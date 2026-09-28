Đổi mới tư duy quản trị, tập trung tháo gỡ thể chế để du lịch bứt phá

Sáng 28/9, tại Trụ sở Chính phủ, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà, Trưởng ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch đã chủ trì Phiên họp Ban Chỉ đạo nhằm đánh giá tình hình hoạt động du lịch 8 tháng năm 2026 và triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm những tháng cuối năm. Đây là phiên họp đầu tiên của Ban Chỉ đạo sau khi được kiện toàn.

Phát biểu định hướng thảo luận tại phiên họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của cuộc họp diễn ra ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 22/8/2026 về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới; khẳng định Nghị quyết thể hiện tầm nhìn và tư duy chiến lược lớn, toàn diện của Đảng, tạo xung lực mới để du lịch phát triển bứt phá, đóng góp trực tiếp vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số của đất nước.

Nhấn mạnh yêu cầu chuyển đổi căn bản từ tư duy quản lý hành chính sang quản trị hệ sinh thái du lịch, Phó Thủ tướng yêu cầu Ban Chỉ đạo, toàn ngành Du lịch và các cơ quan chức năng hành động với tinh thần khẩn trương nhất, rà soát và đưa các nhiệm vụ then chốt vào triển khai ngay trong quý 4/2026 để làm tiền đề bứt phá cho giai đoạn 2027-2028.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị các bộ, ngành thảo luận sâu để chuẩn bị chu đáo cho Năm APEC Việt Nam 2027, coi đây là cơ hội vàng để kích hoạt, quảng bá hình ảnh đất nước, con người và các sản phẩm du lịch đặc sắc của Việt Nam ra thế giới.

Tăng trưởng ấn tượng

Ban Chỉ đạo đã nghe Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong trình bày báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động du lịch 8 tháng năm 2026 và đề xuất các nhiệm vụ trọng tâm trong các tháng cuối năm 2026.

Báo cáo nêu rõ trong 8 tháng, ngành du lịch Việt Nam đạt đà tăng trưởng rất ấn tượng khi đón 15,9 triệu lượt khách quốc tế, tăng 14,5% so với cùng kỳ năm 2025, đạt 63,6% kế hoạch năm (dự kiến đón 25 triệu khách). Tốc độ tăng trưởng khách quốc tế của Việt Nam vượt trội so với mức tăng chung của du lịch toàn cầu và khu vực Đông Nam Á.

Lượng khách du lịch nội địa đạt 113 triệu lượt, tăng 6,6% so với cùng kỳ năm 2025, đạt 75,3% kế hoạch cả năm (dự kiến đón 150 triệu khách). Tổng thu từ khách du lịch đạt 781 nghìn tỷ đồng, tăng 10,4% so với cùng kỳ năm 2025, đạt 69,4% kế hoạch năm. Các địa bàn trọng điểm như Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, An Giang, Lâm Đồng, Khánh Hòa tiếp tục giữ vững tốc độ tăng trưởng cao.

Công tác thể chế hóa được triển khai quyết liệt khi Chính phủ ban hành Nghị quyết số 263/NQ-CP ngày 7/9/2026 về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, phân công rõ trách nhiệm cho các bộ, ngành, địa phương theo nguyên tắc "6 rõ" nhằm tạo bước chuyển biến căn bản cho toàn ngành.

Xử lý dứt điểm tình trạng "tour giá rẻ"

Tại Phiên họp, các thành viên Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch đã thảo luận, tập trung đóng góp ý kiến nhằm tháo gỡ các vướng mắc phát sinh; kiến nghị các giải pháp đột phá về cơ chế, nguồn lực và sự phối hợp liên ngành để du lịch Việt Nam bứt phá mạnh mẽ trong thời gian tới.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch phát biểu. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Phát biểu thảo luận, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo khẳng định Bộ đã chủ động xây dựng kịch bản phát triển du lịch chi tiết gắn với mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số của đất nước.

Bộ trưởng nhấn mạnh quyết tâm hoàn thành mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế và khách nội địa trong năm 2026 bằng việc rà soát, đề nghị các địa phương trọng điểm nâng chỉ tiêu tăng trưởng du lịch so với kế hoạch, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các tập đoàn kinh tế lớn để đẩy mạnh xúc tiến tại các thị trường thế mạnh.

Về định hướng sản phẩm và thị trường, Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh thông tin, ngành tập trung ưu tiên du lịch văn hóa, di sản, du lịch nghỉ dưỡng cao cấp; rà soát hệ thống cơ sở lưu trú để khắc phục tình trạng quá tải cục bộ dịp cao điểm.

Nhấn mạnh yêu cầu tháo gỡ điểm nghẽn thể chế, Bộ trưởng cho biết đang khẩn trương nghiên cứu tham mưu các thể chế, chính sách phát triển du lịch, đồng thời đề xuất cơ chế cho các mô hình mới như kinh tế ban đêm, du lịch y tế, du lịch xanh, du lịch cộng đồng và chính sách thị thực cho khách lưu trú dài ngày.

