Michelin Key: Khi lưu trú trở thành một phần đặc biệt của điểm đến

Michelin Key 2026 ghi nhận 21 khách sạn Việt Nam, tăng 8 cơ sở so với năm đầu tiên. Đằng sau những danh hiệu là một chuẩn lưu trú ngày càng tập trung vào giá trị bản sắc và trải nghiệm điểm đến.

Michelin vừa công bố danh sách Michelin Key 2026 với 21 khách sạn tại Việt Nam, gồm 2 cơ sở đạt 3 Key, 4 cơ sở đạt 2 Key và 15 cơ sở đạt 1 Key vào cuối tháng Chín. So với lần công bố đầu tiên năm 2025, Việt Nam có thêm 8 khách sạn được lựa chọn.

Nếu chỉ nhìn vào số lượng, đây là sự mở rộng của hệ thống xếp hạng còn khá mới với thị trường lưu trú Việt Nam. Nhưng cách Michelin lựa chọn khách sạn đã mở ra câu chuyện rộng hơn: một nơi lưu trú được đánh giá không chỉ bằng căn phòng đẹp hay mức độ sang trọng, mà bằng việc nó tạo ra trải nghiệm gì cho người ở đồng thời “thêm gia vị” cho hành trình khám phá điểm đến.

Một khách sạn được chấm thế nào?

Michelin xây dựng Michelin Key dựa trên 5 tiêu chí: khách sạn phải là cánh cửa mở ra hành trình khám phá điểm đến; có thiết kế nội thất và kiến trúc nổi bật; bảo đảm chất lượng, tính nhất quán của dịch vụ và sự thoải mái; tạo được bản sắc riêng; đồng thời mang lại trải nghiệm tương xứng với mức giá.

Nhìn vào danh sách năm nay, những tiêu chí ấy hiện lên khá rõ qua sự khác biệt giữa các khách sạn.

Capella Hanoi và Amanoi tiếp tục giữ 3 Key, cấp độ cao nhất của Michelin Key. Capella Hanoi nằm giữa khu phố cổ, lấy cảm hứng từ thế giới nghệ thuật biểu diễn những năm 1920. Amanoi lại đặt toàn bộ trải nghiệm trong không gian thiên nhiên của Vườn quốc gia Núi Chúa, hướng ra vịnh Vĩnh Hy.

Hai khách sạn gần như không có điểm chung về cảnh quan hay cách tổ chức không gian. Một bên đưa câu chuyện Hà Nội vào kiến trúc nội thất, một bên để thiên nhiên trở thành thành phần chính của kỳ nghỉ. Nhưng cả hai đều không tách trải nghiệm lưu trú khỏi nơi du khách đang hiện diện.

Mỗi căn phòng tại Capella Hanoi là một tác phẩm nghệ thuật. (Ảnh: Capella Hanoi)

Ở nhóm 2 Key, Four Seasons The Nam Hai, Banyan Tree Lăng Cô, Zannier Bãi San Hô và Sofitel Legend Metropole Hanoi tiếp tục mở rộng những cách kể khác nhau.

Zannier Bãi San Hô tổ chức không gian thành ba cụm biệt thự với cảm hứng từ những lát cắt văn hóa miền Trung và Tây Nguyên. Banyan Tree Lăng Cô đưa hình ảnh làng quê Việt vào kiến trúc nghỉ dưỡng giữa dãy Trường Sơn và biển.

Sofitel Legend Metropole Hanoi gắn với chiều sâu lịch sử của Hà Nội, trong khi Four Seasons The Nam Hai đặt trải nghiệm trong không gian ven biển gần Hội An.

Những lựa chọn ấy cho thấy một khách sạn có thể trở thành một phần của điểm đến thông qua kiến trúc, lịch sử, cảnh quan, văn hóa hay cách tổ chức trải nghiệm cho khách.

Bản sắc trở thành chuẩn lưu trú

Trong danh sách 15 khách sạn đạt 1 Key, câu chuyện bản sắc tiếp tục xuất hiện ở nhiều không gian khác nhau.

Tại Mù Cang Chải, Garrya Mù Cang Chải sử dụng kiến trúc tre và những họa tiết gợi văn hóa Mông, đặt trải nghiệm nghỉ dưỡng trong cảnh quan đặc trưng của Tây Bắc. Ở Yên Tử, Legacy Yen Tu - MGallery Collection khai thác cảm hứng từ kiến trúc thời Trần và không gian văn hóa của vùng núi thiêng.

Garrya Mù Cang Chải tọa lạc giữa khung cảnh núi non hùng vĩ của Mù Cang Chải, bao quanh bởi những thửa ruộng bậc thang nổi tiếng được người Mông canh tác suốt hơn 400 năm. (Ảnh: Garrya)

Vậy khi du khách đã có thể tìm thấy những căn phòng đẹp ở rất nhiều nơi trên thế giới, điều gì khiến họ nhớ đến một khách sạn cụ thể?

