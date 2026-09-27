Mưa lớn gây lũ lụt nghiêm trọng, ít nhất 68 người chết ở Ấn Độ và Nepal

Ngày 27/9, cơ quan ứng phó thảm họa của Ấn Độ cho biết mưa lớn gây lũ lụt và lở đất ở bang Uttar Pradesh, miền Bắc nước này đã khiến ít nhất 56 người thiệt mạng trong 3 ngày qua.

Tuyên bố của cơ quan trên cho biết phần lớn bang đông dân nhất Ấn Độ bị ảnh hưởng bởi đợt thiên tai này. Hơn 1.000 ngôi nhà bị hư hại khi nước từ vịnh Bengal tràn vào, kết hợp với mưa lớn trên diện rộng.

Chỉ riêng trong ngày 25 và 26/9, lượng mưa trút xuống bang này được ghi nhận là 66,5mm, nhiều hơn gần 9 lần so với lượng mưa trung bình theo mùa là 7,6mm.

Theo cơ quan chức năng có 30 trạm giám sát sông ngòi ở 7 bang của Ấn Độ đang trong tình trạng nghiêm trọng, ghi nhận mực nước đang ở giữa mức nguy hiểm và mức đỉnh trong các đợt lũ trước.

Một số con sông chính như Ganga, Gandak, Kosi, Bagmati và Narmada đang có mực nước trên mức báo động.

Nước láng giềng Nepal cũng ghi nhận thiệt hại về người và của trong đợt mưa lớn kéo dài từ ngày 24/9, với ít nhất 12 người thiệt mạng. Giới chức nước này cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét ở 49 trong số 77 tỉnh trong bối cảnh mực nước của các con sông chính liên tục dâng cao.

Trong khi đó, có 10 người đang mất tích trên đỉnh Himlung Himal cao 7.126m ở phía Bắc tỉnh Manang do sạt lở sau nhiều ngày tuyết rơi dày.

Theo các thông tin ban đầu, đây đều là các nhân viên người Nepal, vào thời điểm xảy ra tai nạn họ đang bố trí lều nghỉ cho những người leo núi nước ngoài.

Cơ quan chức năng đã triển khai 2 máy bay trực thăng và các nhân viên cứu hộ nhưng chưa thể tiếp cận khu vực này do thời tiết xấu./.

WFP: Cứu trợ lũ lụt tại Nepal là một trong những chiến dịch khó khăn nhất Địa hình miền núi hiểm trở, đường sá và hạ tầng bị phá hủy khiến WFP phải triển khai nhiều phương án đặc biệt, phải sử dụng UAV để đưa lương thực đến các cộng đồng bị cô lập sau lũ lụt tại Nepal.