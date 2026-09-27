Xét nghiệm di truyền xác định loại khối u não trong chưa đầy 2 giờ

Các nhà khoa học Anh đã phát triển một phương pháp xét nghiệm di truyền nhanh đối với khối u não, có khả năng xác định chính xác loại khối u trong chưa đầy 2 giờ đồng hồ.

Bước tiến này được kỳ vọng sẽ rút ngắn thời gian chờ đợi kết quả, qua đó giúp bệnh nhân sớm được điều trị phù hợp.

Cơ quan Dịch vụ Y tế quốc gia Anh (NHS) đã tiến hành thử nghiệm thực tế phương pháp này. Xét nghiệm dựa trên việc phân tích ADN từ một mẫu nhỏ của khối u được lấy trong quá trình sinh thiết hoặc phẫu thuật. Nhờ đó, kết quả có thể được cung cấp ngay khi bệnh nhân vẫn đang nằm trên bàn mổ.

Giáo sư Frankie Swords, Giám đốc Y tế của Cơ quan Dịch vụ Y tế quốc gia Anh, cho biết công nghệ này đánh dấu một bước tiến lớn và có thể làm thay đổi hoàn toàn quy trình chẩn đoán khối u não.

Theo bà, việc chẩn đoán nhanh hơn sẽ giúp bệnh nhân sớm bắt đầu phác đồ điều trị phù hợp hoặc tham gia các thử nghiệm lâm sàng, đồng thời hỗ trợ các bác sỹ đưa ra những quyết định quan trọng ngay trong quá trình phẫu thuật.

Trong tương lai, kết quả xét nghiệm có thể giúp bác sỹ xác định chính xác hơn phần khối u có thể loại bỏ an toàn mà không gây tổn thương mô não lành. Thông tin về đặc điểm di truyền của khối u cũng có thể được sử dụng để hỗ trợ bác sỹ trong việc đưa ra quyết định.

Mỗi năm tại Vương quốc Anh có khoảng 13.000 người được chẩn đoán mắc khối u não nguyên phát. Hiện có hơn 100 loại khối u não khác nhau, từ những khối u phát triển chậm đến các dạng ung thư ác tính, và mỗi loại đều có đặc điểm phát triển cũng như khả năng đáp ứng điều trị khác nhau./.

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