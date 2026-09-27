Chứng khoán sau nâng hạng: Thị trường chờ những động lực mới

Tuần giao dịch đầu tiên sau khi thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức được nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp theo tiêu chí của FTSE Russell không diễn ra như kỳ vọng về một sự bùng nổ của dòng tiền.

VN-Index giảm 1,68%, thanh khoản suy giảm và khối ngoại quay lại bán ròng, cho thấy thị trường vẫn cần thêm thời gian để tìm điểm cân bằng.

Dòng tiền cần thêm thời gian

Theo ông Lê Đỗ Tuấn Minh, chuyên gia từ Công ty cổ phần Chứng khoán Kirin (CSI), phiên hồi phục cuối tuần chưa đủ để xác nhận một sự đảo chiều.

Mức tăng của VN-Index chịu ảnh hưởng đáng kể từ VHM và VIC, trong khi độ lan tỏa chưa cao và thanh khoản suy giảm. Áp lực bán trong ngắn hạn có thể vẫn duy trì và thị trường cần thêm thời gian để tìm trạng thái cân bằng.

Các chuyên gia của Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn-Hà Nội (SHS) cũng cho rằng diễn biến của VN-Index sau nâng hạng chưa tích cực như kỳ vọng. Tuy nhiên, một tuần giao dịch là khoảng thời gian ngắn để đánh giá tác động của một thay đổi có tính cấu trúc đối với thị trường.

Về triển vọng dòng tiền, Tiến sỹ Nguyễn Duy Phương, Giám đốc cấp cao Khối phân tích tài chính DG Capital, cho rằng việc FTSE Russell xác nhận Việt Nam đạt tiêu chuẩn tối thiểu về hạ tầng giao dịch không đồng nghĩa dòng tiền sẽ lập tức chảy vào thị trường. Các quỹ có nguyên tắc phân bổ vốn và tốc độ giải ngân khác nhau; dòng vốn chủ động thường có tính chọn lọc dựa trên triển vọng ngành và nền tảng doanh nghiệp.

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Trong khi đó, các chuyên gia SGI Capital cho rằng sự suy giảm thanh khoản còn liên quan đến diễn biến của chu kỳ tín dụng và mặt bằng lãi suất. Theo nhóm chuyên gia này, lãi suất cao có thể làm giảm dòng tiền vào các kênh tài sản rủi ro.

Bước sang tuần cuối tháng Chín và đầu tháng Mười, thị trường sẽ đón nhận thêm các thông tin kinh tế trong nước, trong đó có số liệu GDP, CPI, hoạt động xuất nhập khẩu và PMI. Đây sẽ là những dữ liệu quan trọng để thị trường đánh giá sức khỏe nền kinh tế và hình thành kỳ vọng đối với kết quả kinh doanh quý 3 của doanh nghiệp niêm yết.

Mùa báo cáo kết quả kinh doanh quý 3 cũng được kỳ vọng tạo sự phân hóa dòng tiền. Theo Công ty cổ phần Chứng khoán MB (MBS), lợi nhuận trước thuế quý 3 của các ngân hàng trong phạm vi theo dõi có thể tăng khoảng 19,1% so với cùng kỳ.

Với nhóm ngân hàng quốc doanh, lợi nhuận trước thuế của Vietcombank và VietinBank được dự báo tăng khoảng 30%, trong khi BIDV được dự báo tăng khoảng 21%.

Ở góc độ kỹ thuật, CSI cho rằng VN-Index có thể kiểm định vùng hỗ trợ quanh 1.740 điểm và thị trường cần thêm tín hiệu từ dòng tiền.

Công ty cổ phần Chứng khoán ASEANSC dự báo VN-Index có thể tiếp tục rung lắc trong vùng 1.760-1.800 điểm trong tuần 28/9-2/10; nếu chỉ số thủng vùng 1.750-1.760 điểm, nhịp điều chỉnh có thể mở rộng về quanh 1.730 điểm.

VN-Index giảm, thanh khoản suy yếu

Những nhận định trên diễn ra trong bối cảnh thị trường vừa trải qua tuần giao dịch đầu tiên sau nâng hạng với nhiều rung lắc.

Từ 21-25/9, VN-Index giảm 30,55 điểm, tương đương 1,68%, xuống 1.785,11 điểm. Chỉ số có 3 phiên giảm và 2 phiên phục hồi; trong đó, phiên cuối tuần tăng 10,02 điểm nhưng chưa đủ bù đắp mức giảm của các phiên trước.

Trên sàn Hà Nội, HNX-Index giảm 1,12%, xuống 272,21 điểm; UPCOM-Index kết tuần tại 125,21 điểm.

Thanh khoản là một trong những điểm đáng chú ý. Khối lượng khớp lệnh bình quân giảm khoảng 20% so với tuần trước và thấp hơn 13,6% so với bình quân 20 tuần. Trên HOSE, giá trị giao dịch bình quân đạt khoảng 16.000 tỷ đồng/phiên.

Riêng phiên 25/9, khối lượng khớp lệnh trên HOSE đạt hơn 624,2 triệu đơn vị, tương ứng giá trị giao dịch 15.278 tỷ đồng, giảm khoảng 6% so với phiên trước và thấp hơn đáng kể so với mức bình quân 20 phiên.

Độ rộng thị trường cũng chưa cho thấy sự đồng thuận. Trong phiên cuối tuần trên HOSE có 179 mã giảm giá, 140 mã tăng và 49 mã đứng giá tham chiếu. Tính chung cả tuần, 23/35 nhóm ngành đóng cửa trong sắc đỏ.

