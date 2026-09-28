Từ quỹ đất đến hệ sinh thái vận hành, Tây Ninh đón dòng vốn FDI thế hệ mới

Thị trường bất động sản công nghiệp miền Nam đang bước vào giai đoạn cạnh tranh mới khi yêu cầu của các nhà sản xuất ngày càng vượt ra ngoài câu chuyện quỹ đất và vị trí.

Trong bối cảnh đó, Tây Ninh, nhất là ở khu vực Long An (trước đây) đang từng bước khẳng định vai trò của mình trong bản đồ công nghiệp phía Nam với nền tảng công nghiệp có nhiều loại hình sản phẩm, từ đất khu công nghiệp đến nhà xưởng và kho xây sẵn.

Từ hạ tầng hoàn thiện...

Trong bối cảnh dòng vốn FDI tiếp tục hướng vào các ngành sản xuất có giá trị gia tăng cao, khả năng cung cấp một môi trường vận hành phù hợp, từ hạ tầng, thông số kỹ thuật, tính bền vững đến tốc độ triển khai và khả năng mở rộng đang trở thành những yếu tố ngày càng quan trọng trong quyết định lựa chọn địa điểm.

Sự thay đổi này tạo ra dư địa cho các thị trường ngoài những trung tâm công nghiệp truyền thống, nơi có thể cung cấp nhiều loại hình sản phẩm và đáp ứng linh hoạt hơn với yêu cầu của từng nhóm doanh nghiệp.

Theo dữ liệu Savills Việt Nam, khu vực này hiện có khoảng 4.000 ha đất khu công nghiệp, trong đó khoảng 3.000 ha đã được cho thuê, tương đương tỷ lệ lấp đầy khoảng 82%. Thị trường cũng có khoảng 3,2 triệu m2 diện tích nhà xưởng và kho xây sẵn (RBF/RBW), với tỷ lệ lấp đầy khoảng 80%.

Nguồn cung đa dạng cho phép doanh nghiệp cân nhắc các phương án triển khai khác nhau tùy theo quy mô và thời gian đưa dự án vào vận hành. Với các doanh nghiệp cần chủ động phát triển cơ sở sản xuất, quỹ đất khu công nghiệp mang lại dư địa thiết kế và mở rộng. Trong khi đó, nhà xưởng và kho xây sẵn có thể rút ngắn thời gian gia nhập thị trường đối với những doanh nghiệp ưu tiên tốc độ.

Đường cao tốc Bến Lức-Long Thành. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Sự đa dạng về sản phẩm cũng đang được thể hiện qua các mô hình phát triển mới tại Bến Lức, Cần Giuộc và Đức Hòa. Khu công nghiệp Sinh thái Prodezi tại Bến Lức, quy mô khoảng 400 ha, được phát triển theo định hướng tích hợp hạ tầng xanh và năng lượng tái tạo, hướng đến các ngành như điện tử, thiết bị y tế, dược phẩm, logistics và trung tâm dữ liệu.

Ở phân khúc nhà xưởng xây sẵn, Khu công nghiệp Phú An Thạnh tại Bến Lức, quy mô 13,4 ha, cung cấp các giải pháp nhà xưởng xây sẵn (RBF) và nhà xưởng hỗn hợp (RBH), đáp ứng nhu cầu triển khai nhanh của doanh nghiệp.

Ông John Campbell, Trưởng bộ phận Dịch vụ Bất động sản Công nghiệp, Savills Việt Nam nhận định: Hạ tầng có thể đưa một địa điểm vào danh sách rút gọn của nhà đầu tư, nhưng bản thân sản phẩm công nghiệp vẫn cần phải hoạt động hiệu quả.

Nguồn điện, tính bền vững, thông số kỹ thuật nhà xưởng, lao động, cấp phép và khả năng mở rộng ngày càng được đặt ngang hàng với khả năng kết nối trong quyết định lựa chọn địa điểm.

Công nhân thực hiện các công đoạn sản xuất trong dây chuyền công nghiệp, thể hiện năng lực sản xuất ngày càng được nâng cao của doanh nghiệp Tây Ninh. (Ảnh: Bùi Giang/TTXVN)

Đối với các ngành như điện tử, công nghệ cao, thiết bị y tế và sản xuất chính xác, những yêu cầu này đặc biệt quan trọng. Các doanh nghiệp không chỉ cần một vị trí có thể tiếp cận thị trường mà còn cần cơ sở có thể đáp ứng tiêu chuẩn vận hành, đưa vào hoạt động trong thời gian phù hợp và thích ứng với kế hoạch mở rộng trong tương lai.

