ hội chợ, các đầu bếp Việt Nam đã chế biến những món ăn đặc sắc của quê hương bằng nguyên liệu của Ấn Độ, tạo nên trải nghiệm giao lưu văn hóa thông qua ẩm thực.

Bên cạnh đó là các chương trình biểu diễn nhạc cụ truyền thống do các nghệ sĩ từ trong nước sang biểu diễn và đặc biệt là màn trình diễn thời trang kết hợp giữa người mẫu Việt Nam, người mẫu Ấn Độ, cùng các phu nhân cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và các cơ quan bên cạnh trong tà áo dài truyền thống của nhà thiết kế Đoan Trang.

Có thể nói chương trình Gala Văn hóa, Ẩm thực và Thời trang Việt Nam-Uttar Pradesh đã để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng người xem. Đây là chương trình giao lưu kết hợp đặc biệt để giới thiệu hình ảnh Việt Nam vừa giàu bản sắc truyền thống, vừa năng động và hội nhập, đồng thời “vẽ nên một bức tranh” giao thoa văn hóa Việt Nam-Ấn Độ đầy ấn tượng.

Với toàn bộ chương trình hoạt động kéo dài cả ngày, từ Gian hàng Việt Nam (Viet Nam Pavilion), gặp gỡ cấp cao, tổ chức diễn đàn kinh tế-thương mại-đầu tư, B2B, du lịch-hàng không đến văn hóa, ẩm thực và thời trang, Việt Nam kỳ vọng UPITS 2026 sẽ trở thành điểm kết nối quan trọng để doanh nghiệp và người dân Uttar Pradesh nói riêng, Ấn Độ nói chung hiểu hơn về Việt Nam, đồng thời mở rộng cơ hội để doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận một trong những thị trường lớn của Ấn Độ./.

Thúc đẩy hợp tác thực chất Việt Nam-Ấn Độ trong lĩnh vực công nghệ cao Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ mong đối tác Ấn Độ chia sẻ tri thức, kinh nghiệm và mở ra cơ hội hợp tác cụ thể với cộng đồng khoa học-công nghệ Việt Nam nói chung và Khu Công nghệ cao Hòa Lạc nói riêng.