Vụ chìm tàu trên biển Java: Indonesia mở rộng chiến dịch tìm kiếm dưới nước

Ngày 23/9, nhà chức trách Indonesia cho biết số người thiệt mạng trong vụ chìm tàu chở khách Virgo Transport 8 trên biển Java cách đây 10 ngày đã tăng lên 26 người.

Lực lượng cứu hộ cho rằng có thể tìm thấy thêm nhiều thi thể khi chiến dịch tìm kiếm dưới nước tiếp tục được mở rộng.

Theo Cơ quan Tìm kiếm và Cứu nạn quốc gia Indonesia (Basarnas), tàu Virgo Transport 8 chở 213 hành khách và 30 thành viên thủy thủ đoàn, đã bị lật trong bối cảnh thời tiết xấu vào sáng sớm 13/9 sau khi rời thành phố Surabaya (đảo Java) để đến thành phố Banjarmasin trên đảo Borneo.

Người đứng đầu Basarnas, Mohammad Syafii, cho biết tính đến ngày 23/9, vẫn còn 109 người mất tích.

Giới chức thành phố Banjarmasin cho biết công tác cứu hộ - cứu nạn trong ngày 23/9 tập trung vào việc tìm kiếm thi thể bên trong các cabin của tàu.

Một ngày trước đó, các thợ lặn đã đập vỡ được cửa sổ các cabin nhưng không thể chui vào bên trong do nước đục và dòng chảy xiết, khiến việc đưa các thi thể đã phát hiện được ra ngoài gặp khó khăn.

Hiện, công tác tìm kiếm dưới nước đang tập trung vào thân tàu. Đây là khu vực trọng điểm vì lực lượng cứu hộ phát hiện nhiều hành khách bị kẹt bên trong các cabin.

Sau đó, nếu điều kiện cho phép, lực lượng cứu hộ sẽ chuyển hướng tìm kiếm sang khu vực để xe trên tàu. Tuy nhiên, công việc này có thể gặp nhiều khó khăn do nhiều xe đang bị đè chồng lên nhau, gây nguy hiểm cho đội ngũ thợ lặn.

Hoạt động tìm kiếm đã được gia hạn đến cuối tuần này. Cơ quan chức năng cho biết tàu vẫn đang trong tình trạng bị lật úp, lực lượng cứu hộ đang cố gắng trục vớt và lật lại con tàu.

Tại Indonesia, các chiến dịch tìm kiếm và cứu nạn thường được tiến hành trong 7 ngày, song có thể được gia hạn tùy theo tình hình, trong đó có khả năng vẫn còn nạn nhân có thể được tìm thấy.

Tai nạn đường thủy xảy ra tương đối thường xuyên tại Indonesia - quốc gia bao gồm hơn 17.000 hòn đảo và phụ thuộc đáng kể vào mạng lưới vận tải bằng đường biển cho hoạt động đi lại hằng ngày cũng như du lịch.

Điều kiện an toàn chưa đồng đều và thời tiết khó dự đoán thường được xem là những yếu tố làm gia tăng nguy cơ tai nạn đường thủy./.

Vụ chìm tàu trên biển Java: Indonesia gia hạn tìm kiếm 126 người mất tích Ngày 19/9, Indonesia đã gia hạn thêm 7 ngày chiến dịch tìm kiếm những người còn mất tích sau vụ tàu chở khách Virgo Transport 8 bị chìm trên biển Java hồi tuần trước.