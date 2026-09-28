Nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phiếu Mỹ kỷ lục 426 tỷ USD trong quý 2

Các nhà đầu tư nước ngoài đã mua kỷ lục 426 tỷ USD cổ phiếu và cổ phần các quỹ đầu tư tại Mỹ trong quý 2/2026, trong bối cảnh thị trường chứng khoán Mỹ tăng mạnh và dòng vốn quốc tế tiếp tục hướng vào các tài sản của nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Theo dữ liệu của Cục Phân tích Kinh tế Mỹ (BEA), lượng mua trong quý 2 tăng khoảng 62% so với cùng kỳ năm 2025, đồng thời vượt xa mức kỷ lục trước đó là 299 tỷ USD được ghi nhận trong năm 2022.

Trong quý 2/2025, các nhà đầu tư nước ngoài mua khoảng 263 tỷ USD cổ phiếu và cổ phần quỹ đầu tư của Mỹ; con số này đạt 274 tỷ USD trong quý 4/2025.

Tính trong 12 tháng kết thúc vào tháng 7/2026, lượng mua ròng cổ phiếu và cổ phần quỹ đầu tư Mỹ của các nhà đầu tư nước ngoài đạt khoảng 942 tỷ USD, mức cao nhất trong bất kỳ giai đoạn 12 tháng nào kể từ khi Bộ Tài chính Mỹ bắt đầu công bố chuỗi dữ liệu tương ứng vào năm 1985.

Dữ liệu theo tháng của Bộ Tài chính cho thấy dòng vốn vào cổ phiếu Mỹ tăng đáng kể trong quý 2. Nhà đầu tư nước ngoài mua khoảng 110 tỷ USD trong tháng Tư, tăng lên 182 tỷ USD trong tháng Sáu.

Nhà đầu tư nước ngoài vẫn duy trì vị thế mua ròng trong tháng thứ 6 liên tiếp và đây là mức mua ròng theo quý cao nhất được ghi nhận trong chuỗi số liệu.

Dòng vốn này diễn ra trong bối cảnh chỉ số S&P 500 tăng khoảng 20% trong 12 tháng tính đến tháng 7/2026, với nhóm cổ phiếu công nghệ nằm trong số những lĩnh vực có mức tăng đáng kể.

Theo dữ liệu BEA được Axios dẫn lại, cổ phiếu chiếm hơn 40% trong tổng số gần 1.000 tỷ USD vốn ngoại quốc chảy vào các tài sản của Mỹ trong quý 2, đưa tổng dòng vốn vào tài sản Mỹ lên mức cao nhất kể từ quý 1/2020.

Trái ngược với xu hướng trên, nhu cầu của nhà đầu tư ngoại quốc đối với chứng khoán nợ của Mỹ có dấu hiệu suy giảm. Trong quý 2, nhà đầu tư ngoại quốc mua ròng khoảng 188 tỷ USD chứng khoán nợ Mỹ, giảm đáng kể so với mức 314 tỷ USD trong quý 1.

Brad Setser, chuyên viên cao cấp tại Hội đồng Quan hệ Đối ngoại (CFR), nói với Financial Times rằng nhu cầu của nhà đầu tư ngoại quốc đối với trái phiếu Kho bạc Mỹ đã suy yếu.

Xu hướng này có thể làm gia tăng áp lực đối với chi phí huy động vốn của chính phủ Mỹ nếu nhu cầu quốc tế đối với trái phiếu Kho bạc tiếp tục giảm.

Các chuyên gia cho rằng sự chuyển dịch tương đối mạnh của dòng vốn quốc tế sang cổ phiếu phản ánh sự quan tâm của nhà đầu tư ngoại quốc đối với các doanh nghiệp công nghệ Mỹ, đặc biệt là những công ty được hưởng lợi từ sự phát triển nhanh của trí tuệ nhân tạo (AI).

Diễn biến của thị trường cổ phiếu, cùng với các yếu tố liên quan đến chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), cũng tác động đến giá trị đồng USD và quyết định phân bổ tài sản của nhà đầu tư quốc tế.

Sự gia tăng mạnh của dòng vốn ngoại quốc vào cổ phiếu Mỹ cho thấy sức hấp dẫn của thị trường tài chính Mỹ vẫn ở mức cao, dù cơ cấu dòng vốn đang có dấu hiệu thay đổi, với tỷ trọng dành cho cổ phiếu tăng lên trong khi nhu cầu đối với một số loại chứng khoán nợ giảm./.

Chứng khoán Mỹ tăng điểm mạnh nhờ đà tăng của nhóm cổ phiếu công nghệ Kết thúc phiên 21/9, chỉ số S&P 500 tăng 1,49%, lên 7.764,70 điểm. Nasdaq tăng 2,26%, lên 27.122,09 điểm, trong khi chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 0,71%, lên 52.048,83 điểm.