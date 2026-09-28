Hà Nội tiếp tục xử lý các công trình vi phạm đất đai tại Sóc Sơn

Sau đợt cưỡng chế tại khu vực hồ Đồng Đò, thôn Thái Vụ, Ủy ban Nhân dân xã Kim Anh (Hà Nội) tiếp tục triển khai kế hoạch xử lý 8 công trình vi phạm đất đai tại bốn thôn, mở rộng phạm vi kiểm tra, xử lý vi phạm tại khu vực rừng phòng hộ Sóc Sơn.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Kim Anh Đỗ Minh Tuấn cho biết, theo Kế hoạch số 390/KH-UBND, việc cưỡng chế thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả được tổ chức theo hai đợt tại các thôn Thái Vụ, Phú Thượng, Liên Thắng và Phú Sơn.

Đợt 1 bắt đầu từ ngày 30/9 đến khi hoàn thành, gồm 6 công trình: hai công trình của ông Trịnh Văn Thanh tại thôn Thái Vụ; công trình của ông Nguyễn Bá Thiện và ông Trần Đức Hồng tại thôn Phú Thượng; công trình của ông Đinh Gia Khanh và ông Tạ Văn Hoa tại thôn Liên Thắng.

Đợt 2 dự kiến bắt đầu từ ngày 5/10, gồm một công trình tại thôn Thái Vụ và công trình của bà Lê Thị Nụ tại thôn Phú Sơn. Các trường hợp chỉ được tổ chức cưỡng chế sau khi hoàn thiện hồ sơ, xác định đầy đủ phạm vi, hạng mục vi phạm và bảo đảm trình tự, thủ tục theo quy định.

Ông Trịnh Văn Thanh có hai công trình vi phạm tại thôn Thái Vụ. Công trình thứ nhất rộng 208m2, xây tường gạch cao khoảng 5,5m, lợp mái tôn xốp và có tường bao quanh. Công trình thứ hai rộng 120m2, đã hoàn thành phần móng và xây tường cao khoảng 1,2m.

Ngày 19/9, Ủy ban Nhân dân xã Kim Anh ban hành các Quyết định số 2277/QĐ-CCXP và 2278/QĐ-CCXP, cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với hai công trình trên. Ông Thanh đã nộp tiền phạt nhưng chưa tự khôi phục tình trạng ban đầu của đất.

Tại thôn Phú Thượng, công trình liên quan ông Nguyễn Bá Thiện gồm phần kè đá rộng 35m2 và công trình xây dựng rộng 138,37m2, tổng diện tích vi phạm 173,37m2. Công trình của ông Trần Đức Hồng là sân bê tông rộng 171m2. Theo hồ sơ, ông Hồng chưa chấp hành nộp phạt và chưa thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả.

Tại thôn Liên Thắng, công trình của ông Đinh Gia Khanh là tường bao dài 41,44m. Trường hợp ông Tạ Văn Hoa gồm đoạn tường dài 6,74m, cao khoảng 1 m cùng một số cây lâu năm. Do ông Hoa đã qua đời, quyết định liên quan được giao cho đại diện gia đình thực hiện.

Đối với công trình tại thôn Thái Vụ thuộc đợt 2, Ủy ban Nhân dân xã dự kiến kiểm tra kết quả tự khắc phục vào ngày 30/9. Nếu chủ công trình không chấp hành, địa phương sẽ hoàn thiện hồ sơ và ban hành quyết định cưỡng chế theo quy định. Trường hợp của bà Lê Thị Nụ chỉ được xử lý sau khi hoàn tất việc rà soát hồ sơ pháp lý, hiện trạng, diện tích và phạm vi vi phạm.

Từ ngày 25-29/9, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Kim Anh cùng các đơn vị liên quan và trưởng thôn tiếp tục tuyên truyền, vận động các trường hợp vi phạm tự tháo dỡ công trình, khôi phục tình trạng ban đầu của đất.

Máy xúc và xe tải được huy động vận chuyển phế thải trong quá trình cưỡng chế công trình vi phạm tại thôn Thái Vụ. (Ảnh: Trung Nguyên/TTXVN)

Địa phương dự kiến huy động một xe cẩu tải trọng 80 tấn, hai máy xúc, bốn xe tải, hai bộ thiết bị cắt khí, một xe chữa cháy, một xe cứu thương và lực lượng tháo dỡ. Chi phí tổ chức cưỡng chế do người bị cưỡng chế chi trả theo quy định.

Sau khi xử lý từng trường hợp, cơ quan chức năng sẽ lập biên bản, bàn giao mặt bằng và duy trì kiểm tra, giám sát, không để tái lấn chiếm hoặc phát sinh công trình vi phạm mới.

Như TTXVN đã đưa tin trước đó, ngày 4/9, Ủy ban Nhân dân xã Kim Anh tổ chức cưỡng chế bốn công trình vi phạm đất đai, trật tự xây dựng tại khu vực Đồng Đò, thôn Thái Vụ, liên quan các ông, bà Nguyễn Văn Thắng, Phạm Thị Thanh Bình, Nguyễn Chí Dũng và Nguyễn Văn Hòa. Các công trình có diện tích từ hơn 150m2 đến gần 500m2, gồm nhà ở, homestay, bể bơi và nhiều hạng mục xây dựng kiên cố.

Ông Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Kim Anh cho biết, địa phương tổ chức xử lý triệt để các công trình đã được lập hồ sơ theo Kế hoạch số 361/KH-UBND ngày 29/8/2026. Đối với các công trình vi phạm trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, Ủy ban Nhân dân xã tiếp tục rà soát, phân loại, thiết lập hồ sơ để xử lý trong thời gian tới./.

Hà Nội đã xử lý 5/6 vụ việc vi phạm đất rừng phòng hộ Sóc Sơn Chính quyền xã Kim Anh hiện đã hoàn tất xử lý 5/6 trường hợp vi phạm đất rừng phòng hộ hồ Sóc Sơn sau phản ánh của báo chí, vụ việc còn lại đang chờ phán quyết từ Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội.