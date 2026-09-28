Mỹ-Trung công bố danh sách sản phẩm cắt giảm thuế quan trị giá 30 tỷ USD

Ngày 28/9, Mỹ và Trung Quốc đã công bố danh sách song phương gồm các sản phẩm sẽ được giảm thuế trị giá khoảng 30 tỷ USD.

Theo Bộ Thương mại Trung Quốc, thuế quan đối với hơn 90% sản phẩm sẽ được áp dụng mức “tối huệ quốc," có nghĩa là thuế quan riêng cho từng quốc gia sẽ được loại bỏ trên thực tế.

Danh sách trên bao gồm 1.619 mặt hàng của Mỹ nhập khẩu vào Trung Quốc, từ nông sản, sản phẩm chăm sóc cá nhân đến gỗ và thiết bị y tế.

Đối với hàng hóa Trung Quốc xuất khẩu sang Mỹ, có 77 mặt hàng được đưa vào danh sách, bao gồm pháo hoa, đồ dùng ăn uống, đồ trang trí Giáng sinh bằng gỗ và thủy tinh, bóng đá. Than đá từ Mỹ cũng nằm trong danh sách.

Theo Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer, danh sách trên tập trung vào “các mặt hàng không nhạy cảm ở mỗi bên có thể được hưởng lợi từ việc áp dụng thuế quan ưu đãi hơn."

Ông Greer nhận định thỏa thuận này có thể giúp đảm bảo quyền tiếp cận thị trường cho nông dân, nhà sản xuất, doanh nghiệp và người lao động Mỹ, đồng thời mang lại lợi ích cho người tiêu dùng Mỹ đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc, bao gồm đồ gia dụng và đồ chơi.

Hai nước nhất trí rằng danh sách có thể được điều chỉnh sau này nếu cần thiết, nhưng các sửa đổi có khả năng sẽ được thực hiện hằng năm.

Nhận định về việc công bố danh sách trên, ông Lynn Song, nhà kinh tế trưởng khu vực Đại Trung Hoa tại ngân hàng ING cho biết: “Đây là kết quả tích cực và có thể thúc đẩy đáng kể thương mại song phương."

Về phần mình, nhà kinh tế cấp cao tại ngân hàng Natixis của Pháp, ông Gary Ng cho rằng danh sách hàng nhập khẩu của Mỹ tập trung nhiều hơn vào hàng tiêu dùng, điều này có thể giúp giảm lạm phát ở Mỹ, đồng thời cho phép các công ty Trung Quốc xuất khẩu nhiều hơn lượng hàng dư thừa.

Tuy nhiên, một số chuyên gia cho rằng tác động kinh tế có thể bị hạn chế nếu xét về tổng thể. Theo ông Prashant Bhayani, giám đốc đầu tư khu vực châu Á của BNP Paribas Wealth Management, xuất khẩu của Mỹ sang Trung Quốc đạt khoảng 68 tỷ USD trong 7 tháng đầu năm nay, trong khi xuất khẩu của Trung Quốc sang Mỹ đạt khoảng 270 tỷ USD trong 8 tháng đầu năm.

Một thỏa thuận trị giá 30 tỷ USD mỗi bên sẽ "có ý nghĩa hơn" đối với xuất khẩu của Mỹ sang Trung Quốc xét về tỷ lệ phần trăm thị phần.

Danh sách trên được đưa ra vài ngày sau khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Washington trong chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên của lãnh đạo Trung Quốc tới Mỹ kể từ năm 2015.

Tuần trước, hai bên cũng đã nhất trí gia hạn 2 tháng đối với thỏa thuận ngừng chiến thương mại, vốn sẽ hết hạn vào ngày 10/11/2026, sẽ được kéo dài đến tháng 1/2027./.

Trung Quốc công bố kết quả nổi bật của vòng tham vấn kinh tế-thương mại với Mỹ Trước mắt, Hội đồng sẽ thảo luận khuôn khổ giảm thuế đối ứng "30 tỷ USD đổi 30 tỷ USD," đồng thời thành lập Nhóm công tác về nông nghiệp.