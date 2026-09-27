Trung Quốc thông báo về kết quả chuyến thăm của Chủ tịch Tập Cận Bình đến Mỹ

Thông báo về kết quả chuyến thăm của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến Mỹ, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị cho biết Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã trao đổi thẳng thắn và sâu sắc về các vấn đề chiến lược và tổng thể liên quan đến quan hệ Trung-Mỹ và tình hình thế giới trong bầu không khí thân thiện và tôn trọng lẫn nhau.

Phía Mỹ dành cho Chủ tịch Tập Cận Bình sự tiếp đón trọng thị nhất. Những sắp xếp tiếp đón được thiết kế tỉ mỉ thể hiện sự tôn trọng của phía Mỹ đối với Chủ tịch Tập Cận Bình và sự coi trọng cao độ đối với quan hệ Trung-Mỹ.

Chuyến thăm tiếp tục phát huy những hiệu ứng tích cực của cuộc gặp tại Bắc Kinh giữa lãnh đạo hai nước, dẫn dắt mối quan hệ ổn định chiến lược mang tính xây dựng giữa Trung Quốc và Mỹ đạt được sự phát triển mới, đồng thời phát đi tín hiệu tích cực về việc Trung Quốc và Mỹ từ bỏ đối đầu, cùng tồn tại hòa bình và đôi bên cùng có lợi.

Ông Vương Nghị cho rằng một kết quả chính trị quan trọng của chuyến thăm này là Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Trump đã mở rộng hơn nữa nội hàm của định vị mới về quan hệ Trung-Mỹ và nhất trí xây dựng "mối quan hệ Trung Quốc-Mỹ ổn định chiến lược mang tính xây dựng trên cơ sở tôn trọng, công bằng và đối đẳng."

Lãnh đạo hai nước nhất trí phát huy vai trò điều phối của các kênh chính trị và ngoại giao. Quân đội hai nước cần duy trì đối thoại bình thường hóa và các bộ ngành khác nhau như thương mại, tài chính, thực thi pháp luật và giao lưu nhân văn, cần tăng cường liên lạc để xây dựng lòng tin, xua tan nghi ngờ, quản lý khác biệt và tích lũy sự tin cậy lẫn nhau.

Chủ tịch Tập Cận Bình làm rõ lập trường nguyên tắc của chính phủ nước này về vấn đề Đài Loan (Trung Quốc), nhấn mạnh cam kết vững chắc của Trung Quốc trong việc bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ và quốc gia, đồng thời kêu gọi Mỹ kiên định lập trường đúng đắn và xử lý vấn đề Đài Loan một cách thận trọng.

Theo ông Vương Nghị, chuyến thăm đã mở ra không gian mới cho hợp tác Trung Quốc-Mỹ. Trước thềm chuyến thăm, các phái đoàn kinh tế và thương mại hai bên đã tổ chức vòng tham vấn mới và đạt được thỏa thuận chung mới, bao gồm việc thành lập và thúc đẩy Hội đồng Thương mại và Hội đồng Đầu tư, thành lập nhóm công tác nông nghiệp, giảm thuế quan song phương 30 tỷ USD, và gia hạn các kết quả tham vấn thương mại tại Kuala Lumpur.

Những biện pháp này đã ổn định quan hệ kinh tế và thương mại song phương, củng cố niềm tin thị trường và mang lại lợi ích cho các ngành công nghiệp, người dân của hai nước và nền kinh tế toàn cầu.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (thứ 2, trái) và phu nhân Bành Lệ Viên (trái) chụp ảnh chung với Tổng thống Mỹ Donald Trump (thứ 2, phải) và phu nhân Melania Trump trong lễ đón tại Nhà Trắng ở Washington, D.C., ngày 24/9/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chỉ ra rằng hợp tác là con đường hai chiều và sự ổn định của quan hệ kinh tế và thương mại Trung Quốc-Mỹ đòi hỏi cả việc mở rộng danh sách các lĩnh vực hợp tác và giảm bớt danh sách các vấn đề, đồng thời kêu gọi tìm cách giải quyết các vấn đề thông qua đối thoại và đàm phán.

Hợp tác thực thi pháp luật Trung Quốc-Mỹ đã bảo vệ hiệu quả tính mạng và tài sản của người dân hai nước và nâng cao "hệ số an toàn" trong quan hệ song phương.

Lãnh đạo hai nước tán thành việc các cơ quan thực thi pháp luật hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác để cùng chống tội phạm xuyên quốc gia.

