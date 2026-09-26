Nâng hạng thị trường, bất động sản thêm lựa chọn vốn dài hạn

Việt Nam được FTSE Russell nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp từ ngày 21/9, mở rộng khả năng tiếp cận của nhà đầu tư quốc tế với thị trường vốn.

Với bất động sản, tác động đáng chú ý không nằm ở một dòng tiền trực tiếp chảy vào dự án, mà ở khả năng thị trường vốn phát triển hơn sẽ tạo thêm lựa chọn về huy động vốn, cấu trúc đầu tư và thoái vốn.

Tác động nằm ở hệ sinh thái vốn

Việc Việt Nam được đưa vào các chỉ số thị trường mới nổi của FTSE Russell được dự báo có thể thu hút tới 6 tỷ USD vào thị trường chứng khoán. Tuy nhiên, đây là dòng vốn tiềm năng liên quan đến thị trường cổ phiếu, không phải dự báo về vốn đầu tư trực tiếp vào bất động sản.

Từ ngày 21/9/2026, Việt Nam chính thức được FTSE Russell tái phân loại từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp. Cổ phiếu Việt Nam sẽ được đưa vào FTSE Global Equity Index Series và các chỉ số liên quan theo từng giai đoạn đến năm 2027.

Mối liên hệ giữa việc nâng hạng thị trường và bất động sản mang tính gián tiếp. Nhà đầu tư quốc tế có thể phân bổ vốn vào cổ phiếu của các doanh nghiệp bất động sản niêm yết, nhưng điều đó không đồng nghĩa nguồn tiền lập tức được chuyển thành vốn phát triển dự án.

Dòng vốn vào cổ phiếu trước hết làm thay đổi khả năng tiếp cận vốn của doanh nghiệp và tính thanh khoản của khoản đầu tư. Để trở thành nguồn lực cho hoạt động kinh doanh bất động sản, doanh nghiệp vẫn cần có năng lực hấp thụ vốn, dự án phù hợp, cấu trúc tài chính đáp ứng yêu cầu của nhà đầu tư và khả năng tạo dòng tiền.

Do đó, tác động của việc nâng hạng cần được nhìn trong bối cảnh rộng hơn của sự phát triển thị trường vốn. Với doanh nghiệp bất động sản, một thị trường vốn có khả năng tiếp cận rộng hơn có thể bổ sung lựa chọn huy động vốn chủ sở hữu và các giao dịch liên quan đến cổ phần.

Còn với nhà đầu tư tổ chức, thị trường vốn thanh khoản hơn cũng có thể mở thêm phương án tham gia thông qua doanh nghiệp, thay vì chỉ đầu tư trực tiếp vào từng tài sản hoặc dự án.

Các chuyên gia của Công ty Savills Việt Nam cho rằng, điểm cần phân biệt là thanh khoản của thị trường vốn không đồng nghĩa với thanh khoản của tài sản bất động sản.

Một cổ phiếu có thể được giao dịch trên thị trường trong thời gian tương đối ngắn, trong khi việc chuyển nhượng một bất động sản vẫn phụ thuộc vào vị trí, chất lượng, pháp lý, dòng tiền, nhu cầu và mức giá thị trường. Vì vậy, việc thị trường chứng khoán được cải thiện về thanh khoản không tự động khiến bất động sản trở nên dễ mua bán hơn.

Theo Giám đốc Quốc gia của Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) tại Việt Nam Thomas Jacobs cho rằng, việc nâng hạng giúp thị trường vốn Việt Nam tiếp cận một nhóm nhà đầu tư toàn cầu rộng và đa dạng hơn, qua đó tăng thanh khoản và tạo điều kiện để doanh nghiệp trong nước tiếp cận nguồn vốn dài hạn phục vụ tăng trưởng

Ở góc độ này, nâng hạng có thể được xem là bước mở rộng hệ sinh thái vốn cho bất động sản, thay vì một cơ chế đưa vốn trực tiếp từ thị trường chứng khoán vào dự án.

Dòng vốn trở lại nhưng cơ hội ngày càng chọn lọc

Việc nâng hạng diễn ra trong bối cảnh thị trường bất động sản châu Á - Thái Bình Dương đang phục hồi. Theo Savills Global Capital Markets quý II/2026, tổng giá trị đầu tư bất động sản tại khu vực đạt khoảng 46 tỷ USD; riêng trong quý II tăng 18% so với cùng kỳ.