Động lực chính giúp VN-Index hồi phục trong phiên 25/9 đến từ nhóm cổ phiếu bất động sản vốn hóa lớn, đặc biệt là các mã thuộc Vingroup. VHM tăng 5,66%, đóng góp 6,33 điểm cho VN-Index; VIC cũng đóng góp đáng kể vào đà tăng của chỉ số. VRE và VPL cùng tăng.

Ở chiều ngược lại, một số cổ phiếu bất động sản tầm trung chịu áp lực chốt lời, trong đó NVL giảm 2,87%, DIG giảm 2,03% và PDR giảm 1,74%.

Nhóm ngân hàng diễn biến phân hóa. VPB tăng 4,07% và dẫn đầu thanh khoản trên HOSE với hơn 46,8 triệu đơn vị được khớp lệnh. TCB, MBB, HDB và EIB tăng nhẹ, trong khi VCB, BID, TPB và MSB giảm.

Tại các nhóm ngành khác, dòng tiền tập trung cục bộ ở nhóm vận tải-công nghiệp với PVT, VSC, HAH, GEE và nhóm dầu khí hạ nguồn với BSR tăng 1,33%. Trong khi đó, SSI, VND, VIX, HCM cùng các cổ phiếu lớn như GAS, FPT, HPG, VNM chịu áp lực điều chỉnh.

Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài cũng đảo chiều so với tuần trước. Trong tuần 14-18/9, khối ngoại mua ròng 107,5 triệu cổ phiếu, tương ứng 2.638 tỷ đồng. Sang tuần 21-25/9, khối này bán ròng 87,8 triệu đơn vị, với giá trị khoảng 2.768 tỷ đồng trên kênh khớp lệnh.

Khách hàng giao dịch tại Hội sở chính Công ty Chứng khoán Bảo Việt. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)

Áp lực bán tập trung ở nhóm vốn hóa lớn. VHM bị bán ròng 784,8 tỷ đồng, VPB bị bán ròng 16,2 triệu cổ phiếu, tương ứng 463,9 tỷ đồng. TCB, HPG, ACB và một số cổ phiếu ngân hàng khác cũng nằm trong nhóm bị bán mạnh.

Riêng phiên 25/9, khối ngoại bán ròng gần 254 tỷ đồng trên HOSE. TCB bị bán ròng mạnh nhất với 115,08 tỷ đồng, tiếp đến là MSB, HPG, VIC và CTG.

Nhìn chung, diễn biến tuần đầu sau nâng hạng cho thấy dòng tiền chưa có sự bùng nổ như kỳ vọng, trong khi VN-Index vẫn cần thêm thời gian để tìm điểm cân bằng. Các yếu tố kinh tế vĩ mô và kết quả kinh doanh quý 3 sẽ là những thông tin được thị trường theo dõi trong giai đoạn tới.

Trong khi chứng khoán Việt Nam trải qua tuần giao dịch đầu tiên sau nâng hạng với nhiều rung lắc và dòng tiền còn thận trọng, các thị trường chứng khoán quốc tế nhìn chung ghi nhận diễn biến tích cực hơn, trong đó nhóm cổ phiếu công nghệ và trí tuệ nhân tạo tiếp tục đóng vai trò nâng đỡ chứng khoán Mỹ.

Chỉ số Nasdaq Composite tăng 2% trong tuần qua

Chứng khoán Mỹ chốt tuần tăng điểm nhờ nhóm cổ phiếu công nghệ và AI, trong khi lợi suất trái phiếu và giá dầu tăng tiếp tục gây sức ép lên tâm lý nhà đầu tư.

Các chỉ số chứng khoán Mỹ chốt phiên 25/9 tăng điểm, khép lại một tuần đầy biến động, khi các cổ phiếu công nghệ tạo lực đẩy cho thị trường, trong bối cảnh có những lo ngại về xung đột tại Trung Đông cùng sự gia tăng lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ.

Tính chung cả tuần, chỉ số S&P 500 tăng 1,2%, còn chỉ số Nasdaq Composite tăng 2%.

Chỉ số Nasdaq Composite tăng 0,48% lên 27.068,72 điểm trong phiên cuối tuần, chỉ số Dow Jones tăng 0,93% lên 51.828,62 điểm, còn chỉ số S&P 500 tăng 0,51%, lên 7.743,41 điểm.

Động lực thị trường trong phiên này đến từ Microsoft và các cổ phiếu công nghệ liên quan đến AI, trong khi giá dầu cao và sự gia tăng gần đây của lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ khiến nhà đầu tư lo ngại.

Trong tuần qua, chỉ số Nasdaq Composite lập kỷ lục phiên thứ hai liên tiếp (21-22/9). Chốt phiên 21/9, chỉ số này tăng 2,26%, lên 27.122,09 điểm, nhờ đà tăng giá cổ phiếu của nhà sản xuất linh kiện bán dẫn AMD và nhiều cổ phiếu công nghệ.

Trong phiên sau đó, chỉ số Nasdaq Composite tăng 0,45% lên 27.244,28 điểm, nhờ lực đẩy từ nhà sản xuất chip Micron Technology và cũng như các cổ phiếu liên quan đến AI./.

Các thị trường chứng khoán châu Á diễn biến trái chiều Khép phiên giao dịch, chỉ số Nikkei 225 tại Tokyo tăng 1,3% lên 66.364,20 điểm. Trong khi đó, tại Hong Kong (Trung Quốc), chỉ số Hang Seng giảm 1,03% xuống 24.507,16 điểm.