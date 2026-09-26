Diễn đàn Việt Nam-Uttar Pradesh: Kết nối giá trị, nhân niềm vui

Trong khuôn khổ Hội chợ Thương mại quốc tế Uttar Pradesh 2026 (UPITS 2026), ngày 25/9, tại Trung tâm triển lãm India Expo Centre & Mart ở thành phố Greater Noida, Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ phối hợp với Chính quyền bang Uttar Pradesh tổ chức Diễn đàn Hợp tác Du lịch và Hàng không Việt Nam-Ấn Độ với chủ đề “Kết nối hành trình - nhân niềm vui.”



Diễn đàn quy tụ đại diện Chính quyền bang Uttar Pradesh, Invest UP, Sân bay quốc tế Noida, cùng các hãng hàng không, doanh nghiệp lữ hành và đối tác dịch vụ du lịch của hai nước, tập trung trao đổi các giải pháp tăng cường kết nối hàng không, thúc đẩy dòng khách hai chiều, xây dựng các sản phẩm du lịch phù hợp với từng thị trường, đồng thời mở rộng hợp tác đầu tư trong lĩnh vực khách sạn, nghỉ dưỡng, hàng không và các dịch vụ hỗ trợ du lịch.



Phát biểu khai mạc, Tham tán Thương mại, Trưởng Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ Bùi Trung Thướng nhấn mạnh du lịch và hàng không là những lĩnh vực có khả năng tạo ra kết quả hợp tác thiết thực, trực tiếp góp phần tăng cường giao lưu nhân dân và quan hệ kinh tế giữa Việt Nam với Ấn Độ.

Việc tổ chức diễn đàn tại Uttar Pradesh – bang đông dân nhất Ấn Độ, sở hữu nhiều điểm đến lịch sử, văn hóa và tâm linh nổi tiếng – mở ra cơ hội kết nối các địa phương, hãng hàng không và doanh nghiệp của hai bên, đưa hợp tác du lịch trở thành một trụ cột mới trong quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Tăng cường Việt Nam-Ấn Độ.



Tiếp đến, Tham tán Trần Cao Sơn trình bày tổng quan về hợp tác hàng không và du lịch trong thời gian qua. Ông khẳng định Việt Nam và Ấn Độ có nhiều điều kiện thuận lợi để tiếp tục mở rộng hợp tác du lịch.

Hai nước có quan hệ hữu nghị truyền thống, gần gũi về văn hóa, tôn giáo, đặc biệt là mối liên hệ lâu đời thông qua Phật giáo. Sự phát triển nhanh của các đường bay thẳng trong những năm gần đây đã tạo nền tảng quan trọng để tăng lượng khách du lịch, thúc đẩy thương mại, đầu tư và giao lưu nhân dân.

Theo ông Trần Cao Sơn, hai nước cần tăng cường phối hợp quảng bá điểm đến; nghiên cứu mở rộng mạng lưới đường bay; xây dựng các sản phẩm kết hợp hàng không, khách sạn và tham quan; đồng thời cải thiện khả năng tiếp cận thông tin, dịch vụ thanh toán, ẩm thực và hướng dẫn du lịch phù hợp với nhu cầu của du khách mỗi nước.



Các đại diện Ấn Độ tham dự diễn đàn đánh giá Việt Nam là một trong những thị trường du lịch giàu tiềm năng của bang Uttar Pradesh, đặc biệt đối với các sản phẩm du lịch văn hóa, tâm linh và hành hương Phật giáo.

Ông Vijay Kiran Anand - quan chức Cơ quan Hành chính Ấn Độ (IAS), Giám đốc điều hành Invest UP - giới thiệu môi trường đầu tư, các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và những cơ hội hợp tác trong lĩnh vực du lịch, khách sạn, nghỉ dưỡng, hàng không và hạ tầng dịch vụ tại Uttar Pradesh.

Ông mời gọi các doanh nghiệp và nhà đầu tư Việt Nam nghiên cứu đầu tư xây dựng khách sạn, khu lưu trú, nghỉ dưỡng, nhà hàng, trung tâm dịch vụ và các tiện ích phục vụ khách quốc tế tại những khu vực gắn với các thánh tích Phật giáo.



Trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN tại sự kiện, ông Ashish Kumar - quan chức Cơ quan Hành chính Ấn Độ (IAS), Tổng Giám đốc Công ty Phát triển Du lịch bang Uttar Pradesh (UPSTDC) - cho rằng Việt Nam cùng Ấn Độ nói chung và với bang Uttar Pradesh nói riêng đang đứng trước cơ hội mở rộng hợp tác sang nhiều lĩnh vực giàu tiềm năng.

Ông đề xuất: “Chúng tôi muốn triển khai các chiến dịch quảng bá điểm đến song phương. Theo đó, các danh lam thắng cảnh và sản phẩm du lịch của Việt Nam sẽ được giới thiệu rộng rãi tới người dân Uttar Pradesh, và ngược lại, hình ảnh của bang cũng sẽ được quảng bá tích cực tại thị trường Việt Nam.”



Để thực hiện được mục tiêu đó, ông Ashish Kumar nhấn mạnh vai trò quan trọng của các doanh nghiệp lữ hành cũng như việc triển khai các dự án xây dựng hạ tầng lưu trú, phát triển chuỗi khách sạn, khai thác các mô hình du lịch mạo hiểm và du thuyền, coi đây là đòn bẩy quan trọng giúp thắt chặt hơn nữa lợi ích kinh tế song phương.

