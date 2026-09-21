Trung Quốc khai trừ Đảng đối với hai quan chức cấp cao

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, được sự chấp thuận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc và Quân ủy Trung ương, Ủy ban Giám sát, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Quân ủy Trung ương Trung Quốc đã lập án thẩm tra, điều tra đối với ông Trương Hựu Hiệp, Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc kiêm Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương, và ông Lưu Chấn Lập, Ủy viên Quân ủy Trung ương, nguyên Tham mưu trưởng Bộ Tham mưu Liên hợp Quân ủy Trung ương.

Cuộc họp ngày 21/9 của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã xem xét và thông qua “Báo cáo kết quả điều tra và ý kiến xử lý vụ Trương Hựu Hiệp” và “Báo cáo kết quả điều tra và ý kiến xử lý vụ Lưu Chấn Lập” của Quân ủy Trung ương.

Cuộc điều tra cho thấy ông Trương Hựu Hiệp và ông Lưu Chấn Lập đã phản bội sứ mệnh ban đầu, xa rời Đảng, xa rời đạo đức, đánh mất nguyên tắc tính Đảng, vượt qua ranh giới đỏ, vi phạm nghiêm trọng kỷ luật và quy định chính trị, kết bè phái, không trung thực với Đảng; vi phạm nghiêm trọng kỷ luật tổ chức, lợi dụng chức vụ giúp người khác thăng tiến để nhận hối lộ; vi phạm nghiêm trọng kỷ luật liêm chính bằng cách nhận quà và tiền trái quy định; vi phạm nghiêm trọng kỷ luật công tác, không thực hiện trách nhiệm chính trị quản trị Đảng nghiêm minh, toàn diện; vi phạm nghiêm trọng kỷ luật đời sống, không giáo dục và giám sát người thân và nhân viên.

Các ông Trương Hựu Hiệp và Lưu Chấn Lập đã vi phạm nghiêm trọng kỷ luật Đảng và bị nghi ngờ phạm tội nghiêm trọng liên quan đến công việc, liên quan đến các vấn đề chính trị và kinh tế, trong đó vừa tham nhũng và vừa thiếu trách nhiệm. Số tiền liên quan đặc biệt lớn, tính chất phạm tội cực kỳ nghiêm trọng và tác động vô cùng tiêu cực.

Theo các quy định liên quan của "Điều lệ xử lý kỷ luật Đảng Cộng sản Trung Quốc," sau khi Hội nghị Thường vụ Quân ủy Trung ương nghiên cứu và báo cáo Hội nghị Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc xem xét, đã quyết định khai trừ ông Trương Hựu Hiệp và ông Lưu Chấn Lập ra khỏi Đảng, tước bỏ tư cách đại biểu Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XX, và chuyển giao các tội danh bị nghi ngờ của họ sang Cơ quan Kiểm sát Quân sự để điều tra và truy tố theo pháp luật.

Quyết định khai trừ khỏi Đảng đối với hai cá nhân này sẽ được phê chuẩn tại Hội nghị toàn thể tiếp theo của Ban Chấp hành Trung ương.

Trước đó, Quân ủy Trung ương Trung Quốc đã quyết định tước quân tịch đối với ông Trương Hựu Hiệp và ông Lưu Chấn Lập./.

Trung Quốc nhấn mạnh tăng cường xử lý nghiêm tham nhũng trong quân đội Việc điều tra, xử lý nghiêm một số cán bộ cấp cao như Trương Hựu Hiệp, Lưu Chấn Lập là minh chứng cho lập trường kiên định của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong bảo vệ bản chất chính trị của quân đội.