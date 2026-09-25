Giải pháp an ninh toàn diện, không "điểm mù" cho không gian sống hiện đại

An ninh gia đình đang trở thành nhu cầu thiết yếu trong các không gian sống thông minh. Với hệ sinh thái số toàn diện của VNPT: Internet Wifi tốc độ cao bao gồm thiết bị Mesh phủ sóng rộng, đồng thời trang bị Camera AI, người dùng có thể hoàn toàn an tâm tận hưởng một hệ thống an ninh sắc nét, đồng bộ và ổn định 24/7.

Lời giải cho bài toán kết nối của gia đình hiện đại

Sở hữu căn penthouse thông tầng với nhiều phòng riêng và không gian sinh hoạt chung, lại thường xuyên phải đi công tác, chị Thuý Anh (phường Thanh Xuân, Hà Nội) từng gặp không ít khó khăn trong việc duy trì kết nối Wi-Fi cũng như theo dõi tình hình trong nhà khi vắng mặt.

Theo chị Thuý Anh, với diện tích căn hộ khá rộng, việc bảo đảm Wi-Fi phủ đều các khu vực và có thể theo dõi không gian trong nhà khi cần là nhu cầu thường xuyên của gia đình.

Sau khi sử dụng gói Internet Wifi (Home) trang bị Mesh kết hợp thiết bị camera AI của VNPT, chị cho biết việc kết nối và theo dõi ngôi nhà trở nên thuận tiện hơn.

“Nhà rộng nên trước đây tôi khá quan tâm đến việc Wi-Fi có phủ đều các phòng hay không. Khi sử dụng gói Home tích hợp Mesh, việc kết nối ở các khu vực trong căn hộ thuận tiện hơn. Cùng với camera AI, tôi có thể kiểm tra tình hình trong nhà bất cứ lúc nào, ngay cả khi đang ở bên ngoài,” chị Thuý Anh chia sẻ.

Với gia đình có con đang trong độ tuổi đi học, hệ thống kết nối còn được sử dụng để hỗ trợ việc học trực tuyến. Theo chị Thuý Anh, khi con học online, đường truyền ổn định giúp việc tham gia các buổi học thuận tiện hơn, trong khi camera cho phép phụ huynh chủ động kiểm tra không gian học tập khi cần.

“Điều tôi thấy tiện nhất là không phải lúc nào cũng có mặt ở nhà nhưng vẫn có thể nắm được tình hình. Khi con học online, tôi có thể kiểm tra từ xa; còn khi cả gia đình ở nhà, các thiết bị kết nối Internet cũng hoạt động ổn định hơn. Với một căn hộ có nhiều phòng và nhiều thành viên sử dụng mạng cùng lúc, đây là điều khá quan trọng,” chị cho hay.

Nhờ Internet tốc độ cao và hệ thống Wifi Mesh của VNPT, việc học tập online của con cái lẫn giám sát an ninh trong nhà chị Thuý Anh trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.

Thực tế sử dụng cho thấy nhu cầu về Internet tại gia đình Việt đang dần thay đổi. Đường truyền không chỉ phục vụ truy cập mạng mà còn phải đáp ứng việc kết nối nhiều thiết bị, phủ sóng ở nhiều khu vực và hỗ trợ các giải pháp nhà thông minh.

Đặc biệt, khi số lượng camera giám sát trong các hộ gia đình tăng lên, yêu cầu về băng thông và độ ổn định của đường truyền cũng cao hơn. Với những hệ thống sử dụng nhiều camera độ phân giải cao, tình trạng mất kết nối hoặc xuất hiện vùng Wi-Fi yếu có thể khiến tín hiệu hình ảnh bị gián đoạn. Lúc này, hạ tầng mạng trở thành một yếu tố quan trọng khi triển khai hệ thống camera trong các căn hộ thông minh.

