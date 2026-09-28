Lào Cai đẩy mạnh xúc tiến, thu hút đầu tư trọng tâm, trọng điểm

Năm 2027, tỉnh Lào Cai tập trung xúc tiến, thu hút đầu tư theo 4 trụ cột phát triển của tỉnh; triển khai 19 hoạt động trọng tâm, nhằm đẩy mạnh thu hút đầu tư có chọn lọc, ưu tiên các dự án có công nghệ tiên tiến, giá trị gia tăng cao, thân thiện với môi trường và phù hợp với định hướng phát triển của tỉnh.

Đây là những nội dung chính của Quyết định số 3475/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình xúc tiến đầu tư tỉnh Lào Cai năm 2027, vừa được Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành.

Chương trình được triển khai bám sát mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ I, Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2026-2030 và Quy hoạch tỉnh Lào Cai thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Tỉnh xác định xúc tiến đầu tư theo phương châm “có trọng tâm, trọng điểm, thực chất và hiệu quả”, ưu tiên thu hút các nhà đầu tư chiến lược, tập đoàn có tiềm lực tài chính, công nghệ hiện đại và năng lực quản trị tiên tiến. Hoạt động xúc tiến sẽ chuyển mạnh từ chiều rộng sang chiều sâu, lấy hiệu quả thu hút đầu tư và tỷ lệ chuyển hóa từ khảo sát sang dự án đầu tư làm thước đo kết quả.

Cùng với đó, Lào Cai đẩy mạnh xúc tiến đầu tư tại chỗ, đồng hành với doanh nghiệp, nhà đầu tư, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai dự án; đổi mới phương thức xúc tiến theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, tăng cường ứng dụng chuyển đổi số, cơ sở dữ liệu và các nền tảng trực tuyến.

Chương trình xác định tập trung xúc tiến, thu hút đầu tư theo 4 trụ cột phát triển của tỉnh, gồm: công nghiệp xanh, công nghiệp chế biến, chế tạo, chế biến sâu khoáng sản, nông lâm sản, dược liệu; nông nghiệp hàng hóa chất lượng cao, nông nghiệp hữu cơ và kinh tế tuần hoàn; du lịch chất lượng cao, du lịch nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái và du lịch biên giới; kinh tế cửa khẩu, logistics, thương mại quốc tế, trung tâm giao thương với vùng Tây Nam (Trung Quốc).

Tỉnh tập trung thu hút đầu tư vào Khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai và các khu vực động lực phát triển; ưu tiên các khu công nghiệp, cụm công nghiệp mới, khu du lịch trọng điểm, trung tâm logistics, thương mại và dịch vụ.

Lào Cai tiếp tục duy trì, mở rộng hợp tác với các đối tác truyền thống như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore; đồng thời tăng cường tiếp cận các tập đoàn đa quốc gia, quỹ đầu tư, doanh nghiệp công nghệ cao và doanh nghiệp có khả năng dẫn dắt chuỗi giá trị sản xuất.

Các hoạt động xúc tiến được triển khai cả trực tiếp và trực tuyến, chủ động kết nối với các tổ chức xúc tiến đầu tư, hiệp hội doanh nghiệp, cơ quan đại diện ngoại giao và tổ chức quốc tế; duy trì các cuộc đối thoại định kỳ giữa lãnh đạo tỉnh với doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Cũng trong năm 2027, tỉnh triển khai 19 hoạt động xúc tiến đầu tư, tập trung vào nghiên cứu, khảo sát và kết nối đối tác; tuyên truyền, quảng bá; hỗ trợ, hướng dẫn nhà đầu tư; đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nhà đầu tư; xây dựng danh mục, tài liệu, ấn phẩm xúc tiến đầu tư; đào tạo, nâng cao năng lực; tổ chức hội nghị, hội thảo, diễn đàn xúc tiến đầu tư và các hoạt động hợp tác trong nước, quốc tế.

Mục tiêu của Chương trình là quảng bá hình ảnh, tiềm năng, lợi thế và môi trường đầu tư kinh doanh của Lào Cai đến các nhà đầu tư trong và ngoài nước; thu hút có chọn lọc các dự án phù hợp với quy hoạch tỉnh, ưu tiên dự án công nghệ tiên tiến, giá trị gia tăng cao, thân thiện môi trường, đóng góp tích cực cho tăng trưởng kinh tế.

Tổng khái toán kinh phí thực hiện Chương trình dự kiến 14.556 triệu đồng từ nguồn ngân sách nhà nước. Việc quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí thực hiện theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước, bảo đảm đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả./.

An Giang chuyển thu hút đầu tư từ số lượng sang chọn lọc chất lượng An Giang chú trọng tăng cường thu hút nguồn vốn FDI chất lượng cao và đẩy mạnh mô hình PPP nhằm huy động tối đa các nhà đầu tư chiến lược tham gia kiến tạo hạ tầng kỹ thuật và cung cấp dịch vụ công.