Australia điều tra vụ tác nhân AI của OpenAI truy cập dữ liệu chính phủ

Thủ tướng Anthony Albanese vừa tiết lộ một tác nhân trí tuệ nhân tạo (AI agent) đã xâm nhập vào một trang web của Chính phủ Australia hồi tháng Sáu vừa qua, đánh dấu sự cố an ninh mạng chưa từng có.

Tác nhân AI của công ty OpenAI đã tương tác với 4 trang web thuộc chính phủ và khu vực công của Australia, bao gồm Cơ quan Y tế bang Victoria, Cơ quan Nghiên cứu và Thống kê Tội phạm bang New South Wales, Viện Sức khỏe và Phúc lợi Australia, cùng Cổng Dịch vụ Báo cáo Thống kê Y tế cộng đồng thuộc cơ quan Dịch vụ Australia (Services Australia).

Tại 3 trang web đầu tiên kể trên, tác nhân AI chỉ tìm kiếm thông tin bằng cách truy cập vào nguồn dữ liệu công khai. Tuy nhiên, riêng với cổng thông tin của Services Australia, hệ thống này đã truy cập cả các tệp công khai và không công khai. Cổng thông tin này chủ yếu chứa các dữ liệu về bảo hiểm y tế cộng đồng (Medicare) không nhạy cảm liên quan đến thống kê và chi tiêu.

Giới chức Australia cho biết chưa có dấu hiệu cho thấy thông tin cá nhân đã bị truy cập. Mặc dù vậy, Cục Tín hiệu Australia (ASD) vẫn đang tiến hành điều tra kỹ thuật số để thu thập thêm bằng chứng và xác định xem liệu có hệ thống chính phủ nào khác bị ảnh hưởng hay không.

Phát biểu từ trụ sở Liên hợp quốc tại New York (Mỹ) ngày 23/9 (theo giờ địa phương), Thủ tướng Albanese mô tả vụ vi phạm này là "hoàn toàn không thể chấp nhận được."

Ông cho biết đã trực tiếp nêu vấn đề với Giám đốc điều hành OpenAI để bày tỏ quan ngại sâu sắc, đồng thời cho rằng OpenAI đã mất quá nhiều thời gian mới thông báo cho Chính phủ Australia về sự việc.

Đồng quan điểm, Phó Thủ tướng Richard Marles nhận định dù thông tin bị truy cập là "vô hại" nhưng bản chất vụ việc là đặc biệt nghiêm trọng. Trả lời phỏng vấn đài truyền hình sở tại, ông Marles tiết lộ tác nhân AI đã tự đưa ra yêu cầu truy xuất các thông tin không công khai và thực chất đã tự "hack" vào cổng thông tin để lấy dữ liệu.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra và thêm thông tin có thể được công bố trong thời gian tới./.

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