Ông Vương Nghị cho rằng chuyến thăm đã xây dựng cây cầu mới cho tình hữu nghị Trung Quốc-Mỹ. Để thúc đẩy giao lưu nhân dân giữa Trung Quốc và Mỹ, Chủ tịch Tập Cận Bình đã công bố một loạt sáng kiến mới.

Tiếp nối thành tựu đạt được mục tiêu sáng kiến "50.000 người trong 5 năm" trước thời hạn 2 năm rưỡi, Chủ tịch Tập Cận Bình tuyên bố Trung Quốc sẽ mời 100.000 thanh thiếu niên Mỹ đến Trung Quốc để trao đổi và học tập trong vòng 5 năm tới.

Tin tức được người dân Mỹ đón nhận nồng nhiệt nhất là sự xuất hiện sắp tới của hai chú gấu trúc khổng lồ Bình Bình và Phúc Song tại Vườn thú Atlanta. Sự xuất hiện của hai chú gấu trúc này sẽ viết thêm một chương mới vào câu chuyện tình hữu nghị Trung-Mỹ.

Ông Vương Nghị khẳng định rằng dưới sự chỉ đạo chiến lược của hai lãnh đạo, hai nước sẽ tiếp tục xây dựng cầu nối và mở đường cho giao lưu nhân dân Trung Quốc-Mỹ, mở rộng các kênh và tạo động lực cho giao lưu và hợp tác trong nhiều lĩnh vực như thanh niên, giáo dục, văn hóa, du lịch và thể thao.

Theo ông Vương Nghị, chuyến thăm thể hiện trách nhiệm mới của nước lớn. Chủ tịch Tập Cận Bình chỉ ra rằng mặc dù hợp tác Trung Quốc-Mỹ không thể giải quyết tất cả các vấn đề của thế giới, nhưng nhiều vấn đề trên thế giới sẽ khó giải quyết nếu không có sự hợp tác giữa hai nước.

Tổng thống Trump tuyên bố sự hợp tác giữa Mỹ và Trung Quốc sẽ đặt nền tảng vững chắc cho hòa bình và thịnh vượng của thế giới trong nhiều thập kỷ tới. Trong chuyến thăm, hai lãnh đạo trao đổi quan điểm sâu rộng về các vấn đề quốc tế và khu vực quan trọng cùng quan tâm và nhất trí tăng cường phối hợp để đóng góp xứng đáng vào hòa bình và phát triển thế giới.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Nhà Trắng ở Washington, D.C., ngày 24/9/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Về vấn đề Trung Đông, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khuyến khích tất cả các bên tuân thủ các lựa chọn hòa bình, ủng hộ Mỹ và Iran quay trở lại Bản ghi nhớ Islamabad và kêu gọi sớm nối lại đối thoại và đàm phán để đạt được một thỏa thuận toàn diện, bao gồm cả vấn đề hạt nhân.

Sự phát triển lành mạnh, an toàn và có trật tự của trí tuệ nhân tạo (AI) là rất quan trọng đối với tương lai của nhân loại và không thể đạt được nếu thiếu sự hợp tác Trung-Mỹ.

Trong chuyến thăm này, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Trump đã có những cuộc thảo luận sâu rộng về AI, lưu ý cả Trung Quốc và Mỹ đều là những cường quốc AI lớn với khả năng và trách nhiệm phát triển và quản lý AI một cách hiệu quả, đảm bảo sự phát triển của AI vẫn nằm trong tầm kiểm soát của con người và mang lại lợi ích cho người dân. Trung Quốc và Mỹ cần tận dụng thế mạnh của mình thay vì phòng chống lẫn nhau.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí sử dụng cơ chế đối thoại AI Trung-Mỹ để trao đổi quan điểm về rủi ro và lợi ích của nó và cùng nhau ngăn chặn việc lạm dụng công nghệ này.

Ông Vương Nghị tuyên bố chuyến thăm lịch sử này đã làm phong phú thêm nội hàm của mối quan hệ chiến lược ổn định mang tính xây dựng giữa hai nước, duy trì sự ổn định tổng thể của quan hệ Trung Quốc-Mỹ, tạo ra và viết nên một chương mới trong quan hệ hai nước, đồng thời sẽ có tác động sâu sắc đến hòa bình và phát triển thế giới./.

Tổng thống Trump đánh giá về cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump đánh giá cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình là “rất hiệu quả.”