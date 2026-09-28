Ngày 27/9, thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh, liên quan đến sự việc học sinh lớp 9 của một trường tử vong khi tham gia trải nghiệm tại Huế.

Bản tin 60s ngày 28/9/2026 có những thông tin đáng chú ý sau:

Nam sinh lớp 9 ở Hà Tĩnh tử vong khi tham gia trải nghiệm.

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