Theo Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an, thời gian qua Bộ đã chủ động triển khai nhiều giải pháp, tạo thuận lợi tối đa về thủ tục xuất nhập cảnh cho du khách quốc tế thông qua hệ thống cấp thị thực điện tử vận hành ổn định và xử lý thủ tục nhanh chóng.

Hiện nay, Bộ đang tích cực nghiên cứu đề xuất tổng thể về cấp thị thực phù hợp cho từng nhóm đối tượng và thị trường khách đặc thù. Nhằm nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng đề nghị các bộ, ngành và địa phương tăng cường thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, xử lý dứt điểm tình trạng "tour giá rẻ" gây thất thu ngân sách, đầu tư “núp bóng” du lịch, tình trạng hướng dẫn viên nước ngoài hoạt động trái phép hoặc ép khách mua hàng kém chất lượng.

Thứ trưởng Bộ Công an cũng đề nghị quản lý chặt chẽ các loại hình du lịch có yếu tố nguy hiểm, tăng cường giải pháp đào tạo nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao.

Để công tác xúc tiến du lịch đạt hiệu quả cao hơn, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng kiến nghị xây dựng nền tảng thông tin hai chiều trên không gian số kết nối trực tiếp trong nước với hệ thống cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nhằm cập nhật liên tục dữ liệu thị trường và sản phẩm du lịch.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao cũng đề nghị xây dựng chiến lược quảng bá dài hơi, có trọng tâm, lồng ghép quảng bá du lịch vào các hoạt động đối ngoại cấp cao và đẩy mạnh khai thác các thị trường mới tiềm năng như Trung Á, Trung Đông.

Tạo bước chuyển biến thực chất

Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch phát biểu. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Kết luận phiên họp, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà khẳng định ba dấu ấn lớn nổi bật thời gian qua là: việc tham mưu Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW; sự phục hồi đà tăng trưởng mạnh mẽ du lịch trên nhiều phương diện, trong đó lượng khách quốc tế đạt gần 16 triệu lượt và sự chuyển biến sâu sắc trong nhận thức, trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương về du lịch sau khi triển khai chính quyền địa phương 2 cấp.

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng cũng chỉ rõ nhận thức ở một số nơi vẫn chưa đồng bộ, sản phẩm du lịch chưa thể hiện rõ nét giá trị cạnh tranh và công tác chuyển đổi số còn nhiều hạn chế.

Về nhiệm vụ trọng tâm quý 4/2026, Phó Thủ tướng đề ra hai mục tiêu cốt lõi là tăng tốc hoàn thành dứt điểm các chỉ tiêu năm 2026 và triển khai quyết liệt, đồng bộ Nghị quyết số 26-NQ/TW để tháo gỡ căn bản các nút thắt phát triển du lịch.

Phó Thủ tướng giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp các bộ, ngành tổng rà soát thể chế, nhóm nhiệm vụ, giải pháp đồng thời, các cơ quan chức năng hoàn thành hệ thống danh mục nhiệm vụ gắn cụ thể với trách nhiệm, thẩm quyền của từng cơ quan, đơn vị, địa phương; lượng hóa toàn bộ mục tiêu chung, mục tiêu cụ thể của Nghị quyết số 26-NQ/TW từ 2027-2030 gắn chỉ số đánh giá hiệu quả thực hiện công việc (KPI) cụ thể cho 34 tỉnh, thành phố; phân công trách nhiệm phát triển du lịch đối với 3 cực tăng trưởng (Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng), 10 trung tâm du lịch trọng điểm; 20 khu du lịch quốc gia; 15 tập đoàn, tổng công ty du lịch có thương hiệu mạnh và sức cạnh tranh quốc tế.

Phó Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương hoàn thiện Cơ sở dữ liệu quốc gia về du lịch và nền tảng số dùng chung để phục vụ quản trị thông minh. Công tác xúc tiến quảng bá phải đổi mới mạnh mẽ, trọng tâm, hiệu quả, tận dụng nền tảng số, gắn kết chặt chẽ với hệ thống cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài và xúc tiến thương mại. Mỗi địa phương phải xây dựng ít nhất một sản phẩm du lịch đặc trưng tiêu biểu trong năm 2027.

Đối với Năm APEC 2027 tại Phú Quốc, Phó Thủ tướng nhấn mạnh lấy đây là động lực để thúc đẩy mạnh mẽ, tạo đột phá cho xúc tiến, quảng bá, tổ chức các sản phẩm du lịch độc đáo, nổi trội, đặc sắc của Việt Nam.

Để đáp ứng yêu cầu này, Phó Thủ tướng chỉ đạo các cơ quan chức năng lập kế hoạch chi tiết từ tuyên truyền quảng bá đến tổ chức kết nối các sản phẩm du lịch; rà soát hạ tầng, sản phẩm và công tác bảo đảm an toàn tuyệt đối cho du khách ở Phú Quốc.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu kiện toàn bộ máy tham mưu, siết chặt kỷ cương theo nguyên tắc "6 rõ"; đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực; quyết tâm tháo gỡ vướng mắc tài chính, tạo bước chuyển biến thực chất, đưa du lịch bứt phá thành ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước./.

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