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Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 7 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ gìn giữ hòa bình LHQ

Tối 27/9/2026, Bộ Quốc phòng trang trọng tổ chức Lễ đón Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 7 trở về nước, sau khi đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Phái bộ Nam Sudan.

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Tối 27/9/2026, tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh), Bộ Quốc phòng trang trọng tổ chức Lễ đón Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 7 trở về nước, sau khi đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Phái bộ Nam Sudan.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ từ tháng 9/2025, tại Phái bộ Nam Sudan, bệnh viện đã thu dung, khám và điều trị hơn 2.200 lượt bệnh nhân; thực hiện thành công hơn 30 ca phẫu thuật cấp cứu, trong đó có nhiều trường hợp bệnh nặng, phức tạp, góp phần bảo đảm sức khỏe cho cán bộ, nhân viên Liên hợp quốc và các lực lượng tại Phái bộ.

Bên cạnh nhiệm vụ khám, chữa bệnh, Bệnh viện chủ động xây dựng, triển khai các kế hoạch phòng, chống dịch; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, đổi mới và ứng dụng công nghệ.

Trong nhiệm kỳ, bệnh viện hoàn thành 17 bài báo khoa học, trong đó 4 bài được công bố trên các tạp chí quốc tế; tham gia các hội nghị khoa học quốc tế, hoạt động sáng tạo kỹ thuật và đưa phần mềm quản lý bệnh viện vào ứng dụng thực tế…/.

(TTXVN/Vietnam+)
#Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 7 #gìn giữ hòa bình #Nam Sudan
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