Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang tiếp xúc cử tri tại Hưng Yên

Chiều 27/9, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, cùng các đại biểu Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên đã tiếp xúc với cử tri phường Thái Bình trước Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI.

Tại hội nghị, Tổng Kiểm toán Nhà nước, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa đã thông tin tới cử tri dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI; báo cáo hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh từ sau kỳ họp thứ Nhất. Theo đó, Kỳ họp thứ Hai sẽ khai mạc vào ngày 17/10/2026, dự kiến sẽ xem xét, thông qua 45 dự án luật, nghị quyết; xem xét, quyết định các vấn đề kinh tế-xã hội, tài chính, ngân sách, giám sát và các vấn đề quan trọng khác.

Nhất trí với dự kiến các nội dung, cử tri phường Thái Bình nêu nhiều ý kiến, kiến nghị liên quan đến các lĩnh vực của đời sống kinh tế-xã hội.

Về lĩnh vực kinh tế, cử tri kiến nghị Chính phủ, các bộ, ngành liên quan có cơ chế điều hành kinh tế linh hoạt hơn nữa; cần có giải pháp để bình ổn giá xăng, dầu hiện nay, đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra nhằm xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, găm hàng, thao túng và đẩy giá bất hợp lý; nghiên cứu phát triển nhiên liệu sạch, xanh thay thế xăng dầu.

Cử tri cũng kiến nghị các vấn đề liên quan đến cơ chế, chính sách cho cán bộ cơ sở; giải pháp hỗ trợ nâng cao kỹ năng số cho người dân, đặc biệt là nhóm đối tượng yếu thế, người lao động phổ thông, người dân ở khu vực khó khăn; công tác bảo vệ môi trường. Cử tri mong muốn các cấp, các ngành xem xét, giải quyết kịp thời, thỏa đáng ý kiến, kiến nghị của cử tri, đồng thời chuyển kết quả trả lời để cử tri biết.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên Nguyễn Lê Huy đã giải đáp một số ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền; đồng thời thông báo với cử tri một số kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh 8 tháng năm 2026, một số giải pháp trọng tâm tiếp tục triển khai để năm 2026 đạt tăng trưởng kinh tế 2 con số và nâng cao hơn nữa đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Phát biểu tại hội nghị, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI sẽ xem xét, quyết định khối lượng công việc rất lớn với mục tiêu trọng tâm là đưa nhanh các chủ trương, nghị quyết của Đảng vào thực tiễn, hướng tới những kết quả cụ thể mà người dân có thể cảm nhận, giám sát và thụ hưởng.

Về các kiến nghị của cử tri, Đại tướng Lương Tam Quang cho biết Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên sẽ tổng hợp đầy đủ các vấn đề thuộc thẩm quyền để trình Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành; đồng thời theo dõi chặt chẽ tiến độ giải quyết. Đối với các kiến nghị thuộc thẩm quyền cấp tỉnh, cấp phường, sẽ phân định rõ trách nhiệm, tập trung xử lý dứt điểm để trả lời cử tri.

Cho biết ý kiến cử tri là kênh thông tin quan trọng giúp đánh giá tính khả thi của chính sách, Đại tướng Lương Tam Quang mong muốn người dân tiếp tục giám sát, đóng góp ý kiến cho hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, các cơ quan nhà nước, lực lượng công an; các thành viên của Đoàn luôn lắng nghe, đôn đốc giải quyết các nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an cùng các đại biểu tặng máy tính hỗ trợ các địa phương. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Nhân dịp này, Đại tướng Lương Tam Quang và ông Nguyễn Hữu Nghĩa tặng 50 bộ máy tính cho 5 phường: Thái Bình, Trần Hưng Đạo, Trần Lãm, Trà Lý và Vũ Phúc. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tặng 50 suất quà cho hộ nghèo, hộ chính sách của phường Thái Bình với tổng trị giá 175 triệu đồng./.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tiếp xúc cử tri Hà Nội trước Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI Chiều 27/9/2026, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội - Đơn vị bầu cử số 1 dự Hội nghị tiếp xúc cử tri các phường: Ô Chợ Dừa, Ba Đình, Ngọc Hà, Giảng Võ, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Kim Liên, Láng, Cửa Nam và Văn Miếu-Quốc Tử Giám, trước Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI.