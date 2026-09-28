Du lịch

Phong Nha-Kẻ Bàng được vinh danh hai giải thưởng du lịch hàng đầu năm 2026

Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng được vinh danh ở hai hạng mục là Vườn quốc gia hàng đầu châu Á năm 2026 và “Vietnam’s Điểm đến thiên nhiên hàng đầu Việt Nam năm 2026.

Tá Chuyên
Du khách trải nghiệm đu dây ở Phong Nha-Kẻ Bàng. (Ảnh: TTXVN)
Du khách trải nghiệm đu dây ở Phong Nha-Kẻ Bàng. (Ảnh: TTXVN)

Ngày 28/9, đại diện Ban Quản lý Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng (Quảng Trị) cho biết, tối 27/9, tại Maldives, Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng được vinh danh ở hai hạng mục tại Lễ trao giải World Travel Awards 2026 khu vực châu Á, châu Đại Dương và Ấn Độ Dương.

Cụ thể, Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng được vinh danh ở hai hạng mục: “Asia’s Leading National Park 2026” - Vườn quốc gia hàng đầu châu Á năm 2026 - và “Vietnam’s Leading Nature Destination 2026” - Điểm đến thiên nhiên hàng đầu Việt Nam năm 2026.

Việc được vinh danh đồng thời ở cấp độ châu Á và Việt Nam góp phần khẳng định thương hiệu Phong Nha-Kẻ Bàng, điểm đến nổi bật với cảnh quan karst độc đáo, hệ thống hang động, sông ngầm kỳ vĩ cùng hệ sinh thái đa dạng và có giá trị toàn cầu.

Tại sự kiện, ông Đinh Huy Trí, Phó Giám đốc Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng đã trả lời phỏng vấn báo chí quốc tế, giới thiệu những giá trị nổi bật của Di sản, tiềm năng và các sản phẩm du lịch đặc sắc của Phong Nha-Kẻ Bàng.

Hai giải thưởng là niềm vinh dự lớn nhưng cũng đặt ra trách nhiệm cao hơn trong bảo tồn thiên nhiên và gìn giữ các giá trị Di sản thế giới. Bảo tồn sẽ luôn là nền tảng để Phong Nha-Kẻ Bàng phát triển du lịch bền vững, tiếp tục trở thành một điểm đến thiên nhiên hấp dẫn của thế giới.

Thông qua giải thưởng, Phong Nha-Kẻ Bàng mong muốn đưa hình ảnh của Di sản, tỉnh Quảng Trị và Việt Nam đến gần hơn với du khách toàn cầu.

Bên lề lễ trao giải, Đoàn Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng triển khai các hoạt động xúc tiến, quảng bá; giới thiệu hình ảnh, tài liệu và sản phẩm du lịch của Phong Nha-Kẻ Bàng và tỉnh Quảng Trị tới đại biểu, doanh nghiệp và tổ chức du lịch quốc tế.

Theo Ban Quản lý Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng, Khu Dự trữ sinh quyển thế giới Phong Nha-Kẻ Bàng có tổng diện tích 515.830ha, gồm vùng lõi 123.326ha, vùng đệm 220.055ha và vùng chuyển tiếp 172.449ha, với hơn 159.300 người sinh sống.

Phong Nha-Kẻ Bàng là một khu vực có giá trị nổi bật về địa chất, địa mạo và đa dạng sinh học. Hệ thống núi đá vôi với nhiều hang động, sông ngầm, thung lũng và các dạng địa hình karst tạo nên cảnh quan đặc trưng, trong đó có nhiều hang động quy mô, cấu trúc và giá trị khám phá đặc biệt.

Cùng với giá trị địa chất, khu vực Phong Nha-Kẻ Bàng có hệ sinh thái rừng nhiệt đới trên núi đá vôi phong phú, nơi sinh sống của nhiều loài động, thực vật quý hiếm.

Sự kết hợp giữa cảnh quan tự nhiên, hệ thống hang động và các giá trị đa dạng sinh học tạo nên nền tảng quan trọng để phát triển các sản phẩm du lịch khám phá, trải nghiệm thiên nhiên gắn với bảo tồn.

Hai giải thưởng tại World Travel Awards 2026 cùng các hoạt động xúc tiến, quảng bá được kỳ vọng góp phần nâng cao nhận diện thương hiệu Phong Nha-Kẻ Bàng và du lịch Quảng Trị trên thị trường quốc tế, hướng tới phát triển các sản phẩm du lịch chất lượng cao, bền vững, gắn với bảo tồn và phát huy các giá trị Di sản thế giới./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng #Phong Nha - Kẻ Bàng UNESCO #Phong Nha-Kẻ Bàng Quảng Trị
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