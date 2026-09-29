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Mỹ ra điều kiện nới lỏng trừng phạt và giải phóng khoản tiền bị phong tỏa của Iran

Trang tin Axios dẫn lời một quan chức Mỹ cho biết Tổng thống nước này Donald Trump sẵn sàng nới lỏng các biện pháp trừng phạt đối với Iran nếu đạt được "tiến triển cụ thể" về một thỏa thuận hạt nhân.

Viết Thành
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Mỹ ra điều kiện nới lỏng trừng phạt và giải phóng khoản tiền bị phong tỏa của Iran
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Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua một số nội dung đáng chú ý sau:

Mỹ nêu điều kiện nới lỏng trừng phạt Iran.

Iraq đẩy mạnh truy quét IS trước khi Mỹ rút quân.

Hỏa hoạn tại nhà máy sản xuất pháo hoa của Nga, ít nhất 14 người thiệt mạng.

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Viết Thành
(Vietnam+)
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