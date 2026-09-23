Nhật Bản, Mỹ tái khẳng định liên minh vững chắc, hợp tác an ninh kinh tế

Ngày 22/9, Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump bên lề Khóa họp Đại hội đồng Liên hợp quốc diễn ra ở New York (Mỹ).

Hai nhà lãnh đạo tái khẳng định tính vững chắc, không thể lay chuyển của liên minh Nhật - Mỹ, đồng thời nhất trí làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ đồng minh này thông qua việc thúc đẩy hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực an ninh, kinh tế và an ninh kinh tế.



Phát biểu mở đầu cuộc họp kéo dài khoảng 35 phút, Thủ tướng Takaichi bày tỏ cảm ơn những cam kết mạnh mẽ của Tổng thống Trump đối với liên minh song phương.

Ông đồng thời nhấn mạnh trong bối cảnh môi trường an ninh khu vực châu Á đang diễn biến vô cùng phức tạp, cuộc gặp giữa lãnh đạo hai nước là minh chứng rõ nét gửi về sức mạnh và sự gắn kết của liên minh Nhật-Mỹ. Về phần mình, Tổng thống Trump dành nhiều đánh giá tích cực về Thủ tướng Takaichi, mô tả bà là một nhà lãnh đạo mạnh mẽ.



Hai nhà lãnh đạo ghi nhận những tiến triển tích cực trong hợp tác an ninh kinh tế nhằm gia tăng khả năng tự cường và nâng cao năng lực cạnh tranh công nghệ, đặc biệt là trong các lĩnh vực then chốt như trí tuệ nhân tạo (AI), chất bán dẫn và khoáng sản thiết yếu; qua đó nhất trí tiếp tục tăng cường hơn nữa sự phối hợp này.

Hai bên cũng khẳng định tầm quan trọng của việc triển khai nghiêm túc các thỏa thuận song phương liên quan đến thuế quan. Nhân dịp này, người đứng đầu Chính phủ Nhật Bản nêu rõ Tokyo duy trì vị thế là nhà đầu tư trực tiếp lớn nhất vào Mỹ trong 7 năm liên tiếp, đồng thời khẳng định mong muốn tiếp tục củng cố mối quan hệ kinh tế - thương mại chặt chẽ giữa hai nước.



Về an ninh - quốc phòng, hai bên nhất trí đẩy mạnh các nỗ lực nhằm tăng cường năng lực ứng phó của liên minh Nhật-Mỹ, coi đây là nền tảng cho hòa bình và thịnh vượng tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Hai nhà lãnh đạo cũng nhấn mạnh vai trò quan trọng của các cơ chế hợp tác đa phương, đồng thời cam kết nỗ lực hiện thực hóa tầm nhìn về một “Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở” (FOIP).



Liên quan đến vấn đề Bán đảo Triều Tiên, lãnh đạo hai nước tái khẳng định cam kết kiên định đối với mục tiêu phi hạt nhân hóa hoàn toàn Bán đảo Triều Tiên.

Tổng thống Trump cũng bày tỏ sự ủng hộ toàn diện đối với nỗ lực của Nhật Bản nhằm giải quyết sớm vấn đề các công dân nước này bị bắt cóc cách đây nhiều thập niên.



Bên cạnh đó, Thủ tướng Takaichi và Tổng thống Trump đã tiến hành trao đổi thẳng thắn về vấn đề Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) trên cơ sở lập trường của Nhật Bản là coi trọng nguyên tắc thượng tôn pháp luật, trong bối cảnh chính quyền Mỹ đang duy trì quan điểm cứng rắn đối với cơ quan tư pháp quốc tế này. Hai nhà lãnh đạo cũng đã trao đổi quan điểm về tình hình tài chính quốc tế./.

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