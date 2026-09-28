Việt Nam dẫn đầu tăng trưởng ASEAN trong dài hạn

Biểu đồ dự báo tăng trưởng kinh tế thế giới dài hạn trong hàng chục năm tới do Bloomberg mới công bố cho thấy tăng trưởng toàn cầu đang chậm lại, các nền kinh tế phát triển đang bước vào kỷ nguyên tăng trưởng thấp hơn, các động lực thúc đẩy tăng trưởng ngày càng trở nên thực sự khan hiếm.

Trong đó, câu chuyện tăng trưởng của ASEAN đang ngày càng trở nên khác biệt so với các nền kinh tế phát triển. Nhà kinh tế trưởng toàn cầu Shan Saeed thuộc tập đoàn công nghệ bất động sản IQI Juwai tại Malaysia đã có cuộc trao đổi với phóng viên TTXVN về nhận định này.

Theo ông Shan Saeed, Indonesia là câu chuyện về sự bứt tốc. Tốc độ tăng trưởng của nước này, vốn dao động quanh mức 4% trong 10 năm qua, đang tăng lên mức xấp xỉ 5% trong 10 năm tới - đưa quốc gia này vượt lên trên đường tham chiếu 45 độ, ranh giới phân chia giữa các nền kinh tế đang gia tăng đà tăng trưởng và những nền kinh tế đang giảm tốc.

Việt Nam là câu chuyện về sự bền bỉ. Mức tăng trưởng dự báo của Việt Nam có sự điều chỉnh nhẹ so với tốc độ ấn tượng giai đoạn 2016-2025 nhưng vẫn duy trì trên mức 5% - con số đáng nể đối với hầu hết các nền kinh tế phát triển. Indonesia và Việt Nam thể hiện hai khía cạnh khác nhau của cơ hội rộng lớn tại ASEAN.

Đây chính là nền tảng thực tiễn cho nhóm Năm nền kinh tế xuất sắc trong ASEAN (“ASEAN’s Fabulous Five"), bao gồm Malaysia, Indonesia, Thái Lan, Philippines và Việt Nam - mô hình do ông Shan Saeed đưa ra dựa trên tiền đề Năm nền kinh tế này sẽ chi phối sâu sắc sự phát triển của ASEAN trong 10 năm tới, không chỉ dựa vào chu kỳ hàng hóa mà còn nhờ nguồn nhân lực dồi dào, năng lực sản xuất, tiêu dùng nội địa, cơ sở hạ tầng và các chuỗi cung ứng ngày càng tinh vi.

Chiến lược phát triển công nghiệp hạ nguồn đối với nickel và chính sách nội địa hóa công nghiệp của Indonesia tạo ra những động lực cụ thể giúp nước này bứt tốc. Trong khi đó, hệ sinh thái sản xuất và xuất khẩu điện tử của Việt Nam mang đến một động lực khác biệt giúp duy trì sự bền bỉ.

Hai quốc gia này không đi theo lộ trình giống nhau và đó chính là điểm mấu chốt. Một bên đang gia tăng đà tăng trưởng, trong khi bên kia đang duy trì tốc độ mở rộng cao một cách ấn tượng.

Biểu đồ dự báo của Bloomberg không có dữ liệu của Malaysia, Thái Lan và Philippines song luận điểm về nhóm Năm nền kinh tế xuất sắc không chỉ dựa vào một biểu đồ tăng trưởng duy nhất: xét về tổng thể, năm nền kinh tế này chiếm phần lớn dân số ASEAN, sở hữu những nguồn lực lớn nhất khu vực về nhân lực, năng lực sản xuất, sức tiêu dùng và các cơ hội đầu tư.

Trong khi tăng trưởng toàn cầu đang bị thu hẹp và các nền kinh tế phát triển đang bước vào kỷ nguyên tăng trưởng chậm hơn, ASEAN đang bước vào giai đoạn mà quy mô, cơ cấu dân số và chiều sâu công nghiệp ngày càng có thể chuyển hóa thành khả năng tích lũy vốn, thu hút đầu tư vào sản xuất và thúc đẩy dòng chảy thương mại.

Điều này không có nghĩa các nền kinh tế ASEAN đều sẽ vượt trội hơn các nền kinh tế phát triển, hay lộ trình phát triển của khu vực này là điều chắc chắn. Nó có nghĩa là chu kỳ đầu tư tiếp theo cần được nhìn nhận dưới góc độ khác: Indonesia đang tăng tốc; Việt Nam duy trì đà tăng trưởng vượt bậc; cùng với Malaysia, Thái Lan và Philippines, các quốc gia này củng cố vị thế của nhóm Năm nền kinh tế hàng đầu ASEAN. Thế giới tăng trưởng chậm lại, trong khi ASEAN tăng tốc với Năm nền kinh tế hàng đầu - trong đó Việt Nam dẫn đầu tăng trưởng - đang định hình chu kỳ phát triển tiếp theo của khu vực./.

Việt Nam - trụ cột chiến lược trong 5 nền kinh tế xuất sắc ASEAN Theo nhà kinh tế trưởng Shan Saeed, trong 5 quốc gia xuất sắc ASEAN, Việt Nam nổi lên về tốc độ sản xuất, nguồn nhân lực, sự hội tụ thu nhập, góp phần định hình chu kỳ tăng trưởng tiếp theo của khối.

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