Đối với các doanh nghiệp đang tìm kiếm địa điểm tại miền Nam, khả năng kết nối với các trung tâm sản xuất, nguồn lao động và hạ tầng logistics vẫn là yếu tố nền tảng. Tuy nhiên, kết nối ngày càng được nhìn nhận như một phần của tổng thể lớn hơn, trong đó chất lượng sản phẩm và khả năng vận hành quyết định mức độ phù hợp của từng địa điểm.

Theo ông John Campbell, khi các doanh nghiệp mở rộng chuỗi cung ứng, họ không chỉ tìm kiếm một vị trí có thể kết nối tốt mà còn cần một sản phẩm phù hợp với yêu cầu vận hành của mình. Thị trường công nghiệp đang chuyển từ cạnh tranh dựa trên quỹ đất sang cạnh tranh dựa trên khả năng cung cấp một giải pháp vận hành hoàn chỉnh.

Dưới góc độ hạ tầng giao thông, việc cao tốc Bến Lức-Long Thành dài 58 km bước vào giai đoạn hoàn thiện cuối cùng, dự kiến đưa vào vận hành toàn tuyến trong tháng 9/2026 mở ra thêm một kết nối quan trọng cho mạng lưới giao thông và logistics phía Nam.

Biển chỉ dẫn, biển cảnh báo đã được lắp đặt trên toàn tuyến cao tốc. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Khi hoàn thành, tuyến cao tốc sẽ kết nối trực tiếp cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương với Quốc lộ 51, tạo thêm một hành lang Đông-Tây qua phía Nam Thành phố Hồ Chí Minh. Tuyến đường được kỳ vọng hỗ trợ kết nối các trung tâm sản xuất tại Tây Ninh ( khu vực Long An trước đây), Thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai với hệ thống cảng biển và các hạ tầng logistics quy mô lớn tại khu vực Bà Rịa-Vũng Tàu.

Nhận định về vai trò của tuyến cao tốc đối với Tây Ninh, ông John Campbell, cho biết: Tầm quan trọng của Bến Lức-Long Thành với tỉnh Tây Ninh không đơn thuần là việc mở thêm một tuyến cao tốc. Nó tạo ra một kết nối Đông-Tây mạnh mẽ hơn nhiều trên khắp miền Nam Việt Nam và đưa các khu công nghiệp phía Tây Thành phố Hồ Chí Minh đến gần hơn với các hạ tầng quy mô lớn đang được phát triển ở phía Đông.

... đến chọn của dòng vốn FDI chất lượng cao

Việc các tập đoàn quốc tế liên tục lựa chọn Tây Ninh để mở rộng sản xuất cho thấy sức hấp dẫn ngày càng tăng của địa phương đối với dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) thế hệ mới.

Dự án nhà máy Suntory PepsiCo Tây Ninh với tổng vốn đầu tư hơn 300 triệu USD là một trong những dự án tiêu biểu, phản ánh xu hướng đầu tư chú trọng công nghệ, tự động hóa, phát triển bền vững và xây dựng năng lực sản xuất dài hạn tại Việt Nam.

Nhà máy Suntory PepsiCo Tây Ninh được xây dựng trên diện tích gần 20 ha tại Khu công nghiệp Hựu Thạnh (xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh). Đây là nhà máy có quy mô lớn nhất và hiện đại nhất của Suntory PepsiCo tại Việt Nam; đồng thời, là một trong những cơ sở sản xuất quan trọng trong mạng lưới của doanh nghiệp tại khu vực châu Á.

Theo ông Eugene Willemsen, Phó Chủ tịch điều hành, Tổng Giám đốc ngành hàng nước giải khát Quốc tế của PepsiCo, khoản đầu tư tại Tây Ninh thể hiện niềm tin dài hạn của doanh nghiệp vào triển vọng tăng trưởng của Việt Nam; đồng thời, giúp nâng cao tính linh hoạt của chuỗi cung ứng và mở rộng khả năng cung ứng cho khu vực châu Á.

Ông Eugene Willemsen cho rằng, công nghệ tiên tiến, chuyển đổi số và phát triển bền vững là những tiêu chí quan trọng trong xu hướng thu hút FDI chất lượng cao hiện nay. Nhà máy Suntory PepsiCo Tây Ninh được xây dựng theo hướng sản xuất thông minh, tích hợp các giải pháp tự động hóa, sử dụng năng lượng tái tạo, tối ưu nguồn nước, giảm phát thải và hướng tới mô hình sản xuất tuần hoàn.