Dòng vốn xuyên biên giới tiếp tục là một động lực quan trọng, bên cạnh các giao dịch mua lại phần vốn của đối tác, bán cổ phần thiểu số và tái vốn hóa. Tuy nhiên, mức độ phục hồi giữa các thị trường không đồng đều.

Ở quy mô toàn cầu, Savills nhận định, cơ hội đầu tư ngày càng mang tính chọn lọc, tập trung vào những yếu tố nền tảng và các phân khúc có động lực tăng trưởng thu nhập rõ ràng.

Điều này có nghĩa sự phục hồi của dòng vốn khu vực không đồng nghĩa vốn sẽ tự động dịch chuyển vào Việt Nam. Khả năng chuyển sự quan tâm của nhà đầu tư thành giao dịch thực tế vẫn phụ thuộc vào chất lượng từng cơ hội và khả năng đáp ứng yêu cầu của nguồn vốn.

Với nhà đầu tư tổ chức, triển vọng tăng trưởng chỉ là một phần trong quá trình đánh giá. Cấu trúc đầu tư và phương án thoái vốn cũng cần được tính đến ngay từ đầu, đặc biệt khi có nhiều hình thức tiếp cận thị trường, từ đầu tư trực tiếp vào tài sản đến đầu tư thông qua doanh nghiệp.

Ông Matthew Powell - Giám đốc Savills Hà Nội cho rằng, khi đánh giá một cơ hội đầu tư, các nhà đầu tư tổ chức không chỉ xem xét tiềm năng tăng trưởng mà còn cân nhắc cách thức triển khai và thoái vốn.

"Một thị trường vốn phát triển hơn có thể mở thêm lựa chọn đối với các khoản đầu tư thông qua doanh nghiệp bất động sản. Tuy nhiên, với đầu tư trực tiếp vào tài sản, tính thanh khoản vẫn gắn với chất lượng của chính tài sản và nhu cầu thị trường," ông Matthew Powell phân tích.

Theo đó, điều quan trọng là phân biệt giữa thanh khoản trên thị trường vốn và tính thanh khoản của bất động sản.

Từ khả năng tiếp cận vốn đến thực hiện giao dịch

Với các doanh nghiệp bất động sản niêm yết, việc thị trường vốn được mở rộng có thể làm thay đổi cách tiếp cận nhà đầu tư. Câu chuyện huy động vốn khi đó không chỉ xoay quanh khả năng vay hoặc phát hành, mà còn liên quan đến cấu trúc vốn, chất lượng tài sản và khả năng tạo giá trị cho cổ đông.

Một thị trường có độ mở và thanh khoản cao hơn cũng có thể giúp doanh nghiệp tiếp cận nhóm nhà đầu tư tổ chức rộng hơn. Ngược lại, nhà đầu tư sẽ có thêm lựa chọn tham gia vào thị trường bất động sản thông qua cổ phiếu doanh nghiệp mà không nhất thiết phải trực tiếp sở hữu một tài sản cụ thể.

Tuy nhiên, cơ chế này cũng đưa rủi ro lên cấp độ doanh nghiệp. Nhà đầu tư phải đồng thời đánh giá đòn bẩy tài chính, tiến độ dự án, dòng tiền, nghĩa vụ nợ và khả năng triển khai chiến lược kinh doanh.

Vì vậy, giá trị của việc nâng hạng đối với bất động sản có thể không nằm ở lượng vốn mới ngay lập tức, mà ở việc mở rộng các phương án huy động, cấu trúc và thoái vốn.

Các chuyên gia nhận định, trong dài hạn, khả năng kết nối sâu hơn với nguồn vốn quốc tế có thể tạo thêm dư địa cho các doanh nghiệp bất động sản có nền tảng tốt và cấu trúc tài chính phù hợp.

Tuy nhiên, việc nâng hạng chỉ mở rộng cánh cửa tiếp cận vốn; để biến cơ hội đó thành giao dịch thực tế, doanh nghiệp và tài sản vẫn phải đáp ứng các tiêu chuẩn của nguồn vốn.

Vì vậy, với bất động sản thì đây chính là câu chuyện về kiến trúc vốn, thay vì một cú hích thanh khoản. Hiệu quả cuối cùng sẽ phụ thuộc vào khả năng chuyển sự cải thiện trong tiếp cận vốn thành những cấu trúc đầu tư và giao dịch cụ thể./.

FTSE Russell đề xuất lộ trình hợp tác phát triển sản phẩm và quản trị rủi ro Việt Nam và FTSE Russell hợp tác nâng hạng thị trường, phát triển sản phẩm và quản trị rủi ro, mở ra giai đoạn mới cho thị trường chứng khoán.

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