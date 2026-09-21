Bộ Chính trị Trung Quốc nghiên cứu vấn đề quản trị Đảng nghiêm minh, toàn diện

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, ngày 21/9, Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã triệu tập cuộc họp để nghiên cứu các vấn đề trọng đại liên quan đến việc kiên trì thúc đẩy quản trị Đảng nghiêm minh, toàn diện.

Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã nghe báo cáo về việc lấy ý kiến trong và ngoài Đảng về dự thảo “Quyết định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc về một số vấn đề trọng đại liên quan đến việc kiên trì thúc đẩy quản trị Đảng nghiêm minh, toàn diện,” và quyết định sửa đổi dự thảo dựa trên các ý kiến đã thảo luận tại cuộc họp này trước khi trình lên Hội nghị toàn thể Trung ương 5 để thảo luận.

Cuộc họp nhấn mạnh rằng kiên trì thúc đẩy quản trị Đảng nghiêm minh, toàn diện cần phải kiên trì Chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Mao Trạch Đông, lý luận Đặng Tiểu Bình, tư tưởng quan trọng về "Ba đại diện" và quan điểm khoa học về phát triển; thực hiện toàn diện tư tưởng Tập Cận Bình về Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc thời đại mới; đi sâu học tập, quán triệt tư tưởng Tập Cận Bình về xây dựng Đảng; tập trung thực hiện sứ mệnh và nhiệm vụ của Đảng; thực hiện các yêu cầu chung về xây dựng Đảng trong thời đại mới; giữ vững tính tiên phong của Đảng; kiên trì sự lãnh đạo toàn diện của Đảng và sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; tập trung vào việc nâng cao năng lực nắm quyền lâu dài của Đảng, và giữ vững mối liên hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân; không ngừng hoàn thiện, tự hoàn thiện, tự đổi mới và tự nâng cao của Đảng; và không ngừng tăng cường sự lãnh đạo chính trị, sự chỉ đạo tư tưởng, công tác vận động quần chúng và sức hấp dẫn xã hội của Đảng, đảm bảo Đảng luôn là hạt nhân lãnh đạo kiên cường cho sự nghiệp Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc.

Cuộc họp nhấn mạnh rằng toàn Đảng phải nhận thức sâu sắc tầm quan trọng và tính cấp thiết của việc kiên trì thúc đẩy quản trị Đảng nghiêm minh, toàn diện, kiên định niềm tin, giữ vững quyết tâm, và kiên trì, vận dụng tốt kinh nghiệm quý báu trong việc quản trị Đảng nghiêm minh, toàn diện trong kỷ nguyên mới với tiêu chuẩn cao hơn và biện pháp thiết thực hơn.

Cuộc họp cũng quyết định tổ chức Hội nghị toàn thể lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XX (Hội nghị toàn thể Trung ương 5) tại Bắc Kinh, từ ngày 26-29/10./.

Tổng Bí thư Tập Cận Bình khẳng định những thành tựu của Đảng Cộng sản Trung Quốc Ông Tập Cận Bình khẳng định dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc, người dân nước này đã nắm vững vận mệnh của mình và đang tiến tới tương lai với sự tự tin, tự lập và tự cường.