TikTok dàn xếp vụ kiện tại Mỹ về bảo vệ trẻ em, có thể lên tới 300 triệu USD

Bang Alabama (Mỹ) đã đạt thỏa thuận dàn xếp với TikTok và công ty mẹ ByteDance (Trung Quốc) liên quan đến vụ kiện cáo buộc nền tảng mạng xã hội này gây nghiện và gây hiểu lầm về mức độ an toàn đối với trẻ em và thanh thiếu niên.



Theo phóng viên TTXVN tại Washington, thỏa thuận được công bố ngày 25/9, chỉ vài ngày trước khi vụ kiện dự kiến được đưa ra xét xử tại tòa án bang ở Montgomery, thủ phủ bang Alabama. Đây là lần đầu tiên TikTok đạt thỏa thuận dàn xếp với một bang của Mỹ trong bối cảnh công ty đang đối mặt với các vụ kiện tương tự tại nhiều bang trên toàn quốc.



Theo thỏa thuận, Alabama sẽ nhận ít nhất 100 triệu USD và TikTok phải thanh toán khoản tiền này trong vòng 45 ngày. Văn phòng Tổng Chưởng lý Alabama cho biết tổng số tiền mà bang miền Nam nước Mỹ này có thể nhận lên tới 300 triệu USD nếu một số điều kiện nhất định được đáp ứng.

Bên cạnh khoản tiền dàn xếp, TikTok đồng ý thực hiện một số thay đổi đối với nền tảng, trong đó có giới hạn thời gian sử dụng ở mức 2 giờ mỗi ngày, thiết lập khoảng nghỉ sau mỗi 15 phút sử dụng và tăng cường các biện pháp xác minh độ tuổi của người dùng.



Vụ kiện do Tổng Chưởng lý Alabama Steve Marshall, một thành viên đảng Cộng hòa, đệ trình năm 2025. Trước đó, phiên xét xử dự kiến bắt đầu ngày 28/9 và kéo dài từ 2-3 tuần. Nếu diễn ra, phiên tòa có thể cung cấp thêm thông tin về cách TikTok vận hành nền tảng và các thuật toán đề xuất nội dung.



Ngoài Alabama, ít nhất 27 bang khác cùng thủ đô Washington, D.C. cũng đã khởi kiện TikTok với những cáo buộc liên quan đến tác động của nền tảng đối với trẻ em và thanh thiếu niên.

Trong đơn kiện, Alabama cáo buộc cơ chế cung cấp video liên tục của TikTok được thiết kế nhằm khuyến khích người dùng dành nhiều thời gian hơn trên nền tảng, đồng thời cho rằng thuật toán có thể đưa người dùng trẻ tuổi tiếp cận ngày càng nhiều nội dung liên quan đến bạo lực, tự gây tổn thương và các chủ đề gây hại khác.



Alabama cũng cáo buộc TikTok đưa ra những tuyên bố không chính xác về khả năng hạn chế trẻ vị thành niên tiếp cận nội dung tình dục và bạo lực, qua đó giúp ứng dụng được đánh giá là phù hợp với thanh thiếu niên trên các kho ứng dụng của Google, Apple và Microsoft.



Một nội dung khác trong vụ kiện liên quan đến dữ liệu người dùng. Alabama cáo buộc TikTok gây hiểu lầm về khả năng chính quyền Trung Quốc tiếp cận dữ liệu của người dùng Mỹ. Bang đã yêu cầu tòa án áp dụng các khoản phạt và những biện pháp khắc phục khác.



TikTok bác bỏ các cáo buộc và khẳng định an toàn của thanh thiếu niên là một trong những ưu tiên hàng đầu trong thiết kế nền tảng. Công ty cũng lập luận rằng Điều 230 của Đạo luật Chuẩn mực Truyền thông (CDA) của Mỹ bảo vệ các nền tảng trực tuyến khỏi một số trách nhiệm pháp lý đối với nội dung do người dùng đăng tải.



Thỏa thuận với Alabama đạt được trong bối cảnh TikTok tiếp tục đối mặt với sức ép pháp lý tại Mỹ liên quan đến hoạt động của nền tảng, bảo vệ người dùng trẻ tuổi và việc xử lý dữ liệu. Việc công ty chấp nhận dàn xếp với Alabama có thể giúp tránh một phiên xét xử công khai, đồng thời đặt ra tiền lệ đáng chú ý đối với các vụ kiện tương tự đang được tiến hành tại các bang khác./.

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