Thế giằng co giữa dầu mỏ, lợi suất trái phiếu và giá vàng

Thị trường tài chính toàn cầu đang chứng kiến thế giằng co phức tạp giữa giá dầu thô, lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ và giá vàng. Trong mối quan hệ kiềng ba chân này, biến động của giá dầu Brent đang đóng vai trò là mắt xích trung tâm, quyết định kỳ vọng lạm phát và định hướng chính sách tiền tệ, từ đó gây áp lực trực tiếp lên đà phục hồi của kim loại quý.

Giá dầu thô Brent gần đây đã vượt ngưỡng 100 USD/thùng trong bối cảnh các đợt tấn công vào hạ tầng năng lượng và nguy cơ gián đoạn nguồn cung qua eo biển Hormuz gia tăng. Mặc dù mức phí rủi ro đã có dấu hiệu hạ nhiệt nhờ nỗ lực khôi phục các tuyến xuất khẩu thay thế của Saudi Arabia và triển vọng ngoại giao giữa Mỹ và Iran, giá dầu Brent vẫn duy trì ở mức cao và trở thành thước đo mức độ rủi ro địa chính trị được thị trường định giá.

Về mặt kỹ thuật, mốc 100 USD/thùng hiện đóng vai trò là ngưỡng hỗ trợ tâm lý và kỹ thuật quan trọng của giá dầu Brent. Mức chênh lệch giá mở rộng giữa dầu Brent và dầu dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) cho thấy phần lớn phí rủi ro trong giá dầu quốc tế vẫn gắn liền với nguy cơ gián đoạn nguồn cung tại Trung Đông.

Theo giới quan sát, nếu giá dầu Brent giảm sâu dưới 100 USD/thùng, thị trường sẽ phát đi tín hiệu về sự ổn định của nguồn cung. Ngược lại, nếu duy trì trên ngưỡng này, vùng cản mạnh tiếp theo sẽ nằm trong khoảng 110-113 USD/thùng.

Đà tăng của giá dầu mỏ đã lan tỏa sang chi phí vận tải, sản xuất và tiêu dùng, buộc thị trường phải đánh giá lại triển vọng lạm phát. Lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm gần đây đã vượt mốc 5% - mức cao nhất kể từ năm 2007.

Cùng với đó, áp lực giá năng lượng cũng khiến Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) đảo ngược kỳ vọng nới lỏng tiền tệ đầu năm 2026. Tại cuộc họp ngày 16/9 vừa qua, cơ quan này đã tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản lên biên độ 3,75%-4,00%. 16 trong tổng số 18 quan chức Fed dự báo sẽ có thêm ít nhất một đợt tăng lãi suất nữa trước khi kết thúc năm.

Tình hình này đặt thị trường vàng vào một thế bình ổn khó khăn. Mặc dù bất ổn địa chính trị thúc đẩy nhu cầu trú ẩn an toàn vào kim loại quý, nhưng hệ lụy lạm phát từ giá dầu đắt đỏ lại đẩy lợi suất trái phiếu và kỳ vọng lãi suất lên cao, làm tăng chi phí cơ hội cho việc nắm giữ một tài sản không sinh lời như vàng.

Khi giá dầu hạ nhiệt nhờ tín hiệu ngoại giao, giá vàng từng bật tăng mạnh tiến sát mốc 4.700 USD/ounce. Song nỗi lo về môi trường lãi suất cao kéo dài ngay sau đó đã kìm hãm dư địa tăng điểm.

Trang sức vàng được bày bán tại Bhopal, Ấn Độ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Hiện tại, giá vàng đang mắc kẹt giữa hai đường trung bình động quan trọng: đường 50 ngày tại mốc 4.350 USD/ounce và đường 100 ngày tại mốc 4.400 USD/ounce. Sự bứt phá quyết định qua vùng cản này sẽ xác nhận nhu cầu trú ẩn an toàn dài hạn quay trở lại. Ngược lại, nếu không thể vượt qua mốc này, giá vàng sẽ đối mặt với áp lực bán tháo mới, đặc biệt nếu giá dầu Brent và lợi suất trái phiếu cùng tăng.

Giới phân tích tài chính kết luận mối quan hệ giữa ba thị trường đang trở nên chặt chẽ hơn bao giờ hết: giá dầu Brent phản ánh rủi ro địa chính trị tức thì, lợi suất trái phiếu phản ánh phản ứng lạm phát và chính sách tiền tệ, trong khi giá vàng nằm ở giao điểm của hai yếu tố này. Do đó, tín hiệu định hướng tiếp theo cho thị trường vàng nhiều khả năng sẽ không xuất phát từ chính kim loại quý này, mà phụ thuộc vào diễn biến của giá dầu Brent./.

Giá vàng tăng hơn 2% khi giá dầu hạ nhiệt và đồng USD suy yếu Giá vàng có mối quan hệ nghịch đảo khá chặt chẽ với giá năng lượng do tác động của lạm phát. Giá năng lượng giảm mạnh đã làm giảm một phần áp lực đối với thị trường vàng.