Câu trả lời không nhất thiết nằm ở việc khách sạn có bao nhiêu tiện nghi. Bởi một không gian có thể khiến du khách nhớ về Hà Nội, Yên Tử hay Mù Cang Chải bằng những chi tiết rất khác nhau: kiến trúc, vật liệu, câu chuyện lịch sử, cảnh quan hay những trải nghiệm được tạo ra từ đời sống địa phương.

Michelin cũng không coi giá phòng cao là điều kiện để một khách sạn được trao Key. Trong hệ thống đánh giá, sự tương xứng giữa chất lượng trải nghiệm và mức giá là một tiêu chí riêng. Một khách sạn có thể đạt Key bằng nhiều cách, miễn là tạo được trải nghiệm nổi bật và nhất quán so với những gì du khách bỏ ra.

Điều này khiến Michelin Key khác với một danh sách đơn thuần về những nơi lưu trú sang trọng. Một khách sạn được lựa chọn vì tổng thể trải nghiệm mà nó mang lại, từ thiết kế, dịch vụ đến cá tính và mối liên hệ với điểm đến.

“Thế hệ du khách thượng lưu đang định hình thị trường du lịch hạng sang mạnh mẽ hơn bao giờ hết, họ đặt ưu tiên hàng đầu vào các trải nghiệm mang đậm tính cá nhân hóa, bản sắc văn hóa bản địa và mang tính độc bản không thể sao chép," Phó Chủ tịch mảng Thương hiệu cao cấp toàn cầu tại IHG Hotels & Resorts, ông Tom Rowntree nhận định.

Bên trong Legacy Yen Tu - MGallery Collection. (Ảnh: Legacy Yen Tu)

Cuộc cạnh tranh mới của khách sạn cao cấp

Việt Nam có 21 khách sạn được lựa chọn trong năm nay, trải rộng từ Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh đến Ninh Bình, Quảng Ninh, Huế, Đà Nẵng, Khánh Hòa, An Giang, Quảng Trị, Lào Cai, Cần Thơ…

Sự phân bố này cũng phản ánh một thay đổi của bản đồ lưu trú cao cấp. Những trải nghiệm được Michelin ghi nhận không chỉ tập trung ở các trung tâm đô thị mà đã đi sâu vào những vùng có cảnh quan, văn hóa và hệ sinh thái du lịch riêng.

Với một điểm đến, điều này có ý nghĩa không nhỏ. Khi nơi lưu trú trở thành một phần của trải nghiệm, thời gian khách dành cho một địa phương không còn chỉ phụ thuộc vào danh sách điểm tham quan.

Một khu nghỉ dưỡng giữa núi rừng, một khách sạn gắn với không gian di sản hay cơ sở lưu trú đưa văn hóa bản địa vào trải nghiệm có thể tạo thêm lý do để “giữ chân” du khách.

Từ góc độ của ngành du lịch Việt Nam, đây là phần giá trị ngày càng quan trọng khi thị trường hướng tới những dòng khách tìm kiếm trải nghiệm sâu và sẵn sàng chi tiêu cho chất lượng.

Banyan Tree Lăng Cô trong ánh hoàng hôn. (Ảnh: Banyan Tree)

21 khách sạn được Michelin Key năm 2026 vì thế đáng chú ý không chỉ bởi Việt Nam có thêm 8 “gương mặt” trong hệ thống so với năm trước. Quan trọng hơn, danh sách này đặt ra một chuẩn cao hơn cho ngành lưu trú: không chỉ cung cấp một nơi để ở, mà phải tạo được trải nghiệm có chất lượng, có cá tính và có liên hệ với vùng đất nơi khách sạn hiện diện.

Ông Tom Rowntree nhấn mạnh cách các thương hiệu Luxury & Lifestyle tái định nghĩa trải nghiệm lưu trú thông qua tính độc bản, hành trình du lịch đậm chất văn hóa và các trải nghiệm siêu cá nhân hóa.

Căn phòng đẹp có thể khiến khách hài lòng trong một đêm, nhưng một trải nghiệm có bản sắc có thể khiến họ nhớ mình đã ở đâu, đã gặp những gì và vì sao chuyến đi ấy đáng giá.

Và khi khách sạn làm được điều đó, giá trị của một kỳ nghỉ không còn nằm trong bốn bức tường của căn phòng, mà bắt đầu lan tỏa ra chính điểm đến./.

Du lịch “đón sóng” dòng khách thượng lưu bằng sản phẩm nghỉ dưỡng cao cấp Những trải nghiệm lưu trú độc bản, giàu bản sắc văn hóa bản địa là nền tảng cho sự phát triển nền du lịch cao cấp Việt Nam, đồng thời mở ra cơ hội đón dòng khách thượng lưu trong thời gian tới.