Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 7 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc

Tối 27/9, tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh), Bộ Quốc phòng trang trọng tổ chức Lễ đón Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 7 trở về nước, sau khi đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Phái bộ Nam Sudan.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổ trưởng Tổ công tác liên ngành, Trưởng Ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng về tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc chủ trì buổi Lễ.

Dự lễ đón có Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng, Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam; đại diện lãnh đạo, chỉ huy Bệnh viện Quân y 175, Văn phòng Bộ Quốc phòng, Cục Đối ngoại, Cục Quân huấn-Nhà trường - Bộ Tổng Tham mưu, Cục Tuyên huấn, Cục Bảo vệ An ninh Quân đội - Tổng cục Chính trị, Quân khu 7, Quân chủng Phòng không-Không quân cùng đại diện các cơ quan, đơn vị liên quan.

Bà Katherine Louise Grimmond, Tổng Lãnh sự Australia tại Thành phố Hồ Chí Minh; đại diện cơ quan Quốc phòng và Đại sứ quán Australia tại Việt Nam; đại diện thân nhân cán bộ, nhân viên Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 7 cùng dự Lễ đón.

Khoảng hơn 20 giờ, máy bay vận tải C17 của Không quân Hoàng gia Australia chở 51 cán bộ, nhân viên Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 hạ cánh tại khu vực sân đỗ quân sự của Sư đoàn Không quân 371 (Quân chủng Phòng không-Không quân).

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; đại diện lãnh đạo Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam đã thăm hỏi, động viên và tặng hoa chúc mừng cán bộ, nhân viên Bệnh viện.

Thừa lệnh Thủ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng, Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam, ghi nhận trong nhiệm kỳ một năm tại Phái bộ, Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 với tinh thần trách nhiệm, chuyên môn y tế cao, đã tạo được sự tin tưởng tuyệt đối, là địa chỉ khám chữa bệnh tin cậy cho lãnh đạo, nhân viên Liên hợp quốc, chính quyền và nhân dân địa phương, để lại những ấn tượng tốt đẹp đối với người dân địa phương, đồng nghiệp quốc tế.

Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 đã nhận được nhiều lời khen về tinh thần trách nhiệm, trình độ chuyên môn, thái độ tận tình, chu đáo, tính chuyên nghiệp từ bệnh nhân, đồng nghiệp quốc tế; phối hợp tốt với các cơ quan của Phái bộ trong hoạt động dân vận, góp phần xây dựng mối quan hệ tốt đẹp của Phái bộ Liên hợp quốc, người dân và chính quyền sở tại.

“Các đồng chí đã luôn giữ vững phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ," “Lương y như từ mẫu," có ý thức tổ chức kỷ luật cao, chấp hành nghiêm các quy định của Liên hợp quốc, chấp hành nghiêm điều lệnh, điều lệ Quân đội nhân dân Việt Nam, góp phần lan tỏa hình ảnh đất nước, Quân đội và con người Việt Nam với bạn bè quốc tế” - Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng nhấn mạnh.

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ, Trung tá, Tiến sỹ, bác sỹ Trần Đức Tài, Giám đốc Bệnh viện Dã chiến Cấp 2 số 7, cho biết trong thời gian thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ, Bệnh viện đã thu dung, khám và điều trị hơn 2.200 lượt bệnh nhân; thực hiện thành công hơn 30 ca phẫu thuật cấp cứu, trong đó có nhiều trường hợp phức tạp, bệnh nhân nặng. Với tinh thần chủ động, trách nhiệm và năng lực chuyên môn vững vàng, cán bộ, nhân viên Bệnh viện đã kịp thời xử trí, điều trị hiệu quả nhiều ca bệnh khó, góp phần bảo đảm an toàn sức khỏe, phục vụ hiệu quả hoạt động của cán bộ, nhân viên Liên hợp quốc và các lực lượng tại Phái bộ.

Bên cạnh nhiệm vụ chuyên môn, Bệnh viện chủ động xây dựng, triển khai các kế hoạch phòng, chống dịch; chú trọng nghiên cứu khoa học, đổi mới và ứng dụng công nghệ. Trong nhiệm kỳ, Bệnh viện hoàn thành 17 bài báo khoa học, trong đó 4 bài được công bố trên các tạp chí quốc tế Q2 và Q3; tham gia các hội nghị khoa học quốc tế, các hoạt động sáng tạo kỹ thuật, triển khai ứng dụng phần mềm quản lý bệnh viện trong thực tế. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn, năng lực quản lý, điều hành, khẳng định khả năng nghiên cứu, ứng dụng khoa học của quân y Việt Nam trong môi trường quốc tế.

Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 chính thức triển khai tại Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Sudan vào tháng 9/2025. Bệnh viện gồm 63 cán bộ, nhân viên được điều động từ các Quân khu 1, 3, 5, 7, 9; Quân đoàn 34; Bệnh viện Quân y 175; Bệnh viện Trung ương Quân đội 108; Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam và một số đơn vị khác trong toàn quân./.

Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 7 nhận Huy chương Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc Với mỗi cán bộ, y bác sỹ, đây không chỉ là phần thưởng danh giá mà còn là biểu tượng cho tinh thần trách nhiệm, sự hy sinh và cống hiến thầm lặng trong môi trường công tác khó khăn, thử thách.