Mỹ: Iran có thể không còn dầu để giao dịch trong khoảng 2 tuần tới

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho rằng nền kinh tế Iran đang chịu sức ép ngày càng lớn và Tehran có thể “không còn gì để giao dịch” trong khoảng 2 tuần tới, sau khi hoàn tất những lô xuất khẩu dầu cuối cùng.

Phát biểu trên chương trình Sunday Morning Futures của Fox News ngày 27/9, ông Bessent cho biết Iran hiện chỉ còn khoảng 15 triệu thùng dầu đang được vận chuyển trên biển.

Theo ông, số dầu này có thể được giao cho Trung Quốc trong khoảng 2 tuần tới, sau đó khả năng xuất khẩu dầu của Tehran sẽ chịu sức ép nghiêm trọng.

Ông Bessent mô tả tình trạng của nền kinh tế Iran sau đó như một “tập hợp rỗng," đồng thời nhận định sức ép kinh tế ngày càng gia tăng có thể thúc đẩy Tehran tìm kiếm một thỏa thuận với chính quyền Tổng thống Donald Trump.

Những phát biểu trên được đưa ra trong bối cảnh Washington tiếp tục gia tăng sức ép kinh tế đối với Tehran. Sau khi bản ghi nhớ thỏa thuận giữa Mỹ và Iran đổ vỡ hồi tháng 7, Mỹ triển khai các biện pháp phong tỏa và hạn chế hoạt động hàng hải liên quan đến Iran.

Tháng trước, ông Bessent công bố chiến dịch “Operation Economic Outcast," theo đó chính quyền Tổng thống Trump tăng cường gây sức ép đối với Iran bằng cách nhắm tới các quốc gia và doanh nghiệp nước ngoài tiếp tục giao dịch với Tehran.

Trong tuần qua, một số quan chức cấp cao Iran thúc đẩy đề xuất ngừng bắn kéo dài 7 ngày. Theo đề xuất này, Iran sẽ mở lại Eo biển Hormuz để đổi lấy việc Mỹ giải tỏa khoảng 12 tỷ USD tài sản của Iran đang bị phong tỏa, chấm dứt phong tỏa và nới lỏng các biện pháp trừng phạt. Tổng thống Trump đã bác bỏ đề xuất trên, cho rằng các điều kiện do Iran đưa ra không thể chấp nhận.

Trong cuộc phỏng vấn, ông Bessent đồng thời bác bỏ nhận định rằng Eo biển Hormuz vẫn bị đóng, khẳng định: “Eo biển đang mở."

Theo Bộ trưởng Tài chính Mỹ, hiện có khoảng 15-22 triệu thùng dầu mỗi ngày được vận chuyển qua eo biển Hormuz. Trước khi xung đột bắt đầu, lưu lượng qua tuyến đường biển chiến lược này vào khoảng 20 triệu thùng/ngày.

Hoạt động vận tải qua Hormuz đã bị gián đoạn kể từ đầu tháng 3 do các cuộc tấn công của Iran nhằm vào tàu thuyền. Trước xung đột, gần 1/5 lượng dầu vận chuyển bằng đường biển trên toàn cầu đi qua tuyến hàng hải này.

Chính quyền Tổng thống Trump cho biết các lực lượng Mỹ đang hộ tống tàu thương mại qua một tuyến hàng hải gần bờ biển Oman. Ông Bessent sử dụng lưu lượng dầu qua Hormuz để phân biệt giữa hoạt động xuất khẩu dầu của các quốc gia khác và khả năng xuất khẩu của Iran.

Theo ông Bessent, Iran hiện bị cô lập khỏi phần lớn cộng đồng quốc tế và Washington đang sử dụng sức ép kinh tế nhằm buộc Tehran phải tuân thủ bất kỳ thỏa thuận nào trong tương lai. Ông nói: “Họ bị cô lập khỏi thế giới. Họ là một quốc gia bị xa lánh. Công việc của tôi là bảo đảm rằng nếu họ đạt được một thỏa thuận, họ sẽ muốn tuân thủ thỏa thuận đó."

Ông Bessent cũng nhắc lại bản ghi nhớ thỏa thuận trước đây giữa Mỹ và Iran, cho rằng Tehran đã không thực hiện đầy đủ các cam kết. Theo ông, việc có đạt được một thỏa thuận mới hay không vẫn phụ thuộc vào quyết định của Tổng thống Trump.

Những tuyên bố của ông Bessent cho thấy sức ép kinh tế và khả năng xuất khẩu dầu tiếp tục là những công cụ chủ chốt trong chiến lược của Washington đối với Tehran, trong khi vấn đề Eo biển Hormuz và khả năng khôi phục hoạt động vận tải bình thường vẫn là yếu tố quan trọng đối với thị trường năng lượng quốc tế./.

Giá dầu tăng vọt sau khi Mỹ bác bỏ đề nghị đình chiến của Iran Phía Iran giữ nguyên các điều kiện để mở lại eo biển Hormuz, bao gồm việc giải tỏa các tài sản bị đóng băng, gỡ bỏ các biện pháp trừng phạt đối với dầu mỏ và chấm dứt sự phong tỏa hải quân của Mỹ.