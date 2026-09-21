Australia đề xuất tước quyền vận hành cuộc gọi khẩn cấp của nhà mạng tư nhân

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, Thượng viện Australia đã đề nghị thành lập một cơ quan quốc gia mới để tiếp quản chức năng vận hành hệ thống cuộc gọi khẩn cấp Triple Zero (000) hiện do Tập đoàn viễn thông Telstra đảm nhiệm. Đây được coi là một trong những nỗ lực nhằm hạn chế nguy cơ tái diễn các sự cố làm gián đoạn cuộc gọi khẩn cấp.

Báo cáo cuối cùng của Ủy ban Thượng viện điều tra hệ thống cuộc gọi khẩn cấp Triple Zero, công bố ngày 21/9, đã đưa ra 11 khuyến nghị nhằm cải tổ hệ thống này.

Cuộc điều tra của ủy ban được khởi động sau sự cố mạng nghiêm trọng của nhà mạng Optus vào tháng 9/2025, khiến nhiều cuộc gọi đến Triple Zero không thể kết nối, sau đó được mở rộng để xem xét thêm các sự cố liên quan đến những nhà mạng lớn khác.

Chủ tịch Ủy ban điều tra, Thượng nghị sỹ đảng Xanh Sarah Hanson-Young cho rằng Triple Zero là dịch vụ thiết yếu, trong nhiều trường hợp liên quan trực tiếp đến tính mạng con người, do đó không nên tiếp tục để các doanh nghiệp tư nhân đảm nhiệm. Bà tuyên bố đây cũng là dấu chấm hết cho giai đoạn ngành viễn thông tự quản lý và điều chỉnh hoạt động của mình.

Trong số các khuyến nghị, đáng chú ý có việc bắt buộc các nhà mạng cho phép chuyển vùng nội địa, thiết lập các tiêu chuẩn tối thiểu về hiệu suất và độ tin cậy, đồng thời tự động bồi thường cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi sự cố mất dịch vụ.

Ủy ban cũng đề xuất cho phép người dân gửi tin nhắn văn bản tới Triple Zero trong trường hợp khẩn cấp và tiến hành một cuộc đánh giá độc lập đối với Cơ quan Truyền thông và phương tiện truyền thông Australia (ACMA).

Chính phủ Australia cho biết đã triển khai một số cải cách nhằm tăng cường hệ thống và sẽ xem xét các khuyến nghị của ủy ban.

Tuy nhiên, các nghị sỹ Công đảng trong ủy ban tỏ ra thận trọng với đề xuất bắt buộc chuyển vùng nội địa, vì cho rằng cơ chế này đã được áp dụng đối với các cuộc gọi Triple Zero.

Theo đó, khi điện thoại không kết nối được với mạng của nhà mạng đang sử dụng, người dân vẫn có thể gọi Triple Zero qua mạng của nhà mạng khác. Trong khi đó, Ủy ban Cạnh tranh và người tiêu dùng Australia (ACCC) đang điều tra về vấn đề này.

Liên minh Viễn thông Australia (ATA), tổ chức đại diện cho ngành viễn thông, cho biết các nhà mạng đã phối hợp triển khai nhiều biện pháp trong 12 tháng qua nhằm tăng độ tin cậy của Triple Zero, trong đó có xây dựng các tiêu chuẩn mới về cuộc gọi khẩn cấp và nâng cao nhận thức của người dân về cách tiếp cận dịch vụ này khi xảy ra sự cố mạng./.

Australia siết quản lý mạng xã hội, bảo vệ trẻ dưới 16 tuổi trên môi trường số Australia đang mạnh tay siết các nền tảng mạng xã hội bằng việc tăng quyền giám sát và mức phạt dân sự, trong nỗ lực bảo đảm lệnh cấm trẻ dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội được thực thi hiệu quả.