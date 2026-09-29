Mỹ-Iran thương lượng về Hormuz: Vì sao Tổng thống Trump chưa chấp nhận đề xuất của Iran?

Mỹ và Iran tiếp tục các nỗ lực ngoại giao liên quan việc mở lại eo biển Hormuz và vấn đề hạt nhân, trong khi Washington chưa chấp nhận đề xuất 7 ngày của Tehran.

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ngày 28/9, các nỗ lực ngoại giao nhằm nối lại đàm phán giữa Mỹ và Iran tiếp tục được thúc đẩy, tập trung vào việc mở lại eo biển Hormuz và vấn đề hạt nhân. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã gặp các nhà trung gian tại New York để thảo luận phương án sửa đổi đề xuất 7 ngày của Tehran. Trước đó, ngày 26/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump bác đề xuất này. Trong khi đó, các bên trung gian tiếp tục duy trì liên lạc nhằm tìm kiếm một công thức mới, trong đó có vấn đề trừng phạt và hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz./.