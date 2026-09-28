Giá vàng giảm hơn 2% trong tuần, chịu sức ép từ căng thẳng Hormuz

Giá vàng thế giới tiếp tục giảm trong phiên sáng 28/9 do tình trạng bế tắc tại eo biển Hormuz giữ giá năng lượng ở mức cao, một diễn biến có thể buộc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) phải tiếp tục tăng lãi suất để kiềm chế lạm phát.

Theo đó, vào lúc 6 giờ 56 phút (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay giảm 0,5% xuống 4.261,59 USD/ounce sau khi đã mất hơn 2% giá trị trong tuần qua.

Thị trường năng lượng tiếp tục căng thẳng khi phía Iran tuyên bố sẽ không nới lỏng các điều kiện để mở lại eo biển Hormuz, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ đề xuất kéo dài 7 ngày của nước này.

Cuộc xung đột giữa hai bên hiện đã bước sang tháng thứ tám, đẩy giá dầu Brent tăng tới 70% tính từ đầu năm đến nay.

Sau khi Fed nhất trí tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm vào giữa tháng này, giới đầu tư hiện dự báo có khoảng 65% khả năng sẽ có thêm một đợt tăng nữa vào tháng 10.

Lãi suất tăng sẽ giúp đồng USD mạnh lên, khiến các tài sản không sinh lời như vàng trở nên đắt đỏ hơn đối với người mua nắm giữ các đồng tiền khác.

Trong tháng này, giá vàng dao động trong biên độ tương đối hẹp từ 4.230-4.510 USD/ounce khi thị trường liên tục điều chỉnh dự đoán về lộ trình chính sách của Fed.

Mức giá hiện tại vẫn thấp hơn nhiều so với đỉnh kỷ lục gần 5.600 USD/ounce được thiết lập hồi tháng 1/2026.

Tuy nhiên, sự sụt giảm này không ngăn cản các hoạt động thâu tóm trong ngành khai thác vàng, điển hình là việc công ty Gold Fields (Nam Phi) vừa ngỏ ý mua lại Northern Star Resources, nhà khai thác vàng lớn nhất Australia.

Trên thị trường các kim loại quý khác, giá bạc cũng giảm 0,8% xuống 63,77 USD/ounce trong khi giá bạch kim cũng yếu đi.

Tại Việt Nam, cập nhật lúc 7 giờ 15 phút ngày 28/9, giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 141,400-144,400 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra)./.

Giá vàng chạm mức thấp nhất 1 tuần do kỳ vọng lãi suất tiếp tục tăng cao Tính đến 18 giờ GMT (1 giờ sáng ngày 25/9 giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay giảm 0,5% xuống 4.265,50 USD/ounce, sau khi có thời điểm chạm mức thấp nhất kể từ ngày 16/9.