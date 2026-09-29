Mỹ nêu điều kiện nới lỏng trừng phạt Iran

Ngày 28/9, trang tin Axios dẫn lời một quan chức Mỹ cho biết Tổng thống nước này Donald Trump sẵn sàng nới lỏng các biện pháp trừng phạt đối với Iran nếu đạt được "tiến triển cụ thể" về một thỏa thuận hạt nhân.

Nguồn tin trên tiết lộ, Tổng thống Trump sẵn sàng nới lỏng trừng phạt Iran và giải phóng các khoản tiền bị phong tỏa để đạt được tiến triển cụ thể về vấn đề hạt nhân của Tehran.

Trong khi đó, hãng tin Reuters dẫn các nguồn tin cho biết chính quyền Tổng thống Trump đang cân nhắc áp dụng lệnh miễn trừ trừng phạt tạm thời đối với các chuyến bay chở tín đồ Hồi giáo dòng Shiite hành hương giữa Iran và Iraq.

Cùng ngày, Hãng thông tấn IRNA đưa tin lực lượng Biên phòng tỉnh Hormozgan, miền Nam Iran, đã bắt giữ 50 đối tượng xâm nhập trái phép biên giới và thu giữ 2 tàu buôn lậu trong các chiến dịch riêng biệt tại vùng biển Minab và đảo Qeshm.

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, IRNA dẫn lời Phó Chỉ huy Lực lượng Biên phòng Hormozgan - Đại tá Amir Malekzadeh cho biết 2 tàu bị thu giữ đang vận chuyển nhiên liệu và nhiều loại hàng hóa buôn lậu.

Hiện các đơn vị chức năng đang tăng cường giám sát mọi hoạt động dọc bờ biển và trong vùng lãnh hải của Iran, đồng thời duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ an ninh biên giới quốc gia.

IRNA không cho biết quốc tịch của 50 người bị bắt giữ cũng như thời điểm cụ thể xảy ra các vụ việc.

Hormozgan nằm ở miền Nam Iran, tiếp giáp Vịnh Persian và eo biển Hormuz - khu vực có vị trí hết sức quan trọng đối với hoạt động hàng hải và an ninh của Iran./.

Mỹ-Iran phát tín hiệu trái chiều về khả năng nối lại đàm phán Mỹ và Iran tiếp tục bất đồng về bước đi tiếp theo khi Washington dự kiến có thể đàm phán trong tuần tới, trong khi Tehran khẳng định chưa có kế hoạch gặp quan chức Mỹ. ​