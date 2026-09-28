Chứng khoán châu Á diễn biến trái chiều sau khi đàm phán Mỹ-Iran bế tắc

Sáng phiên 28/9, thị trường chứng khoán châu Á mở cửa với tâm lý thận trọng bao trùm trong bối cảnh giá dầu bật tăng trở lại sau khi đàm phán Mỹ- Iran rơi vào bế tắc.

Dòng tiền đầu tư cho thấy sự phân hóa rõ rệt khi chứng khoán Tokyo khởi sắc nhờ lực mua cổ tức, trong khi thị trường Seoul lại chìm trong sắc đỏ do áp lực bán tháo tại nhóm cổ phiếu công nghệ.

Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 ghi nhận mức tăng 0,8% (533,40 điểm) trong những phút giao dịch đầu tiên, đạt 66.897,60 điểm. Chỉ số Topix mở rộng cũng nhích thêm 0,42% (17,50 điểm) lên mức 4.146,09 điểm.

Lực đẩy của thị trường Tokyo chủ yếu đến từ làn sóng mua vào của giới đầu tư nhằm chốt quyền nhận cổ tức, kết hợp với đà tăng của nhóm cổ phiếu thiết bị chính xác, thủy tinh và đồ điện gia dụng.

Trái ngược với đà tăng tại Nhật Bản, thị trường Hàn Quốc mở cửa kém khả quan ngay sau kỳ nghỉ lễ Chuseok kéo dài. Chỉ số KOSPI để mất 0,47% (40,16 điểm), lùi về mốc 7.040,76 điểm.

Các "ông lớn" công nghệ dẫn đầu đà giảm, điển hình như Samsung Electronics mất 1,14%, tập đoàn chip SK Hynix sụt 2,63% và công ty mẹ SK Square giảm 3,36%.

Chỉ số MSCI khu vực châu Á-Thái Bình Dương (không tính Nhật Bản) cũng giảm nhẹ 0,2%.

Tâm lý e ngại rủi ro trên thị trường cổ phiếu xuất phát từ những diễn biến địa chính trị mới nhất vào cuối tuần qua. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bác bỏ đề xuất của Iran về việc mở cửa lại eo biển Hormuz, đồng thời cho rằng Iran đang cố gắng đạt thỏa thuận.

Động thái này lập tức thổi bùng lo ngại về nguồn cung, đẩy giá dầu thô tăng mạnh. Theo giới chuyên gia, giá năng lượng neo cao đang làm gia tăng rủi ro lạm phát kéo dài, qua đó đè nặng lên các chính sách tiền tệ toàn cầu.

Áp lực lạm phát đã lập tức phản ánh lên thị trường nợ. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 30 năm tiếp tục tăng lên mức 5,5185%, tiệm cận mức cao nhất kể từ năm 2004 và đã cộng thêm 27 điểm cơ bản chỉ trong tháng này.

Lợi suất kỳ hạn 2 năm thậm chí vọt lên 55 điểm cơ bản do giới đầu tư đặt cược vào khả năng thắt chặt tiền tệ. Hiện tại, thị trường đánh giá có 66% khả năng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 10 tới.

Trên thị trường ngoại hối, đà tăng của lợi suất giúp chỉ số đồng USD neo vững ở vùng đỉnh hai tháng là 101,39. Sáng 28/9, đồng bạc xanh giao dịch quanh mức 157,43-157,53 yen/USD, nhích nhẹ trở lại sau khi Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Satsuki Katayama tiết lộ Tổng thống Mỹ từng bày tỏ lo ngại về sự suy yếu của đồng yen vào cuối tuần trước.

Tại Việt Nam, sáng 28/9, chỉ số VN-Index tăng 0,51 điểm (0,03%) lên 1.785,52 điểm, còn chỉ số HNX-Index tăng 0,79 điểm (0,29%) lên 272,90 điểm./.

Các thị trường chứng khoán châu Á diễn biến trái chiều Khép phiên giao dịch, chỉ số Nikkei 225 tại Tokyo tăng 1,3% lên 66.364,20 điểm. Trong khi đó, tại Hong Kong (Trung Quốc), chỉ số Hang Seng giảm 1,03% xuống 24.507,16 điểm.

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