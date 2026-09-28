Kinh tế

Trung Quốc công bố kết quả nổi bật của vòng tham vấn kinh tế-thương mại với Mỹ

Trước mắt, Hội đồng sẽ thảo luận khuôn khổ giảm thuế đối ứng "30 tỷ USD đổi 30 tỷ USD," đồng thời thành lập Nhóm công tác về nông nghiệp.

Vũ Tuân
Các container hàng hóa tại cảng Long Beach, bang California, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)
Các container hàng hóa tại cảng Long Beach, bang California, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 28/9, Bộ Thương mại Trung Quốc đã công bố kết quả vòng tham vấn kinh tế-thương mại Trung-Mỹ lần thứ 8.

Theo bộ trên, trong các cuộc tham vấn diễn ra tại New York và Washington (Mỹ) từ ngày 20-23/9, phái đoàn đàm phán Trung Quốc và Mỹ đã đạt được những nhận thức chung tích cực, đóng góp kết quả trong lĩnh vực kinh tế - thương mại cho cuộc gặp giữa lãnh đạo hai nước.

Theo bộ trên, hai bên nhất trí thành lập Hội đồng Thương mại Trung-Mỹ trong khuôn khổ cơ chế tham vấn kinh tế-thương mại song phương. Trước mắt, Hội đồng sẽ thảo luận khuôn khổ giảm thuế đối ứng "30 tỷ USD đổi 30 tỷ USD," đồng thời thành lập Nhóm công tác về nông nghiệp.

Hai bên đạt đồng thuận về cơ chế giảm thuế đối ứng đối với lượng hàng hóa trị giá khoảng 30 tỷ USD của mỗi bên; theo đó, thuế đối với khoảng 90% số sản phẩm của mỗi bên sẽ được giảm xuống mức thuế suất tối huệ quốc (MFN). Hai bên sẽ triển khai cơ chế sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định pháp luật trong nước.

Trung Quốc và Mỹ cũng nhất trí đưa thuế nhập khẩu than của Trung Quốc từ Mỹ vào khuôn khổ giảm thuế trên, tạo điều kiện để Trung Quốc tiếp tục nhập khẩu than Mỹ trong các năm 2027 và 2028; thành lập Hội đồng Đầu tư Trung-Mỹ để tăng cường trao đổi về cơ hội và trở ngại đầu tư; đồng thời thành lập Nhóm công tác nông nghiệp, dự kiến tổ chức cuộc họp đầu tiên trước cuối năm 2026.

Trong lĩnh vực dịch vụ tài chính, hai bên đạt nhận thức chung về nguyên tắc; Trung Quốc sẽ xem xét đề nghị hoạt động và thành lập chi nhánh tại Trung Quốc của các tổ chức cung cấp dịch vụ tài chính, trong đó có Mỹ.

Hai bên cũng nhất trí thiết lập cơ chế đối thoại về trí tuệ nhân tạo (AI), đã tiến hành vòng đối thoại đầu tiên và thống nhất tổ chức vòng tiếp theo trước cuối tháng 11, đồng thời thiết lập kênh liên lạc về các sự cố liên quan đến AI.

Về Thỏa thuận chung Kuala Lumpur, hai bên nhất trí gia hạn đến ngày 10/1/2027 và tiếp tục thảo luận nhằm tìm giải pháp được cả hai nước chấp nhận. Hai bên cũng trao đổi về việc tăng các chuyến bay chở khách trực tiếp và nhất trí duy trì liên lạc về vấn đề này.

Trung Quốc và Mỹ tái khẳng định cam kết tiếp tục thực hiện các nhận thức chung đạt được trong những vòng tham vấn kinh tế-thương mại trước đây. Theo Bộ Thương mại Trung Quốc, các kết quả đạt được sẽ góp phần tạo môi trường ổn định, thuận lợi cho hợp tác kinh tế-thương mại giữa hai nước./.

(TTXVN/Vietnam+)
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