Bắc Ninh tăng tốc phát triển thị trường bán lẻ những tháng cuối năm

Theo Sở Công Thương thành phố Bắc Ninh, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 9 tháng năm 2026 ước đạt 150.771,4 tỷ đồng, tăng 3,7% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, doanh thu bán lẻ hàng hóa đạt 88.816,4 tỷ đồng; doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống và du lịch lữ hành đạt 18.655,1 tỷ đồng; doanh thu các dịch vụ khác đạt 43.299,9 tỷ đồng.

Riêng tháng 9, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 17.362,8 tỷ đồng, tăng 1,3% so với tháng trước. Doanh thu bán lẻ hàng hóa đạt 10.174,9 tỷ đồng, tăng 1,25% so với tháng trước và tăng 28% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống và du lịch lữ hành đạt 2.204,4 tỷ đồng, tăng lần lượt 1,6% và 53,7%; doanh thu các dịch vụ khác đạt 4.983,5 tỷ đồng, tăng 1,3% so với tháng trước và 49,8% so với cùng kỳ.

Kết quả trên có được trong bối cảnh hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tiếp tục được duy trì, nhất là các ngành điện tử, chế biến, chế tạo và khu vực doanh nghiệp FDI. Nguồn cung hàng hóa dồi dào, giá cả cơ bản ổn định, trong khi nhu cầu tiêu dùng tăng theo mùa vụ, đặc biệt đối với nhóm hàng lương thực, thực phẩm trong dịp Tết Trung thu, đã tạo thêm động lực cho thị trường nội địa.

Nhìn rộng hơn, các chỉ tiêu kinh tế của Bắc Ninh trong 8 tháng đầu năm cũng cho thấy nền tảng tích cực cho hoạt động thương mại, dịch vụ những tháng cuối năm. Theo tổng hợp tình hình kinh tế-xã hội 8 tháng năm 2026, chỉ số sản xuất công nghiệp trong tháng 8 tăng 22,15% so với cùng kỳ; tính chung 8 tháng tăng 20,21%. Giá trị sản xuất công nghiệp 8 tháng ước đạt khoảng 2,2 triệu tỷ đồng, tăng 17,49% so với cùng kỳ.

Hoạt động xuất nhập khẩu tiếp tục là một trong những động lực quan trọng của nền kinh tế. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tháng 8 ước đạt 23,1 tỷ USD, tăng 2,68% so với tháng trước; tính chung 8 tháng đạt xấp xỉ 152,5 tỷ USD. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 75,48 tỷ USD, tăng 31,84% so với cùng kỳ.

Cùng với sản xuất và xuất nhập khẩu, thu hút đầu tư tiếp tục duy trì sức hút. Trong 8 tháng, Bắc Ninh thu hút hơn 17,69 tỷ USD vốn đầu tư quy đổi. Đến hết tháng 8, toàn tỉnh có 5.939 doanh nghiệp thành lập mới, góp phần bổ sung nguồn lực cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và thị trường tiêu dùng.

Hoạt động tài chính-ngân sách cũng ghi nhận kết quả tích cực. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đến hết tháng 8 đạt 64.742,5 tỷ đồng, bằng 89,5% dự toán năm. Đến ngày 31/8, giải ngân vốn đầu tư công đạt 79,47% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao; nếu trừ số tiết kiệm 5%, tỷ lệ giải ngân đạt 83,35%.

Những kết quả này tạo thêm nền tảng để thị trường bán lẻ và dịch vụ tiếp tục phát triển trong những tháng cuối năm. Tuy nhiên, để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng năm 2026 ở mức 8,5%, ngành công thương thành phố sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường, giá cả, cung cầu hàng hóa và hoạt động kinh doanh xăng dầu, bảo đảm nguồn cung phục vụ sản xuất và tiêu dùng.

Cùng với đó, thành phố sẽ đẩy mạnh các chương trình kích cầu tiêu dùng, đưa hàng Việt về nông thôn, miền núi và khu công nghiệp; hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh quảng bá, kết nối tiêu thụ các sản phẩm chủ lực, đặc trưng và OCOP. Các chương trình bình ổn thị trường cũng sẽ được phối hợp triển khai nhằm bảo đảm nguồn hàng thiết yếu phục vụ người dân trong dịp cuối năm và Tết Nguyên đán.

Việc duy trì nguồn cung ổn định, mở rộng các hoạt động xúc tiến thương mại và kết nối tiêu thụ được kỳ vọng tiếp tục hỗ trợ sức mua trên thị trường. Thành phố hướng tới phát triển thị trường bán lẻ theo hướng văn minh, hiện đại, bền vững, lấy người tiêu dùng làm trung tâm, đồng thời tạo thêm động lực để khu vực thương mại, dịch vụ đóng góp vào tăng trưởng kinh tế chung trong năm 2026./.

Bắc Ninh đặt mục tiêu vào nhóm 15 địa phương dẫn đầu về thực thi FTA Bắc Ninh tập trung triển khai nhằm nâng cao hiệu quả thực thi, tận dụng các Hiệp định thương mại tự do (FTA), phấn đấu đưa tỉnh vào nhóm 15 địa phương dẫn đầu cả nước.