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Chỉ số năng lực phát triển du lịch 2026: Việt Nam tăng 7 bậc, xếp hạng 52/110

Diễn đàn Kinh tế thế giới vừa công bố báo cáo Chỉ số năng lực phát triển du lịch toàn cầu 2026, trong đó Việt Nam đạt 4,15 điểm, xếp hạng 52/110 nền kinh tế, tăng 7 bậc so với năm 2024.

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Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) vừa công bố báo cáo Chỉ số năng lực phát triển du lịch toàn cầu 2026. Việt Nam đạt 4,15 điểm, xếp hạng 52/110 nền kinh tế, tăng 7 bậc so với năm 2024 và tăng 11 bậc so với năm 2019.

Bộ Chỉ số Năng lực Phát triển Du lịch (Travel & Tourism Development Index - TTDI) 2026 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) là bộ chỉ số đánh giá các yếu tố và chính sách tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững, có khả năng chống chịu của ngành du lịch và lữ hành. Bộ chỉ số được cấu trúc thành 5 nhóm lớn, 17 chỉ số trụ cột và 102 chỉ số thành phần./.

(TTXVN/Vietnam+)
#du lịch #chỉ số năng lực phát triển du lịch #phát triển du lịch #Việt Nam du lịch
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NGHỊ QUYẾT 26 VỀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH

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