Để đáp ứng các nhu cầu kể trên, VNPT hiện đang cung cấp các gói Home (Mesh) tuỳ chọn dành cho từng nhu cầu của khách hàng. Các gói Home (Mesh) sử dụng hệ thống thiết bị định tuyến để tạo mạng lưới Wi-Fi đồng nhất trong không gian sống. Tùy diện tích và nhu cầu, hệ thống có thể được bố trí tại nhiều vị trí nhằm mở rộng vùng phủ sóng.

Điều này có ý nghĩa đối với những vị trí lắp đặt camera nằm ở khu vực khó tiếp cận như cổng, sân vườn, tầng hầm hoặc các tầng có nhiều vách ngăn. Khi tín hiệu Wi-Fi được duy trì ổn định hơn, dữ liệu hình ảnh từ camera có điều kiện truyền tải liên tục.

Các gói Home (Mesh) hiện được cung cấp với tốc độ đường truyền từ 300 Mbps đến 1 Gbps, kèm hệ thống Wi-Fi Mesh từ 1 đến 2 thiết bị hoặc pack số lượng từ 3 Mesh trở lên tùy gói dịch vụ.

AI hỗ trợ ưu tiên dữ liệu camera

Bên cạnh hạ tầng kết nối, giải pháp của VNPT còn tích hợp công nghệ AI trên thiết bị Gateway để nhận diện các loại lưu lượng dữ liệu đang được sử dụng trên mạng.

Khi phát hiện luồng dữ liệu video từ camera, hệ thống có thể ưu tiên băng thông thông qua cơ chế QoS, nhằm duy trì chất lượng truyền tải hình ảnh.

Cơ chế này giúp hệ thống camera tiếp tục truyền tải dữ liệu trong trường hợp các thiết bị khác trong gia đình đồng thời sử dụng nhiều băng thông, chẳng hạn xem truyền hình 4K hoặc chơi game trực tuyến.

Cách tiếp cận này cho thấy bài toán camera gia đình không chỉ nằm ở chất lượng của thiết bị ghi hình mà còn phụ thuộc vào khả năng đáp ứng của toàn bộ hạ tầng mạng phía sau.

Dù đi công tác, chị Thuý Anh vẫn nắm được từng diễn biến trong ngôi nhà của mình với camera AI của VNPT. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Cùng với kết nối, khả năng quản lý tập trung cũng là một yếu tố được chú trọng. Nền tảng quản lý của VNPT hỗ trợ theo dõi đồng thời tới 16 camera trên màn hình tivi hoặc thiết bị di động. Tính năng này có thể phục vụ các hộ gia đình cần theo dõi nhiều khu vực trong nhà, đồng thời phù hợp với những hộ kinh doanh hoặc doanh nghiệp có nhu cầu giám sát nhiều vị trí cùng lúc.

Từ góc độ người dùng, sự kết hợp giữa Internet, Wi-Fi Mesh và camera AI đang chuyển dịch hệ thống giám sát gia đình từ những thiết bị độc lập thành một hệ sinh thái kết nối. Trong đó, chất lượng đường truyền, vùng phủ Wi-Fi, khả năng ưu tiên dữ liệu và nền tảng quản lý đều ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm sử dụng.

Home (Mesh) VNPT – đa dạng lựa chọn cho từng không gian sống ​ Để đáp ứng nhu cầu của các gia đình hiện đại, VNPT hiện đang cung cấp các gói Home (Mesh) là nhóm gói cước kết hợp Internet cáp quang với thiết bị Wi-Fi Mesh, hướng tới nhu cầu phủ sóng rộng, kết nối ổn định tại các không gian có diện tích lớn hoặc nhiều phòng, nhiều tầng. Hiện, Home (Mesh) được thiết kế với nhiều mức tốc độ và số lượng thiết bị Mesh khác nhau, giúp người dùng lựa chọn theo quy mô gia đình và nhu cầu sử dụng. Độc giả có thể liên hệ qua số tổng đài 18001166, truy cập website: https://digishop.vnpt.vn/ hoặc tại các cửa hàng của VinaPhone trên toàn quốc.