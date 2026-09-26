Đồng USD chấm dứt chuỗi bốn phiên tăng giá liên tiếp

Đồng USD giảm giá trong phiên 25/9, chấm dứt chuỗi bốn phiên tăng giá liên tiếp trong bối cảnh gia tăng khả năng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất.

Chỉ số đồng USD, biểu thị giá trị đồng bạc xanh so với 5 đồng tiền khác, giảm 0,3% xuống 100,95, đánh dấu mức giảm theo tỷ lệ phần trăm trong ngày lớn nhất trong khoảng 3 tuần qua. Đồng euro tăng 0,15% lên 1,1396 USD/euro, nhưng giảm tuần thứ 3 liên tiếp, chuỗi giảm dài nhất kể từ đầu năm đến nay.

Giá dầu toàn cầu đã hạ nhiệt do triển vọng về một thỏa thuận đình chiến giữa Mỹ và Iran lấn át những lo ngại về nguồn cung sau các cuộc tấn công gia tăng của lực lượng Houthi nhằm vào Saudi Arabia. Tuy nhiên, giá dầu vẫn duy trì trên mức 100 USD/thùng, tiếp tục gây áp lực tăng lên lạm phát.

Việc các quan chức Fed nhấn mạnh lo ngại về lạm phát và ủng hộ việc tiếp tục tăng lãi suất sau khi tăng 25 điểm cơ bản vào tuần trước đã thúc đẩy kỳ vọng của thị trường về một lộ trình chính sách tiền tệ quyết liệt hơn, mở đường cho đợt tăng mạnh của lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ.

Theo công cụ FedWatch của công ty tài chính CME, thị trường hiện nhận định có khoảng 66% Fed sẽ tăng lãi suất tại cuộc họp tháng 10 tới, so với mức 58% của một tuần trước đó.

Trong khi đó, đồng yen tăng giá 1,06% lên mức 157,13, chấm dứt chuỗi giảm giá kéo dài 4 ngày và đạt mức tăng trong ngày mạnh nhất so với đồng USD kể từ ngày 7/9.

Đồng tiền này tăng giá sau khi Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Satsuki Katayama cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bày tỏ lo ngại về sự suy yếu của đồng yen tại cuộc gặp thượng đỉnh với Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi vào đầu tuần này.

Bộ Tài chính Nhật Bản cho biết ông Katayama và Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent đã có cuộc điện đàm vào ngày 25/9, trong đó tái khẳng định mối quan ngại về việc đồng yen bị định giá thấp và ý định tăng cường hợp tác giữa hai nước.

Tuy nhiên, đồng yen vẫn trên đà giảm giá tuần thứ hai liên tiếp, sau khi thị trường đánh giá rằng đợt tăng lãi suất lên mức cao nhất trong 31 năm của Ngân hàng trung ương Nhật Bản vào tuần trước cùng các định hướng chính sách mới nhất của cơ quan này vẫn chưa đủ mạnh mẽ theo hướng thắt chặt chính sách tiền tệ./.

Đồng USD ghi nhận tuần tăng giá mạnh nhất so với đồng yen Nhật Đà tăng của USD so với đồng yen chỉ chững lại sau khi tờ Nikkei đưa tin chính quyền Nhật Bản tiến hành "kiểm tra tỷ giá" trên thị trường, một bước đi sơ bộ thường thấy trước khi can thiệp trực tiếp.

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