Italy đóng cửa sân bay Catania do tro bụi núi lửa Etna

Các chuyến bay tại sân bay Catania, sân bay bận rộn thứ 5 của Italy, đã phải đóng cửa và áp đặt lệnh cấm hạ cánh và cất cánh vào ngày 26/9, khi núi lửa Etna phun cột tro bụi từ cao 4 km lên không trung.



Công ty điều hành trung tâm hàng không Sicilia cho biết tất cả các chuyến bay đến sân bay này đã phải tạm dừng cho đến 17h00 ngày 27/9.

Ít nhất 10 chuyến bay đã phải chuyển hướng trước khi lệnh đóng cửa sân bay có hiệu lực.

Các hạn chế trước đó đã làm giảm công suất của sân bay xuống còn 4 lượt hạ cánh mỗi giờ, so với mức bình thường là 12 lượt, trước khi các chuyến bay đến bị tạm dừng hoàn toàn.

Trong khi đó, một cơn bão mạnh cũng ảnh hưởng đến Catania đêm qua, làm trầm trọng thêm tình hình thời tiết khó khăn trong khu vực.



Cảnh báo VONA (Thông báo của Đài quan sát núi lửa dành cho hàng không) màu đỏ cũng đang có hiệu lực, cho thấy mức độ cao nhất trên thang cảnh báo hàng không 4 cấp ở Italy.



Núi Etna, ngọn núi lửa cao nhất và hoạt động mạnh nhất châu Âu, thường xuyên gây gián đoạn các chuyến bay tại Catania, nhưng lượng tro bụi phun ra đặc biệt dữ dội trong mùa Hè này, ảnh hưởng đến hàng nghìn du khách trong mùa cao điểm nghỉ lễ./.

Italy: Núi lửa Etna phun tro bụi, sân bay lớn ở Sicily đóng cửa ngày thứ 5 Sân bay Catania tiếp tục đóng cửa đến chiều 16/8 do tro núi lửa Etna trên đảo Sicily trong không khí có thể gây nguy hiểm cho máy bay; tro có thể bị hút vào động cơ, làm động cơ ngừng hoạt động.

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