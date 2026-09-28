Tỷ lệ nghèo tại Mỹ giảm xuống mức thấp kỷ lục, thu nhập hộ gia đình tăng

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, tỷ lệ nghèo chính thức tại Mỹ đã giảm xuống 10,2% trong năm 2025, mức thấp nhất kể từ khi Cục Thống kê dân số Mỹ bắt đầu theo dõi chỉ số này, trong khi thu nhập trung bình thực tế của các hộ gia đình đạt mức cao kỷ lục 87.460 USD.

Theo báo cáo “Thu nhập tại Mỹ: 2025” và “Nghèo đói tại Mỹ: 2025” được Cục Thống kê dân số Mỹ công bố, tỷ lệ nghèo chính thức năm 2025 giảm 0,5 điểm phần trăm so với năm 2024.

Số người sống dưới chuẩn nghèo là khoảng 34,5 triệu người.

Thu nhập trung bình của hộ gia đình Mỹ, sau khi điều chỉnh theo lạm phát, đạt 87.460 USD, tăng 2,6% so với mức 85.210 USD của năm 2024 và là mức cao nhất kể từ năm 1967, thời điểm Cục Thống kê dân số Mỹ bắt đầu thống kê chỉ số này.

Thu nhập trung bình sau thuế cũng tăng 3,1%, từ 73.760 USD lên 76.060 USD.

Tỷ lệ nghèo ở trẻ em cũng giảm xuống mức thấp kỷ lục 13,4% trong năm 2025.

Tỷ lệ nghèo của người Mỹ nói tiếng Tây Ban Nha giảm xuống 13,9%, cũng là mức thấp nhất được ghi nhận đối với nhóm này.

Tuy nhiên, thước đo nghèo bổ sung (SPM), có tính đến các khoản hỗ trợ của chính phủ, chi phí nhà ở, thuế và một số chi phí khác, cho thấy tỷ lệ nghèo năm 2025 là 13,1%, không thay đổi đáng kể so với năm trước.

Cục Thống kê dân số lưu ý đây là thước đo khác với tỷ lệ nghèo chính thức và phản ánh thêm tác động của các chương trình hỗ trợ cũng như chi phí sinh hoạt.

Về phân phối thu nhập, Cục Thống kê dân số Mỹ cho biết thu nhập của nhóm ở phân vị 90% tăng 1,7% trong năm 2025, trong khi thu nhập ở phân vị 10% không thay đổi đáng kể. Chỉ số Gini, thước đo bất bình đẳng thu nhập, cũng không thay đổi đáng kể so với năm 2024.

Giới quan sát nhận định các số liệu mới cho thấy tình hình thu nhập và nghèo đói của người Mỹ cải thiện trong năm 2025, trong bối cảnh các nhà hoạch định chính sách tiếp tục tranh luận về tác động của chính sách kinh tế và những thay đổi trong các chương trình an sinh xã hội.

Các số liệu trên đang được sử dụng trong cuộc tranh luận chính trị về tình hình kinh tế Mỹ. Một số nguồn truyền thông bảo thủ, trong đó có The Gateway Pundit, cho rằng kết quả này phản ánh tác động tích cực của các chính sách kinh tế dưới thời Tổng thống Donald Trump.

Tuy nhiên, số liệu của Cục Thống kê dân số Mỹ chỉ phản ánh kết quả kinh tế trong năm 2025 và bản thân báo cáo không gắn những thay đổi về thu nhập hoặc tỷ lệ nghèo với một chính sách hay chính quyền cụ thể.

Theo Cục Thống kê dân số Mỹ, các ước tính được xây dựng từ dữ liệu của Khảo sát Dân số hiện tại - Bổ sung Kinh tế và Xã hội hằng năm (CPS ASEC), với các số liệu thu nhập được điều chỉnh theo lạm phát. Do đó, những thay đổi về tỷ lệ nghèo và thu nhập cần được xem xét trong tổng thể các điều kiện kinh tế và chính sách trong năm 2025./.

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