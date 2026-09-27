Lừa đảo trực tuyến giả mạo lãnh đạo tài chính Hàn Quốc trên mạng xã hội ngày càng gia tăng

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, tình trạng các đối tượng lừa đảo giả mạo lãnh đạo ngành tài chính Hàn Quốc trên mạng xã hội đang gia tăng, nhằm dụ dỗ nhà đầu tư cá nhân tham gia vào các phòng chat đầu tư trái phép.

Một trường hợp điển hình là tài khoản giả mạo Thống đốc Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BOK) Shin Hyun Song trên nền tảng Threads. Tài khoản này đăng tải các nội dung về xu hướng kinh tế, khuyến khích người dùng nhắn tin để tham gia nhóm chat.

Trong nhóm, người tham gia được hứa hẹn nhận khuyến nghị cổ phiếu nhưng đồng thời bị yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân. Sau khi Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc yêu cầu, nền tảng đã nhanh chóng khóa tài khoản giả mạo.

Chủ tịch Tập đoàn Tài chính Shinhan Jin Ok Dong cũng bị giả mạo trên Threads. Tài khoản này tự nhận là trang cá nhân của ông Jin, sử dụng các ưu tiên kinh doanh gần đây như chiến lược chuyển đổi trí tuệ nhân tạo để tạo vẻ đáng tin cậy. Shinhan Financial đã báo cáo và yêu cầu xóa tài khoản.

Đầu tháng 9, một tài khoản Instagram giả mạo Thống đốc Cơ quan Giám sát Tài chính (FSS) Lee Chan Jin cũng xuất hiện. Tài khoản này có tên “fsdkorea,” gần giống với ID chính thức “fsskorea,” lợi dụng cuộc thảo luận về khả năng di dời trụ sở Cơ quan Giám sát Tài chính ra ngoài Seoul để kêu gọi quyên góp chi phí, thậm chí yêu cầu người dùng chuyển tiền qua ứng dụng thanh toán Kakao Pay.

Theo số liệu của Cơ quan Giám sát Tài chính, chỉ trong ba tháng đầu năm 2026 đã có 6.769 vụ lừa đảo đầu tư, gây thiệt hại 181,7 tỷ won (134 triệu USD). Năm ngoái, 11.468 vụ việc khiến tổng thiệt hại lên tới 391,6 tỷ won./.

Hàn Quốc phát hiện 107 vụ rò rỉ công nghệ công nghiệp ra nước ngoài Hàn Quốc đã phát hiện 107 vụ rò rỉ công nghệ công nghiệp ra nước ngoài, trong đó khoảng 40% liên quan đến lĩnh vực bán dẫn và 31 vụ liên quan các công nghệ được xếp vào nhóm công nghệ lõi quốc gia.

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