Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 20/9, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết Triều Tiên đã phóng một vật thể chưa xác định hướng ra vùng biển phía Đông Bán đảo Triều Tiên.

Thông tin này được đưa ra trong bối cảnh tình hình an ninh trên bán đảo Triều Tiên tiếp tục căng thẳng, khi Bình Nhưỡng liên tục tiến hành các vụ thử nghiệm vũ khí trong thời gian gần đây.

Vụ phóng diễn ra khoảng một tuần sau khi Triều Tiên phóng nhiều tên lửa đạn đạo tầm ngắn từ khu vực Wonsan hôm 12/9; động thái này được xem là nhằm phản đối cuộc tập trận quân sự ba bên giữa Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản./.

Triều Tiên phóng vật thể chưa xác định ra vùng biển phía Đông Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc xác nhận phát hiện Triều Tiên phóng vật thể chưa xác định ra vùng biển phía Đông bán đảo Triều Tiên nhưng chưa công bố chi tiết, đang tiến hành phân tích.