Các đại biểu nghe những chia sẻ về cơ hội và tiềm năng hợp tác giữa Việt Nam và bang Uttar Pradesh. (Ảnh: Vũ Hà/TTXVN)

Ông cho biết hiện tại chính quyền bang Uttar Pradesh đang đầu tư nguồn lực mạnh mẽ để nâng cấp toàn diện các thánh tích Phật giáo nổi tiếng như Sarnath, Kushinagar, Siddharthnagar, Kaushambi, Sankisa và Shravasti.

Ông kỳ vọng: “Chúng tôi rất mong chờ ngày càng có thêm nhiều du khách Việt Nam đến trải nghiệm, khám phá các thánh tích Phật giáo thiêng liêng cũng như các điểm đến du lịch sinh thái đa dạng mà Uttar Pradesh đang sở hữu.”



Một nội dung khác được các đại biểu đặc biệt quan tâm là khả năng hợp tác với Sân bay quốc tế Noida tại Jewar, dự án hạ tầng hàng không quan trọng của Uttar Pradesh và khu vực thủ đô quốc gia Ấn Độ. Bà Surabhi Rana - Trưởng bộ phận Thương mại Hàng không của Sân bay quốc tế Noida - bày tỏ mong muốn trao đổi với các hãng hàng không Việt Nam về nhu cầu thị trường, khả năng phát triển đường bay, các chính sách hỗ trợ khai thác, dịch vụ mặt đất và hoạt động quảng bá chung.

Bà Surabhi Rana và các đại biểu cho rằng Sân bay qquốc tế Noida có thể trở thành cửa ngõ mới đưa khách Việt Nam đến các điểm du lịch nổi tiếng của Uttar Pradesh, đồng thời giúp du khách từ bang này và khu vực miền Bắc Ấn Độ tiếp cận thuận lợi hơn với Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Phú Quốc và các điểm đến khác của Việt Nam.



Theo đánh giá của ông Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Kinh doanh Vietnam Airlines, nhu cầu đi lại giữa Việt Nam và Ấn Độ đang tăng nhanh, không chỉ ở phân khúc du lịch mà còn ở cả khách công vụ, thương mại, hội nghị và thăm thân.

Vietnam Airlines mong muốn phối hợp với các cơ quan quản lý về du lịch, sân bay và doanh nghiệp lữ hành của Uttar Pradesh tiến hành nghiên cứu thị trường, phát triển các sản phẩm liên tuyến và nâng cao hiệu quả kết nối giữa các điểm đến của hai nước.



Trong khi đó, ông Viepul Verma - Giám đốc Kinh doanh Vietjet Air tại Ấn Độ - nhấn mạnh vai trò của mô hình hàng không chi phí hợp lý trong việc mở rộng quy mô thị trường và đưa du lịch Việt Nam đến gần hơn với đông đảo người dân Ấn Độ.

Vietjet đề xuất tăng cường các chương trình xúc tiến chung giữa hãng hàng không, sân bay, cơ quan du lịch và doanh nghiệp lữ hành; xây dựng các gói vé máy bay kết hợp khách sạn, nghỉ dưỡng và tham quan phù hợp với từng nhóm khách.



Ông Hoàng Đại Ngãi - Giám đốc Vietravel khu vực Nam Á - cho rằng kết nối hàng không chỉ có thể chuyển hóa thành tăng trưởng lượng khách khi đi kèm với các sản phẩm du lịch thuận tiện, có giá cạnh tranh và đáp ứng đúng nhu cầu thị trường.

Vietravel đề xuất phát triển các chương trình du lịch hai chiều, trong đó có tour hành hương Phật giáo tại Uttar Pradesh dành cho khách Việt Nam và các tour nghỉ dưỡng, khám phá văn hóa, ẩm thực tại Việt Nam dành cho khách Ấn Độ.

Doanh nghiệp sẵn sàng phối hợp tổ chức các đoàn khảo sát điểm đến, chương trình giới thiệu sản phẩm và kết nối đại lý lữ hành hai nước.



Kết thúc diễn đàn, các đại biểu nhất trí tăng cường trao đổi thông tin, kết nối hàng không, sân bay, xây dựng các gói du lịch hai chiều và tổ chức đoàn khảo sát tại Uttar Pradesh cũng như tại Việt Nam.

Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ cam kết sẽ tiếp tục phối hợp với Invest UP, cơ quan du lịch Uttar Pradesh, Sân bay quốc tế Noida và các doanh nghiệp hai nước theo dõi các đề xuất hợp tác, hỗ trợ kết nối đối tác, xúc tiến các dự án đầu tư dịch vụ lưu trú tại những điểm đến Phật giáo và nghiên cứu khả năng mở rộng kết nối hàng không trong thời gian tới./.

Việt Nam và Ấn Độ nhất trí mở rộng số chuyến bay Thỏa thuận mới - có hiệu lực ngay lập tức - sẽ tăng gấp đôi công suất giới hạn hàng không lên 16.800 chỗ ngồi mỗi tuần, so với mức 8.000 chỗ ngồi hiện tại.

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