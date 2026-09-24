Nga mời nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un thăm chính thức

Theo hãng thông tấn TASS ngày 24/9, quan chức cấp cao Nga cho biết nước này đã chính thức mời nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un sang thăm.

Lịch trình chuyến thăm sẽ được hai bên thu xếp qua kênh ngoại giao.

Thông tin về khả năng ông Kim Jong Un tới thủ đô Moskva trong năm nay thu hút sự chú ý sau Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Choe Son Hui bất ngờ thăm Nga hồi tháng 7 theo lời mời của Bộ Ngoại giao Nga.

Tổng thống Nga Vladimir Putin từng mời ông Kim Jong Un thăm Nga sau cuộc gặp thượng đỉnh giữa hai nhà lãnh đạo tại Bình Nhưỡng vào tháng 6/2024.

Ông Putin nhắc lại lời mời khi hai người gặp nhau tại Lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm chiến thắng phátxít của nhân dân thế giới tại Quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh (Trung Quốc) hồi tháng 9/2025.

Ông Kim Jong Un đã hai lần tới Nga, vào năm 2019 và 2023, song đều gặp Tổng thống Putin tại vùng Viễn Đông và chưa từng thăm Moskva./.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un cam kết “kiên định ủng hộ” Nga Trong thông điệp gửi Tổng thống Nga Putin, nhà lãnh đạo Kim Jong Un khẳng định Triều Tiên kiên định mở rộng hợp tác toàn diện với Nga và viết tiếp “một chương mới” trong lịch sử liên minh hai nước.