Hơn 1.900 đơn hàng qua livestream tại lễ hội nông sản Tây Ninh

Chiều 26/9, tại Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen, Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh tổ chức bế mạc Lễ hội Nông sản đặc trưng và sản phẩm OCOP (Chương trình Mỗi xã một sản phẩm) tỉnh Tây Ninh lần thứ I năm 2026 với chủ đề “Lễ hội Nông sản Tây Ninh - Kết nối chuỗi giá trị, phát triển bền vững.”

Tham dự Lễ Bế mạc Lễ hội có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tây Ninh Hồ Thị Hoàng Yến; lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, các Sở, Ban ngành đơn vị đồng hành và doanh nghiệp có sản phẩm OCOP, sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu trong và ngoài tỉnh.

Theo Ban tổ chức, sau 5 ngày diễn ra, Lễ hội đã thu hút hơn 51.000 lượt du khách đến tham quan, mua sắm. Các phiên livestream trên những nền tảng thương mại điện tử như TikTok Shop, Shopee thu hút gần 4 triệu lượt xem, phát sinh 1.930 đơn hàng.

Được tổ chức từ ngày 22-26/9, Lễ hội có quy mô 244 gian hàng, gồm 96 gian hàng của các xã, phường; 36 gian hàng của các tỉnh bạn và doanh nghiệp; 24 gian hàng của các nhà tài trợ và 88 gian hàng thuộc chương trình kích cầu mua sắm qua thương mại điện tử và chuỗi hoạt động bán hàng trực tuyến.

Thông qua lễ hội, nhiều sản phẩm nông sản chủ lực, sản phẩm OCOP, sản phẩm chế biến và sản phẩm đặc trưng của Tây Ninh được quảng bá trực tiếp đến người tiêu dùng, doanh nghiệp và du khách.

Các mô hình nông nghiệp công nghệ cao, phương thức sản xuất tiên tiến, ứng dụng kỹ thuật mới cũng được giới thiệu; thương mại điện tử và chuyển đổi số từng bước được đưa vào hoạt động xúc tiến thương mại, mở thêm phương thức quảng bá, tiêu thụ sản phẩm.

Các hoạt động “Nhà nông đua tài,” “OCOP - Vươn tầm nông sản Việt” cùng chương trình kết nối giao thương tạo không khí sôi nổi, đồng thời góp phần khẳng định vai trò chủ thể của nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp trong nâng cao chất lượng, xây dựng thương hiệu và phát triển thị trường cho nông sản địa phương.

Đặc biệt, Tọa đàm “Giải pháp góp phần phát triển nông nghiệp bền vững tỉnh Tây Ninh” và Hội nghị về ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, thương mại điện tử, giải pháp số đã tạo diễn đàn để cơ quan quản lý, chuyên gia, doanh nghiệp, hợp tác xã và người sản xuất trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, nhận diện những vấn đề đặt ra và đề xuất giải pháp cho phát triển nông nghiệp trong giai đoạn mới.

Tại lễ bế mạc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh Nguyễn Minh Lâm nhấn mạnh, kết quả của Lễ hội cho thấy việc kết nối giữa sản xuất, chế biến, thương mại và tiêu dùng có ý nghĩa quan trọng trong nâng cao giá trị nông sản. Lễ hội không chỉ là không gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm mà còn từng bước trở thành diễn đàn kết nối doanh nghiệp, hợp tác xã, nông dân với thị trường, qua đó mở rộng cơ hội hợp tác và tiêu thụ sản phẩm.

Đây cũng là một trong những giải pháp góp phần thực hiện mục tiêu khu vực I (Nông-Lâm-Ngư nghiệp) đạt mức tăng trưởng 4% trong năm 2026 và những năm tiếp theo; đồng thời gắn phát triển nông nghiệp với thương mại, dịch vụ và du lịch, phát huy hiệu quả lợi thế của Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen.

Sau Lễ hội, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương rà soát, tổng hợp đầy đủ kết quả kết nối, các đề xuất của doanh nghiệp, hợp tác xã và các chủ thể OCOP; xác định rõ nội dung, đầu mối và thời gian thực hiện, không để các kết nối tại Lễ hội dừng lại ở hoạt động giao lưu, giới thiệu sản phẩm.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp các đơn vị hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, người dân nâng cao chất lượng, tiêu chuẩn, truy xuất nguồn gốc, xây dựng mã số vùng trồng, phát triển OCOP, ứng dụng khoa học, công nghệ và hình thành vùng nguyên liệu gắn với chế biến, tiêu thụ.

Sở Công Thương đẩy mạnh xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu, thương mại điện tử, livestream; hỗ trợ đưa nông sản vào hệ thống bán lẻ, sàn điện tử và thị trường ngoài tỉnh, mở rộng xuất khẩu. Các xã, phường làm cầu nối, chủ động tháo gỡ khó khăn cho sản xuất.

Đối với doanh nghiệp, hợp tác xã và các chủ thể OCOP, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh Nguyễn Minh Lâm đề nghị tiếp tục nâng cao chất lượng sản phẩm, đổi mới phương thức sản xuất, chú trọng xây dựng thương hiệu, bao bì, truy xuất nguồn gốc, chuyển đổi số và chủ động tìm kiếm, mở rộng thị trường.

Từ kết quả của Lễ hội lần thứ I, Tây Ninh sẽ tiếp tục hoàn thiện phương thức tổ chức, nâng cao chất lượng kết nối và xúc tiến thương mại, từng bước đưa Lễ hội Nông sản Tây Ninh trở thành điểm hẹn có uy tín về nông sản, sản phẩm OCOP, công nghệ và thị trường.

Tại lễ bế mạc, Ban tổ chức trao 11 giải Hội thi “OCOP - Vươn tầm nông sản Việt” cho các sản phẩm tiêu biểu; 3 giải cho Hội thi “Nhà Nông đua tài” cho các đơn vị có thành tích.

Lễ hội Nông sản đặc trưng và sản phẩm OCOP tỉnh Tây Ninh lần thứ I năm 2026 khép lại, nhưng các hoạt động kết nối, xúc tiến thương mại và quảng bá sản phẩm được kỳ vọng tiếp tục được triển khai sau Lễ hội, góp phần đưa nông sản, sản phẩm OCOP của tỉnh tiếp cận sâu hơn với hệ thống phân phối, người tiêu dùng trong nước và thị trường quốc tế; đồng thời tạo thêm động lực để nông nghiệp Tây Ninh chuyển từ tăng trưởng dựa vào sản lượng sang nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng và hiệu quả kinh tế./.

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