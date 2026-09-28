Google thử nghiệm mua hàng trực tiếp qua Gemini và AI Mode

Google bắt đầu thử nghiệm tính năng mới cho phép người dùng mua sản phẩm trên nền tảng thương mại điện tử Flipkart, thuộc tập đoàn Walmart, trực tiếp thông qua các dịch vụ Gemini và AI Mode.

Động thái này cho thấy Google đang mở rộng vai trò của Trí tuệ Nhân tạo (AI), từ công cụ tìm kiếm và gợi ý sản phẩm sang trực tiếp tham gia vào quá trình mua hàng.

Theo trang công nghệ TechCrunch, một số người dùng đã nhìn thấy nút “Mua” trong các danh sách sản phẩm của Flipkart xuất hiện trên Gemini và AI Mode. Khi nhấn nút này, người dùng sẽ được chuyển trực tiếp tới trang thanh toán của Flipkart.

Tuy nhiên, chương trình thử nghiệm vẫn đang ở giai đoạn đầu, chỉ được triển khai với một số người dùng và nhóm sản phẩm hạn chế, gồm điện thoại thông minh, thiết bị điện tử và phụ kiện điện thoại. Google dự kiến mở rộng chương trình thử nghiệm vào cuối tháng 10, trước mùa mua sắm lớn tại Ấn Độ.

Hiện Google và các đối thủ, trong đó có OpenAI, đang tích hợp thêm các tính năng thương mại điện tử vào dịch vụ Trí tuệ Nhân tạo, chuyển từ việc cung cấp gợi ý mua sắm sang trực tiếp thực hiện nhiều bước hơn trong quá trình mua hàng trực tuyến. Google cũng đang phát triển Giao thức Thương mại Toàn cầu (Universal Commerce Protocol-UCP), một tiêu chuẩn mở cho phép các tác nhân AI tương tác với các nhà bán lẻ trong nhiều giai đoạn của quá trình mua sắm, bao gồm cả thanh toán và hoàn tất đơn hàng.

Việc thử nghiệm với Flipkart là bước tiến mới trong xu hướng chuyển đổi công cụ tìm kiếm và trợ lý Trí tuệ Nhân tạo từ những nền tảng chủ yếu giúp người dùng tìm kiếm, so sánh sản phẩm thành các hệ thống có khả năng thực hiện ngày càng nhiều công đoạn của quá trình mua sắm, tiến tới trực tiếp hoàn tất giao dịch./.

Nhân viên Google thử nghiệm mô hình AI Gemini Flash thế hệ tiếp theo Theo Business Insider, mô hình AI mới có tên gọi Gemini 3.8 Flash Preview đã được cung cấp cho nhân viên trên Jetski, nền tảng lập trình nội bộ của Google.

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