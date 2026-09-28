Tổng thống Mỹ Donald Trump bác tin ICE thay đổi chính sách thực thi di trú

Ngày 27/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump tái khẳng định Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) vẫn có quyền bắt giữ và trục xuất bất kỳ người nào đang cư trú bất hợp pháp tại Mỹ.

Tuyên bố được đưa ra sau khi xuất hiện thông tin cho rằng cơ quan này được yêu cầu tạm thời chỉ tập trung vào những người nhập cư có tiền án hoặc hồ sơ hình sự.

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, chính quyền Tổng thống Trump bác bỏ thông tin ICE đã thay đổi chính sách thực thi trên toàn quốc, nhấn mạnh tới quyền của ICE trong việc bắt giữ và trục xuất những người cư trú bất hợp pháp, kể cả những người không có tiền án hoặc hồ sơ hình sự.

Trước đó, các văn phòng ICE trên toàn quốc nhận được hướng dẫn về việc ưu tiên những trường hợp nghiêm trọng nhất. Theo các nguồn tin thuộc ICE và Bộ An ninh Nội địa (DHS), một số nhân viên đã hiểu hướng dẫn này là thay đổi đáng kể trong hoạt động bắt giữ.

Tuy nhiên, các nguồn tin sau đó cho biết đây là trao đổi nội bộ về việc ưu tiên các đối tượng nguy hiểm nhất, không phải quyết định thay đổi chính sách. Hướng dẫn mới được gửi tới các văn phòng ICE tối 26/9 khẳng định chính sách thực thi di trú không thay đổi.

Chính quyền Tổng thống Trump đã đặt thực thi luật di trú và tăng cường bắt giữ, trục xuất người nhập cư bất hợp pháp vào trọng tâm chương trình nghị sự. Theo các nguồn liên bang được Fox News dẫn, ICE ghi nhận khoảng 51.000 vụ bắt giữ liên quan đến vi phạm luật di trú trong tháng 7/2026, mức cao nhất theo tháng.

Trong một diễn biến liên quan, DHS cho biết có 647 vụ tấn công nhân viên ICE trong 9 tháng đầu năm nay, so với 37 vụ trong cùng khoảng thời gian đầu nhiệm kỳ của chính quyền Tổng thống Joe Biden.

Các hành vi tấn công bao gồm tấn công trực tiếp, chống đối khi bắt giữ, ném vật thể, đe dọa sử dụng vũ khí và một số vụ nổ súng nhằm vào nhân viên hoặc cơ sở liên bang. Bộ trưởng DHS Markwayne Mullin cho rằng sự gia tăng này liên quan đến phản ứng trước chiến dịch thực thi di trú của chính quyền, đồng thời kêu gọi chính quyền địa phương và các chính trị gia hợp tác với lực lượng thực thi pháp luật liên bang.

Hiện một số nghị sỹ đảng Cộng hòa đang thúc đẩy tăng hình phạt đối với hành vi tấn công nhân viên thực thi luật di trú./.

Mỹ đề xuất loại người nhập cư khỏi Tổng điều tra dân số năm 2030 Giới chuyên gia cảnh báo những thay đổi này có thể ảnh hưởng đến việc phân bổ nguồn lực liên bang cũng như xác định số ghế của các bang tại Hạ viện.