Hoạt động sản xuất tại các doanh nghiệp FDI trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. (Ảnh: Bùi Giang/TTXVN)

Dự án không chỉ mở rộng năng lực sản xuất mà còn được kỳ vọng góp phần hình thành hệ sinh thái doanh nghiệp vệ tinh trong các lĩnh vực nguyên vật liệu, bao bì, dịch vụ kỹ thuật, tạo thêm việc làm và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực địa phương.

Đánh giá cao tiềm năng phát triển Tây Ninh nhờ hệ thống hạ tầng giao thông, điện, nước và internet tốc độ cao tương đối đồng bộ, đáp ứng yêu cầu sản xuất liên tục, ông Bùi Đức Thọ, Phó Tổng Giám đốc Airspeed Manufacturing Vietnam cho biết, Airspeed hoạt động trong lĩnh vực sản xuất linh kiện điện tử và cơ khí chế tạo, hiện có hai nhà máy tại Tây Ninh với gần 900 lao động. Hiện chúng tôi đang triển khai xây dựng nhà máy thứ ba tại đây, dự kiến tạo thêm khoảng 1.000 việc làm mới cho lao động địa phương.

Không chỉ có lợi thế từ hệ thống khu công nghiệp, sau hợp nhất, Tây Ninh đang sở hữu không gian phát triển rộng hơn, quy mô dân số, thị trường và nguồn lực lớn hơn, trở thành một trong những địa phương có vị trí chiến lược trong liên kết vùng phía Nam và Campuchia, thông qua hệ thống cửa khẩu quốc tế, mạng lưới giao thông đường bộ, đường thủy và các hành lang kinh tế liên vùng.

Những dự án hạ tầng chiến lược như đường Vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh, cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Mộc Bài, trục động lực Đức Hòa, ĐT.827E, hệ thống kết nối khu công nghiệp, trung tâm logistics, cảng thủy nội địa và hạ tầng khu kinh tế cửa khẩu được kỳ vọng tạo dư địa lớn để Tây Ninh giảm chi phí logistics, nâng cao năng lực kết nối sản xuất và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng quốc tế.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh Lê Văn Hẳn khẳng định, tỉnh tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, đẩy nhanh cải cách thủ tục hành chính, phát triển đồng bộ hạ tầng giao thông, khu công nghiệp và logistics, tạo điều kiện để doanh nghiệp yên tâm đầu tư lâu dài, mở rộng sản xuất và đồng hành cùng sự phát triển của địa phương.

Trong giai đoạn 2026-2030, Tây Ninh xác định chuyển mạnh từ thu hút đầu tư theo số lượng sang lựa chọn các dự án có chất lượng, giá trị gia tăng cao, sử dụng công nghệ hiện đại, công nghệ sạch, tiết kiệm năng lượng, có khả năng tham gia chuỗi giá trị toàn cầu và tạo sức lan tỏa cho nền kinh tế địa phương. Trong đó, Tây Ninh đã xây dựng danh mục 187 dự án ưu tiên thu hút đầu tư thuộc 8 lĩnh vực, tập trung vào hạ tầng công nghiệp, giao thông-logistics, khu đô thị, năng lượng, công nghiệp hỗ trợ, nông nghiệp công nghệ cao, thương mại-dịch vụ và các lĩnh vực tạo động lực tăng trưởng mới.

Có thể nói, sự kết hợp giữa quỹ đất, sản phẩm xây sẵn, tiêu chuẩn vận hành và khả năng kết nối sẽ ngày càng định hình sức cạnh tranh của các thị trường công nghiệp phía Nam.

Trong bối cảnh đó, với nền tảng nguồn cung đa dạng và dư địa phát triển lớn, Tây Ninh có cơ sở để tiếp tục thu hút các nhóm doanh nghiệp có nhu cầu khác nhau, từ sản xuất đến logistics và các ngành công nghệ cao, qua đó từng bước khẳng định vị trí ngày càng quan trọng trong bản đồ phát triển công nghiệp khu vực phía Nam thời gian tới./.

Dòng vốn FDI thúc đẩy tăng trưởng của bất động sản công nghiệp Vốn FDI thực hiện 8 tháng năm 2026 ước đạt 17,25 tỷ USD, tăng 12% so với cùng kỳ, mức cao nhất 8 tháng trong 5 năm qua, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo giữ vai trò chủ đạo với 14,24 tỷ USD.

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